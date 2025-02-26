https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/baharin-mujdesi-olan-ikinci-cemre-bugun-dusuyor-1093988709.html

Baharın müjdesi olan ikinci cemre bugün düşüyor

Baharın müjdesi olan ikinci cemre bugün düşüyor

Sputnik Türkiye

Türk halk kültüründe baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, bu yıl da doğanın canlanmasının habercisi olarak kabul ediliyor. İlk cemre havaya düştü, peki... 26.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-26T08:51+0300

2025-02-26T08:51+0300

2025-02-26T08:51+0300

yaşam

türkiye

cemre

bahar

çiçek

çiçek

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Cemre düşmesi, halk arasında kışın sona erdiğini ve baharın başladığını işaret eden bir inanıştır. Üç aşamada gerçekleştiğine inanılan bu doğa olayı, havanın, suyun ve toprağın ısınmasını simgeler.📌 İlk cemre havaya düştüğünde, hava sıcaklığı artmaya başlar.📌 İkinci cemre suya düştüğünde, su kaynaklarındaki buzlar çözülür.📌 Üçüncü cemre toprağa düştüğünde, toprak ısınır ve tarım sezonu başlar.2025 cemre düşme tarihleriHalk inanışına göre cemreler birer hafta arayla düşer ve sırasıyla havaya, suya ve toprağa sıcaklık getirir.📌 Birinci Cemre – Havaya: 19-20 Şubat 2025📌 İkinci Cemre – Suya: 26-27 Şubat 2025📌 Üçüncü Cemre – Toprağa: 5-6 Mart 2025İlk cemre 19-20 Şubat’ta havaya düştü ve sıcaklık artışı başladı. Şimdi gözler 26-27 Şubat’ta suya, ardından 5-6 Mart’ta toprağa düşecek üçüncü cemrede!Cemre düşmesi bilimsel mi?Cemre düşmesi, bilimsel bir olay olmaktan çok Türk halk inanışları arasında önemli bir yere sahiptir. Ancak atmosfer ve mevsim değişiklikleri nedeniyle her yıl bu tarihlerde hava, su ve toprak sıcaklıklarında belirgin bir artış gözlemlenmeyebilir.Özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan toplumlar, cemrelerin baharın gelişini ve doğanın canlanmasını simgelediğine inanır.Cemre düşmesi ne anlama geliyor?📌 Havaya Cemre (19-20 Şubat): Havaların ısınmaya başlamasıyla kış etkisini kaybeder.📌 Suya Cemre (26-27 Şubat): Su kaynaklarındaki buzlar çözülür, sular ısınır.📌 Toprağa Cemre (5-6 Mart): Toprak ısınır, tarım ve doğa yeniden canlanır.Cemre düşmesiyle birlikte baharın gelişi hissedilir, günler uzamaya başlar ve doğa uyanışa geçer.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/meteorolojiden-turkiyenin-dort-bir-yaninda-son-dakika-hava-durumu-alarmi-goz-gozu-gormeyecek-1093986124.html

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