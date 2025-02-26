https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/dursun-cicek-imamoglu-siyasi-yasak-alirsa-aday-olacak-diger-isimlere-sira-gelmemesi-icin-boyle-bir-1094015827.html

Dursun Çiçek: İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı

Dursun Çiçek: İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı

Sputnik Türkiye

CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, CHP yönetiminin Mansur Yavaş'a 'ikinci bir aday olmayacağı' yönünde söz verdiğini söyleyerek İmamoğlu'na siyasi yasak... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T22:06+0300

2025-02-26T22:06+0300

2025-02-26T22:31+0300

politika

dursun çiçek

chp

mansur yavaş

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CHP'de ön seçim hakkında konuşan CHP eski milletvekili Dursun Çiçek, Genel Merkez'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a 'söz verildiğini' söyledi.TV100'de konuyla ilgili konuşan Çiçek, Yavaş'a 'ikinci bir aday olmayacak sözü verildiğini söyleyerek, CHP Cumhurbaşkanı adayı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun siyasi yasak alması durumunda diğer adaylara sıra gelmemesi için böyle bir karar alındığını söyledi.Açıklamalarında Çiçek, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi halinde eğer İmamoğlu ön seçimde tek aday olmasaydı sırayla diğer adayların Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterileceği sebebiyle CHP Genel Merkezi'nin böyle bir karar aldığını ifade etti.Açıklamasında Çiçek, "İmamoğlu siyasi yasak alırsa aday olacak diğer isimlere sıra gelmemesi için böyle bir karar alındı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/yskdan-tekrar-secim-karari-sanliurfanin-5-mahallesi-sandik-basina-gidecek-1094014353.html

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dursun çiçek, chp, mansur yavaş