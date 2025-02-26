https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/bir-ucak-kazasi-daha-son-saniyede-engellendi-yolcu-ucagi-ozel-jet-ile-burun-buruna-geldi-1093990512.html

Bir uçak kazası daha son saniyede engellendi: Yolcu uçağı, özel jet ile burun buruna geldi

Bir uçak kazası daha son saniyede engellendi: Yolcu uçağı, özel jet ile burun buruna geldi

Sputnik Türkiye

ABD’nin Chicago Midway Uluslararası Havalimanı’na iniş yapan Southwest Havayolları’na ait yolcu uçağı kuleden izin almadan piste giren özel jete çarpmaktan son... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T09:33+0300

2025-02-26T09:33+0300

2025-02-26T09:33+0300

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uçak kazası

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ABD'nin Chicago kentinde bir yolcu uçağı, pistte özel bir jetle burun buruna gelerek kazadan kıl payı kurtuldu.Yolcu uçağı özel jete çarpıyorduCNN'in haberine göre, Chicago'da iniş yapmak üzere olan Southwest Havayolları'na ait yolcu uçağı, pistte daha önce iniş yapmış özel bir jetle burun buruna geldi.Pisti pas geçmesiyle kazadan kıl payı kurtulan yolcu uçağı, daha sonra Chicago Midway Uluslararası Havalimanı'na indi.United Havayolları'na ait yolcu uçağı acil iniş yaptıNew York Post'un (NYP) haberine göre, yerel saatle 06.00 sularında New Jersey eyaletindeki Newark Liberty Havalimanı'ndan kalkan United Havayolları'na ait Boeing 757-200 tipi yolcu uçağının Las Vegas kentine inmesi planlandı.176 yolcu ile 6 mürettebatın bulunduğu uçak, havada 1 saat kaldıktan sonra mekanik arızadan dolayı kalkış yaptığı havalimanına geri dönerek acil iniş yaptı.Olayda yaralanan olmadı.Geçen ay benzer kazada 67 kişi hayatını kaybetmiştiABD’nin başkenti Washington DC’de 30 Ocak’ta American Airlines'a ait bir yolcu uçağının Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışırken Sikorsky UH-60 Black Hawk tipi bir helikopter ile havada çarpışmıştı.Her iki hava aracının da Potomac Nehri'ne düşmesiyle sonuçlanan kazada toplam 67 kişi hayatını kaybetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/abdde-pistten-cikan-jet-baska-jetle-carpisti-1-kisi-hayatini-kaybetti-1093551466.html

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