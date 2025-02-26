https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/galatasaray-baskan-yardimcisindan-derbi-aciklamasi-polis-konsantrasyonumuzu-bozdu-1094000674.html
Galatasaray Başkan Yardımcısı'ndan derbi açıklaması: 'Polis konsantrasyonumuzu bozdu'
Galatasaray Başkan Yardımcısı'ndan derbi açıklaması: 'Polis konsantrasyonumuzu bozdu'
Sputnik Türkiye
Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, statta bu kadar çok polis olmasının konsantrasyonlarını... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T13:22+0300
2025-02-26T13:22+0300
2025-02-26T13:22+0300
spor
fenerbahçe
galatasaray
galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı
derbi
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Hafta başında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tartışmaları sürerken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu derbi ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu" açıklaması yaptı. Yelkencioğlu maçın hakemi Vincic hakkında da "Bizim Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı? Tüy mü dikti?" dedi. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bileGalatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Derbi hakkında konuşan Yelkencioğlu, "Derbi çok stres altına alındı. İlk yarı böyle güvenlik önlemi yoktu. 3-0 öndeydik, hakemin hediyesiyle 3-1 oldu. 4 veya 5 olabilecek maçtı. Bu derbilerde ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda, bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu. Daha önce bir Avrupa maçında yıllar önce böyle bir şey oldu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile. Polis olduğu için bir şeyler atılmadı değil, zaten bizim statta bu olaylar olmuyor. Kimin, ne attığını gördük. İnsanların kafasına yanan meşale atıldı. Bu meşaleler nasıl girdi bilmiyorum." dedi. 'Tüy mü dikti' diye eleştirdiYelkencioğlu derbi maçının hakemi hakkında yöneltilen 'Okan Hoca beğenmedi ama Slavko Vincic fazlaca övüldü. Beşiktaş ve Trabzonspor da bu hakemi istiyor. Sizin görüşünüz nedir? sorusunu da şöyle yanıtladı: "Onlar daha önce bu hakemi istedi. Derbiyi görseler istemezlerdi. Biz çok büyük bir özelliğini görmedik. Bizim Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı? Tüy mü dikti? Topun oyunda kalma süresine bakarsak, Türk hakemleriyle aynı. Genelde bizim aleyhimize kararlar, kartlar... Herkesin bakış açısına bağlı. İyi hakem istediğimizi söylemiştik, sadece bu hakemi istememiştik ama özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti, bu da normal değil."
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fenerbahçe, galatasaray, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi
fenerbahçe, galatasaray, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, derbi
Galatasaray Başkan Yardımcısı'ndan derbi açıklaması: 'Polis konsantrasyonumuzu bozdu'
Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, statta bu kadar çok polis olmasının konsantrasyonlarını bozduğunu belirtirken, yabancı hakemle ilgili de konuştu.
Hafta başında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin tartışmaları sürerken, Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu derbi ile ilgili yaptığı açıklamada, ''Bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu" açıklaması yaptı. Yelkencioğlu maçın hakemi Vincic hakkında da "Bizim Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı? Tüy mü dikti?" dedi.
Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile
Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
Derbi hakkında konuşan Yelkencioğlu, "Derbi çok stres altına alındı. İlk yarı böyle güvenlik önlemi yoktu. 3-0 öndeydik, hakemin hediyesiyle 3-1 oldu. 4 veya 5 olabilecek maçtı. Bu derbilerde ufak tefek şeyler olur ama bizim sahamızda, bu kadar polis olması konsantrasyonumuzu bozdu. Daha önce bir Avrupa maçında yıllar önce böyle bir şey oldu. Bu kadar polis olduğunda insanlar bağıramıyor bile. Polis olduğu için bir şeyler atılmadı değil, zaten bizim statta bu olaylar olmuyor. Kimin, ne attığını gördük. İnsanların kafasına yanan meşale atıldı. Bu meşaleler nasıl girdi bilmiyorum." dedi.
'Tüy mü dikti' diye eleştirdi
Yelkencioğlu derbi maçının hakemi hakkında yöneltilen 'Okan Hoca beğenmedi ama Slavko Vincic fazlaca övüldü. Beşiktaş ve Trabzonspor da bu hakemi istiyor. Sizin görüşünüz nedir? sorusunu da şöyle yanıtladı:
"Onlar daha önce bu hakemi istedi. Derbiyi görseler istemezlerdi. Biz çok büyük bir özelliğini görmedik. Bizim Türk hakemlerinden daha fazla ne yaptı? Tüy mü dikti? Topun oyunda kalma süresine bakarsak, Türk hakemleriyle aynı. Genelde bizim aleyhimize kararlar, kartlar... Herkesin bakış açısına bağlı. İyi hakem istediğimizi söylemiştik, sadece bu hakemi istememiştik ama özellikle bu hakem verildi. 5 günde 3 maç yönetti, bu da normal değil."