https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/dem-parti-heyeti-imraliya-3-ziyaret-icin-adalet-bakanligina-basvurdu-1093968065.html
DEM Parti heyeti İmralı'ya 3. ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
DEM Parti heyeti İmralı'ya 3. ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
Sputnik Türkiye
DEM Parti, İmralı ile 3. görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T13:37+0300
2025-02-25T13:37+0300
2025-02-25T13:37+0300
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Sputnik Türkiye
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dem parti, dem parti, tuncer bakırhan, dem parti imralı heyeti, adalet bakanlığı
DEM Parti heyeti İmralı'ya 3. ziyaret için Adalet Bakanlığı'na başvurdu
© IHATuncer Bakırhan
© IHA
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Ayrıntılar geliyor
DEM Parti, İmralı ile 3. görüşme için Adalet Bakanlığı'na başvuru yaptı.