https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/yeni-trend-melek-sacli-cikolata-sosyal-medyada-tartisma-yaratti-1093974298.html

Yeni trend: Melek saçlı çikolata, sosyal medyada tartışma yarattı

Yeni trend: Melek saçlı çikolata, sosyal medyada tartışma yarattı

Sputnik Türkiye

TikTok’ta viral olan yeni lezzet “Melek saçlı çikolata”, Dubai çikolatasına rakip olarak gösteriliyor. Fıstık dolgulu ve pişmaniyeli pembe bar, yapısıyla... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

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Dubai çikolatasının tahtını sallayacak yeni bir tatlı trendi TikTok’ta gündem oldu. Son dönemde sosyal medyada büyük ilgi gören Melek saçlı çikolata, fıstık kreması ve pişmaniye dolgulu pembe bar formuyla dikkat çekiyor.İçeriğindeki pişmaniye, vanilya, nar ve ahududu aromaları ile lezzetini tamamlıyor. Görünümüyle saç tellerini andıran bu çikolata, benzersiz yapısı ve içeriğiyle sosyal medyanın yeni favorisi olmaya başladı.Dubai çikolatasına rakip mi?Dubai çikolatası, antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemeler içererek kısa sürede popüler hale gelmişti. Ancak, Melek saçlı çikolata, pişmaniye dolgusu ile rakibini geride bırakmaya hazırlanıyor.İki çikolata arasındaki fark, Dubai çikolatasının yoğun fıstık aroması taşırken, Melek saçlı çikolatanın daha hafif ve tatlı bir dokuya sahip olması şeklinde öne çıkıyor.Yüksek fiyatı dikkat çekiyorMelek saçlı çikolata da yüksek fiyatıyla tartışma yarattı.Bu nedenle çikolatayı denemek isteyen birçok kişi, fiyatının fazla yüksek olduğunu belirterek eleştirilerde bulunuyor.Sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldüTikTok’ta hızla yayılan Melek saçlı çikolata, sosyal medya kullanıcılarının yorumlarıyla gündemde.

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