Baharın müjdesi olan ikinci cemre bugün düşüyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere "yakınlaşma" ve "hijyen" uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bir FETÖ operasyonunun anatomisi
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
‘Kısmı Af’ hazırlığının asıl sebebi ne?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Evlenme ve boşanma istatistiklerinde artış
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek sokak oyunları.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti Kongresi'nin detayları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
17:43
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
18:42
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
06:33
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'i inceleyecek
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Önceki ‘açılım sürecinin’ hatırlattıkları
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
11:41
5 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/baharin-mujdesi-olan-ikinci-cemre-bugun-dusuyor-1093988709.html
Baharın müjdesi olan ikinci cemre bugün düşüyor
Baharın müjdesi olan ikinci cemre bugün düşüyor
Sputnik Türkiye
Türk halk kültüründe baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, bu yıl da doğanın canlanmasının habercisi olarak kabul ediliyor. İlk cemre havaya düştü, peki... 26.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-26T08:51+0300
2025-02-26T08:51+0300
yaşam
türkiye
cemre
bahar
çiçek
çiçek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093344736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3f4c40ff671dace0234d3e204a0d04d8.jpg
Cemre düşmesi, halk arasında kışın sona erdiğini ve baharın başladığını işaret eden bir inanıştır. Üç aşamada gerçekleştiğine inanılan bu doğa olayı, havanın, suyun ve toprağın ısınmasını simgeler.📌 İlk cemre havaya düştüğünde, hava sıcaklığı artmaya başlar.📌 İkinci cemre suya düştüğünde, su kaynaklarındaki buzlar çözülür.📌 Üçüncü cemre toprağa düştüğünde, toprak ısınır ve tarım sezonu başlar.2025 cemre düşme tarihleriHalk inanışına göre cemreler birer hafta arayla düşer ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa sıcaklık getirir.📌 Birinci Cemre – Havaya: 19-20 Şubat 2025📌 İkinci Cemre – Suya: 26-27 Şubat 2025📌 Üçüncü Cemre – Toprağa: 5-6 Mart 2025İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya düştü ve sıcaklık artışı başladı. Şimdi gözler 26-27 Şubat’ta suya, ardından 5-6 Mart’ta toprağa düşecek üçüncü cemrede!Cemre düşmesi bilimsel mi?Cemre düşmesi, bilimsel bir olay olmaktan çok Türk halk inanışları arasında önemli bir yere sahiptir. Ancak atmosfer ve mevsim değişiklikleri nedeniyle her yıl bu tarihlerde hava, su ve toprak sıcaklıklarında belirgin bir artış gözlemlenmeyebilir.Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar, cemrelerin baharın gelişini ve doğanın canlanmasını simgelediğine inanır.Cemre düşmesi ne anlama geliyor?📌 Havaya Cemre (19-20 Şubat): Havaların ısınmaya başlamasıyla kış etkisini kaybeder.📌 Suya Cemre (26-27 Şubat): Su kaynaklarındaki buzlar çözülür, sular ısınır.📌 Toprağa Cemre (5-6 Mart): Toprak ısınır, tarım ve doğa yeniden canlanır.Cemre düşmesiyle birlikte baharın gelişi hissedilir, günler uzamaya başlar ve doğa uyanışa geçer.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/meteorolojiden-turkiyenin-dort-bir-yaninda-son-dakika-hava-durumu-alarmi-goz-gozu-gormeyecek-1093986124.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/04/1093344736_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bfec274bcd74d0b1ed0b0b8a6430889a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cemre nedir, cemre düşmesi nedir, 2025 cemre tarihleri, cemre ne zaman düşecek, ikinci cemre ne zaman düşecek, üçüncü cemre ne zaman düşecek, cemre havaya ne zaman düşer, cemre suya ne zaman düşer, cemre toprağa ne zaman düşer, cemre düşmesi ne anlama gelir, cemre düşmesi bilimsel mi, cemre düşmesi hangi gün, cemre düşme tarihleri, baharın habercisi cemre, cemre düşmesi gelenekleri, cemre düşmesi neyi ifade eder, cemre düşmesi tarım, cemre düşmesi hayvancılık, cemre düştü mü, 2025 cemre düşme takvimi, halk inanışlarında cemre, cemre düşmesi gerçek mi, cemre düşmesi ve hava sıcaklıkları, ilk cemre ne zaman, son cemre ne zaman, cemre düştü havalar ısınır mı, cemre düşmesi ile hava ısınır mı, cemre düşmesi ve mevsim geçişleri, cemre düşmesi ne zaman başladı, şubat ayında cemre ne zaman düşer, mart ayında cemre ne zaman düşer
cemre nedir, cemre düşmesi nedir, 2025 cemre tarihleri, cemre ne zaman düşecek, ikinci cemre ne zaman düşecek, üçüncü cemre ne zaman düşecek, cemre havaya ne zaman düşer, cemre suya ne zaman düşer, cemre toprağa ne zaman düşer, cemre düşmesi ne anlama gelir, cemre düşmesi bilimsel mi, cemre düşmesi hangi gün, cemre düşme tarihleri, baharın habercisi cemre, cemre düşmesi gelenekleri, cemre düşmesi neyi ifade eder, cemre düşmesi tarım, cemre düşmesi hayvancılık, cemre düştü mü, 2025 cemre düşme takvimi, halk inanışlarında cemre, cemre düşmesi gerçek mi, cemre düşmesi ve hava sıcaklıkları, ilk cemre ne zaman, son cemre ne zaman, cemre düştü havalar ısınır mı, cemre düşmesi ile hava ısınır mı, cemre düşmesi ve mevsim geçişleri, cemre düşmesi ne zaman başladı, şubat ayında cemre ne zaman düşer, mart ayında cemre ne zaman düşer

Baharın müjdesi olan ikinci cemre bugün düşüyor

08:51 26.02.2025
© AA / Orhan KuzuTürkiye’de kış ve bahar bir arada: Bazı bölgeler buz tuttu, bazıları çiçek açtı
Türkiye’de kış ve bahar bir arada: Bazı bölgeler buz tuttu, bazıları çiçek açtı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA / Orhan Kuzu
Abone ol
Türk halk kültüründe baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, bu yıl da doğanın canlanmasının habercisi olarak kabul ediliyor. İlk cemre havaya düştü, peki ikinci ve üçüncü cemre ne zaman düşecek? İşte 2025 cemre tarihleri ve bu doğa olayının anlamı.
Cemre düşmesi, halk arasında kışın sona erdiğini ve baharın başladığını işaret eden bir inanıştır. Üç aşamada gerçekleştiğine inanılan bu doğa olayı, havanın, suyun ve toprağın ısınmasını simgeler.
📌 İlk cemre havaya düştüğünde, hava sıcaklığı artmaya başlar.
📌 İkinci cemre suya düştüğünde, su kaynaklarındaki buzlar çözülür.
📌 Üçüncü cemre toprağa düştüğünde, toprak ısınır ve tarım sezonu başlar.

2025 cemre düşme tarihleri

Halk inanışına göre cemreler birer hafta arayla düşer ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa sıcaklık getirir.
📌 Birinci Cemre – Havaya: 19-20 Şubat 2025
📌 İkinci Cemre – Suya: 26-27 Şubat 2025
📌 Üçüncü Cemre – Toprağa: 5-6 Mart 2025
İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya düştü ve sıcaklık artışı başladı. Şimdi gözler 26-27 Şubat’ta suya, ardından 5-6 Mart’ta toprağa düşecek üçüncü cemrede!

Cemre düşmesi bilimsel mi?

Cemre düşmesi, bilimsel bir olay olmaktan çok Türk halk inanışları arasında önemli bir yere sahiptir. Ancak atmosfer ve mevsim değişiklikleri nedeniyle her yıl bu tarihlerde hava, su ve toprak sıcaklıklarında belirgin bir artış gözlemlenmeyebilir.
Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar, cemrelerin baharın gelişini ve doğanın canlanmasını simgelediğine inanır.
Cemre düşmesi ne anlama geliyor?
📌 Havaya Cemre (19-20 Şubat): Havaların ısınmaya başlamasıyla kış etkisini kaybeder.
📌 Suya Cemre (26-27 Şubat): Su kaynaklarındaki buzlar çözülür, sular ısınır.
📌 Toprağa Cemre (5-6 Mart): Toprak ısınır, tarım ve doğa yeniden canlanır.
Cemre düşmesiyle birlikte baharın gelişi hissedilir, günler uzamaya başlar ve doğa uyanışa geçer.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den Türkiye’nin dört bir yanında son dakika hava durumu alarmı: Göz gözü görmeyecek
06:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала