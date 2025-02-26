https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/bankacilik-ve-mobil-hatlarda-yeni-donem-atmden-para-cekmek-icin-kural-geliyor-zorunlu-olacak-1093997849.html

Bankacılık ve mobil hatlarda yeni dönem: ATM’den para çekmek için kural geliyor, zorunlu olacak

Bankacılık ve mobil hatlarda yeni dönem: ATM’den para çekmek için kural geliyor, zorunlu olacak

Sputnik Türkiye

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler geliyor. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve mobil hat... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T12:20+0300

2025-02-26T12:20+0300

2025-02-26T12:25+0300

ekonomi

atm

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telefon hattı

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Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler hayata geçiriliyor. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve mobil hat aboneliğinde daha sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak. Çipli kimlik doğrulaması zorunlu hale gelirken, ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye girecek. Ayrıca Türk vatandaşlarına en fazla üç, yabancılara ise sadece bir mobil hat hakkı tanınacak. Özellikle ATM’lerde yüz tanıma teknolojisinin zorunlu hale getirilmesiyle sahte kart kullanımı ve hesap dolandırıcılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Banka ve elektronik ödeme kuruluşları ise artık çipli kimlik doğrulaması olmadan hesap açamayacak.Bankacılık ve bilişim sistemlerinde büyük değişikliklerYargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerine yönelik güvenlik önlemleri artırılıyor. Yeni düzenlemelerle, özellikle dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını önlemeye yönelik adımlar atılacak.Bu kapsamda:Suça karışan banka hesapları askıya alınacakBilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında, suçla ilişkilendirilen banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak.Çipli kimlik doğrulama zorunlu oluyorYeni düzenlemeye göre, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açma işlemlerinde çipli kimlik doğrulaması yapmadan işlem gerçekleştiremeyecek.Bu adımla sahte kimlik kullanımı önlenerek, dolandırıcılık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.ATM’lerde yüz tanıma dönemiATM’lerde güvenliği artırmak için yüz tanıma sistemi zorunlu hale getirilecek.Bu uygulama ile kart kopyalama ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.Mobil hatlara sıkı denetim: En fazla 3 hat açılabilecekYeni düzenleme ile telefon abonelikleri sıkı kurallara bağlanacak.Operatörlere 10 günlük süreCumhuriyet savcısı, hakim veya mahkemeler tarafından istenen bilgi ve belgeler, telekomünikasyon şirketleri tarafından en geç 10 gün içinde iletilmek zorunda olacak.Bu süre içinde bilgi ve belgeleri teslim etmeyen operatörlere, idari para cezası uygulanacak.

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