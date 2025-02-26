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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/bankacilik-ve-mobil-hatlarda-yeni-donem-atmden-para-cekmek-icin-kural-geliyor-zorunlu-olacak-1093997849.html
Bankacılık ve mobil hatlarda yeni dönem: ATM’den para çekmek için kural geliyor, zorunlu olacak
Bankacılık ve mobil hatlarda yeni dönem: ATM’den para çekmek için kural geliyor, zorunlu olacak
Sputnik Türkiye
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler geliyor. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve mobil hat... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T12:20+0300
2025-02-26T12:25+0300
ekonomi
atm
ortak atm
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çipli kimlik kartı
çipli kimlikler
telefon hattı
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Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler hayata geçiriliyor. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve mobil hat aboneliğinde daha sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak. Çipli kimlik doğrulaması zorunlu hale gelirken, ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye girecek. Ayrıca Türk vatandaşlarına en fazla üç, yabancılara ise sadece bir mobil hat hakkı tanınacak. Özellikle ATM’lerde yüz tanıma teknolojisinin zorunlu hale getirilmesiyle sahte kart kullanımı ve hesap dolandırıcılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Banka ve elektronik ödeme kuruluşları ise artık çipli kimlik doğrulaması olmadan hesap açamayacak.Bankacılık ve bilişim sistemlerinde büyük değişikliklerYargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerine yönelik güvenlik önlemleri artırılıyor. Yeni düzenlemelerle, özellikle dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını önlemeye yönelik adımlar atılacak.Bu kapsamda:Suça karışan banka hesapları askıya alınacakBilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında, suçla ilişkilendirilen banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak.Çipli kimlik doğrulama zorunlu oluyorYeni düzenlemeye göre, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açma işlemlerinde çipli kimlik doğrulaması yapmadan işlem gerçekleştiremeyecek.Bu adımla sahte kimlik kullanımı önlenerek, dolandırıcılık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.ATM’lerde yüz tanıma dönemiATM’lerde güvenliği artırmak için yüz tanıma sistemi zorunlu hale getirilecek.Bu uygulama ile kart kopyalama ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.Mobil hatlara sıkı denetim: En fazla 3 hat açılabilecekYeni düzenleme ile telefon abonelikleri sıkı kurallara bağlanacak.Operatörlere 10 günlük süreCumhuriyet savcısı, hakim veya mahkemeler tarafından istenen bilgi ve belgeler, telekomünikasyon şirketleri tarafından en geç 10 gün içinde iletilmek zorunda olacak.Bu süre içinde bilgi ve belgeleri teslim etmeyen operatörlere, idari para cezası uygulanacak.
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atm’den para çekme yeni kural, çipli kimlik doğrulama zorunlu mu, banka hesabı açmak için çipli kimlik şart mı, atm yüz tanıma sistemi, mobil hat sınırlaması türkiye, türk vatandaşları için en fazla kaç hat, yabancılar kaç hat alabilir, bankacılıkta yeni güvenlik önlemleri, çipli kimlik olmadan hesap açılır mı, atm yüz tanımadan işlem yapabilir mi, telefon hatlarına sınırlama geldi mi, yeni bankacılık düzenlemeleri 2025, dolandırıcılığa karşı yeni önlemler, mobil hat dolandırıcılığı önlemleri, bankacılık ve bilişim sistemlerinde değişiklik, atm güvenlik kamerası kayıt süresi, çipli kimlik doğrulama nasıl yapılır, atm’de yüzüm görünmezse işlem yapabilir miyim, çipli kimlik zorunluluğu ne zaman başlıyor, telefon hatlarında yeni düzenleme, bankacılık güvenliği artırılıyor, mobil hat güvenlik önlemleri
atm’den para çekme yeni kural, çipli kimlik doğrulama zorunlu mu, banka hesabı açmak için çipli kimlik şart mı, atm yüz tanıma sistemi, mobil hat sınırlaması türkiye, türk vatandaşları için en fazla kaç hat, yabancılar kaç hat alabilir, bankacılıkta yeni güvenlik önlemleri, çipli kimlik olmadan hesap açılır mı, atm yüz tanımadan işlem yapabilir mi, telefon hatlarına sınırlama geldi mi, yeni bankacılık düzenlemeleri 2025, dolandırıcılığa karşı yeni önlemler, mobil hat dolandırıcılığı önlemleri, bankacılık ve bilişim sistemlerinde değişiklik, atm güvenlik kamerası kayıt süresi, çipli kimlik doğrulama nasıl yapılır, atm’de yüzüm görünmezse işlem yapabilir miyim, çipli kimlik zorunluluğu ne zaman başlıyor, telefon hatlarında yeni düzenleme, bankacılık güvenliği artırılıyor, mobil hat güvenlik önlemleri

Bankacılık ve mobil hatlarda yeni dönem: ATM’den para çekmek için kural geliyor, zorunlu olacak

12:20 26.02.2025 (güncellendi: 12:25 26.02.2025)
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© Fotoğraf
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Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler geliyor. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve mobil hat aboneliğinde yeni güvenlik önlemleri uygulanacak. Çipli kimlik doğrulaması zorunlu hale gelirken, Türk vatandaşlarına en fazla üç, yabancılara ise bir mobil hat hakkı tanınacak.
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerinde köklü değişiklikler hayata geçiriliyor. Banka hesabı açma, ATM kullanımı ve mobil hat aboneliğinde daha sıkı güvenlik önlemleri uygulanacak. Çipli kimlik doğrulaması zorunlu hale gelirken, ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye girecek. Ayrıca Türk vatandaşlarına en fazla üç, yabancılara ise sadece bir mobil hat hakkı tanınacak. Özellikle ATM’lerde yüz tanıma teknolojisinin zorunlu hale getirilmesiyle sahte kart kullanımı ve hesap dolandırıcılıklarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Banka ve elektronik ödeme kuruluşları ise artık çipli kimlik doğrulaması olmadan hesap açamayacak.

Bankacılık ve bilişim sistemlerinde büyük değişiklikler

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bankacılık ve bilişim sistemlerine yönelik güvenlik önlemleri artırılıyor. Yeni düzenlemelerle, özellikle dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarını önlemeye yönelik adımlar atılacak.
Bu kapsamda:
Suça karışan banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak.
Banka ve ödeme kuruluşları, hesap açmadan önce çipli kimlik doğrulaması yapacak.
ATM’lerde yüz tanıma sistemi devreye girecek.
Telefon aboneliklerine sıkı denetimler getirilecek.

Suça karışan banka hesapları askıya alınacak

Bilişim sistemleri üzerinden işlenen suçlarla mücadele kapsamında, suçla ilişkilendirilen banka hesapları belirli bir süre askıya alınacak.
Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128. maddesi uyarınca, şüpheli hesaplara el koyma işlemi hızlandırılacak.
El konulan tutarların, suçtan zarar gören mağdura iadesi sağlanacak.

Çipli kimlik doğrulama zorunlu oluyor

Yeni düzenlemeye göre, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hesap açma işlemlerinde çipli kimlik doğrulaması yapmadan işlem gerçekleştiremeyecek.
Bu adımla sahte kimlik kullanımı önlenerek, dolandırıcılık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

ATM’lerde yüz tanıma dönemi

ATM’lerde güvenliği artırmak için yüz tanıma sistemi zorunlu hale getirilecek.
ATM güvenlik kamerası tarafından yüzü tespit edilemeyen kişiler, işlem yapamayacak.
ATM güvenlik kayıtları en az 2 yıl saklanacak.
Bu uygulama ile kart kopyalama ve hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mobil hatlara sıkı denetim: En fazla 3 hat açılabilecek

Yeni düzenleme ile telefon abonelikleri sıkı kurallara bağlanacak.
Türk vatandaşları en fazla 3, yabancılar ise sadece bir mobil hat sahibi olabilecek.
Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatları anında kapatılacak.
Mevcut abonelik kayıtları güncellenecek, belirlenen süre içinde güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

Operatörlere 10 günlük süre

Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkemeler tarafından istenen bilgi ve belgeler, telekomünikasyon şirketleri tarafından en geç 10 gün içinde iletilmek zorunda olacak.
Bu süre içinde bilgi ve belgeleri teslim etmeyen operatörlere, idari para cezası uygulanacak.
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