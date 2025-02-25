https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaray---fenerbahce-derbisinde-tartismali-pozisyonlari-eski-hakemler-degerlendirdi-kararlar-1093953675.html

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmalı pozisyonları eski hakemler değerlendirdi: Kararlar doğru alındı mı?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmalı pozisyonları eski hakemler değerlendirdi: Kararlar doğru alındı mı?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, tartışmalı hakem kararlarıyla gündem oldu. Slavko Vincic yönetimindeki... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T07:41+0300

2025-02-25T07:41+0300

2025-02-25T07:43+0300

spor

var

uefa

fenerbahçe

deniz çoban

bahattin duran

bülent yıldırım

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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele golsüz tamamlanırken, hakem kararları tartışma yarattı. Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği maçta, özellikle iptal edilen gol, penaltı beklenen pozisyonlar ve verilen fauller futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Karşılaşmanın ardından eski hakemler Fırat Aydınus, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, kritik pozisyonları canlı yayınlarda analiz etti. İşte derbideki en tartışmalı pozisyonlar ve hakem yorumları…İlk dakikalardan tartışmalı bir faul kararıMaçın 2. dakikasında Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek’in, Galatasaraylı oyuncuya yaptığı faul sarı kart tartışmalarına neden oldu.Fenerbahçe’nin i̇ptal edilen golü: Doğru karar mı?Maçın en çok konuşulan anlarından biri, Fenerbahçe’nin attığı ancak iptal edilen golü oldu. Hakem, Szymanski’nin Muslera’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon: Karar doğru mu?Lemina’nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Ancak hakem, oyunu devam ettirdi.Osimhen’in penaltı beklediği pozisyonMaçın 65. dakikasında Osimhen’in ceza sahasında düşürülmesi de tartışma yarattı. Hakem oyunu devam ettirirken, VAR müdahalesi olmadı.Mert Müldür’ün elle oynadığı pozisyonFenerbahçeli Mert Müldür’ün ceza sahasında elle oynadığı pozisyon için hakem devam kararı verdi.

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