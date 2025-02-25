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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmalı pozisyonları eski hakemler değerlendirdi: Kararlar doğru alındı mı?
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmalı pozisyonları eski hakemler değerlendirdi: Kararlar doğru alındı mı?
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, tartışmalı hakem kararlarıyla gündem oldu. Slavko Vincic yönetimindeki... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele golsüz tamamlanırken, hakem kararları tartışma yarattı. Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği maçta, özellikle iptal edilen gol, penaltı beklenen pozisyonlar ve verilen fauller futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.Karşılaşmanın ardından eski hakemler Fırat Aydınus, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, kritik pozisyonları canlı yayınlarda analiz etti. İşte derbideki en tartışmalı pozisyonlar ve hakem yorumları…İlk dakikalardan tartışmalı bir faul kararıMaçın 2. dakikasında Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek’in, Galatasaraylı oyuncuya yaptığı faul sarı kart tartışmalarına neden oldu.Fenerbahçe’nin i̇ptal edilen golü: Doğru karar mı?Maçın en çok konuşulan anlarından biri, Fenerbahçe’nin attığı ancak iptal edilen golü oldu. Hakem, Szymanski’nin Muslera’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon: Karar doğru mu?Lemina’nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Ancak hakem, oyunu devam ettirdi.Osimhen’in penaltı beklediği pozisyonMaçın 65. dakikasında Osimhen’in ceza sahasında düşürülmesi de tartışma yarattı. Hakem oyunu devam ettirirken, VAR müdahalesi olmadı.Mert Müldür’ün elle oynadığı pozisyonFenerbahçeli Mert Müldür’ün ceza sahasında elle oynadığı pozisyon için hakem devam kararı verdi.
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tartışmalı pozisyonları eski hakemler değerlendirdi: Kararlar doğru alındı mı?

07:41 25.02.2025 (güncellendi: 07:43 25.02.2025)
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Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, tartışmalı hakem kararlarıyla gündem oldu. Slavko Vincic yönetimindeki karşılaşmada, iptal edilen gol, penaltı tartışmaları ve faul kararları eski hakemler tarafından değerlendirildi. İşte derbinin en çok konuşulan pozisyonları ve uzman yorumları.
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe’yi ağırladı. Mücadele golsüz tamamlanırken, hakem kararları tartışma yarattı. Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiği maçta, özellikle iptal edilen gol, penaltı beklenen pozisyonlar ve verilen fauller futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.
Karşılaşmanın ardından eski hakemler Fırat Aydınus, Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, kritik pozisyonları canlı yayınlarda analiz etti. İşte derbideki en tartışmalı pozisyonlar ve hakem yorumları

İlk dakikalardan tartışmalı bir faul kararı

Maçın 2. dakikasında Fenerbahçeli Yusuf Akçiçek’in, Galatasaraylı oyuncuya yaptığı faul sarı kart tartışmalarına neden oldu.
Deniz Çoban: "Bu pozisyon 1. dakikada da olsa 95. dakikada da olsa sarı kart olmalıydı."
Bahattin Duran: "Kontrolsüz bir basma var, kesinlikle sarı kart beklerdim."
Bülent Yıldırım: "Hakemin teması net göremediğini düşünüyorum. Sarı kart verilmesi gereken bir faul."

Fenerbahçe’nin i̇ptal edilen golü: Doğru karar mı?

Maçın en çok konuşulan anlarından biri, Fenerbahçe’nin attığı ancak iptal edilen golü oldu. Hakem, Szymanski’nin Muslera’ya faul yaptığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Fırat Aydınus: "Muslera topla oynadı, Szymanski fren yapamadı ve faul yaptı. Golün iptali doğru."
Bahattin Duran: "Muslera, topla oynadıktan sonra Szymanski çarpıyor. Hakemin düdük zamanlaması çok doğru."
Deniz Çoban: "Faulde hiçbir şüphe yok, Muslera’nın hareketi temizdi."

Galatasaray’ın penaltı beklediği pozisyon: Karar doğru mu?

Lemina’nın ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcular penaltı bekledi. Ancak hakem, oyunu devam ettirdi.
Deniz Çoban: "Bu pozisyon tartışmasız penaltı! UEFA da buna penaltı der. Hakemin kararına katılmıyorum."
Bahattin Duran: "Lemina, topun geldiğini biliyordu. Kolu açık ve topa müdahale var. VAR devreye girmeliydi."
Bülent Yıldırım: "Uzaktan gelen, beklenen bir top var. Kolu doğal konumda değil. Kesinlikle penaltı verilmeliydi."

Osimhen’in penaltı beklediği pozisyon

Maçın 65. dakikasında Osimhen’in ceza sahasında düşürülmesi de tartışma yarattı. Hakem oyunu devam ettirirken, VAR müdahalesi olmadı.
Fırat Aydınus: "Osimhen’in rakibine müdahalesi de var. Temas var ama penaltı için yeterli değil."
Deniz Çoban: "Penaltı yok ama hakem hücum faul çalmalıydı. Sarı kart çıkmalıydı."
Bahattin Duran: "Osimhen, rakibinin yüzüne dirsekle temas ediyor. Penaltı değil, faul ve sarı kart."

Mert Müldür’ün elle oynadığı pozisyon

Fenerbahçeli Mert Müldür’ün ceza sahasında elle oynadığı pozisyon için hakem devam kararı verdi.
Deniz Çoban: "Destek eli tamam ama sonraki hareket elle oynama. Net penaltı olmalıydı."
Bahattin Duran: "Net elle oynama. Hakem yanlış karar verdi."
Bülent Yıldırım: "Elle oynama kararı verilmeliydi. VAR’ın burada devreye girmesi gerekirdi."
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