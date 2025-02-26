https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-meloni-ile-telefonda-gorustu-1094015116.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni'nin görüşmede, Erdoğan'ın doğum gününü kutladığı bildirildi. 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T21:32+0300
2025-02-26T21:32+0300
2025-02-26T21:32+0300
dünya
giorgia meloni
recep tayyip erdoğan
telefon görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştüCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Meloni görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/ak-parti-genclik-kollarindan-cumhurbaskani-erdogana-dogum-gunu-hediyesi-rakip-korksun-attiginiz-1093983039.html
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giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
giorgia meloni, recep tayyip erdoğan, telefon görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Meloni'nin görüşmede, Erdoğan'ın doğum gününü kutladığı bildirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Meloni görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.