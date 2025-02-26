Altın fiyatlarında sert dalgalanma: Hiç istenmeyen hareket başladı, ralli bitti mi?
© AAAltın alımı
© AA
Abone ol
Son dönemde tarihi zirveleri gören altın fiyatları, yatırımcıların kar satışları ve küresel gelişmelerin etkisiyle küçük bir düzeltme hareketine girdi. Ons altın 2953 dolardan gerilerken, gram altın da 3480 lira seviyesinden dönüş yaptı. Peki, altın rallisi sona mı erdi, yoksa yeni rekorlar kapıda mı?
Altın, uzun süredir içinde bulunduğu yükseliş trendinden kısa süreliğine uzaklaştı ve tarihi zirvesinden yaklaşık YÜZDE 2’lik bir geri çekilme yaşadı.
📌 Ons altın 3 bin dolara, gram altın ise 4 bin liraya göz kırparken yatırımcılar düzeltme hareketiyle karşılaştı.
📌 Büyük yatırımcıların kar satışları, fiyatların geri çekilmesine neden oldu.
📌 ABD’de ekonomik verilerdeki bozulma ve jeopolitik riskler altının güçlü duruşunu destekliyor.
📌 Büyük yatırımcıların kar satışları, fiyatların geri çekilmesine neden oldu.
📌 ABD’de ekonomik verilerdeki bozulma ve jeopolitik riskler altının güçlü duruşunu destekliyor.
Ancak piyasalarda, küçük çaplı alımların yeniden başlamasıyla toparlanma sinyalleri gelmeye başladı.
Güncel ons ve gram altın fiyatları
🔹 ONS ALTIN
📌 Güne 2950 dolardan başladı.
📌 Gün içinde en düşük 2929 dolar, en yüksek 2953 dolar seviyeleri görüldü.
📌 Şu anda 2938 dolardan işlem görüyor.
📌 Güne 2950 dolardan başladı.
📌 Gün içinde en düşük 2929 dolar, en yüksek 2953 dolar seviyeleri görüldü.
📌 Şu anda 2938 dolardan işlem görüyor.
🔹 GRAM ALTIN
📌 Güne 3456 liradan başladı.
📌 Gün içinde en düşük 3434 lira, en yüksek 3480 lira seviyeleri test edildi.
📌 Şu anda 3445 liradan alıcı buluyor.
📌 Güne 3456 liradan başladı.
📌 Gün içinde en düşük 3434 lira, en yüksek 3480 lira seviyeleri test edildi.
📌 Şu anda 3445 liradan alıcı buluyor.
🔹 KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN
📌 Alış: 3494 TL
📌 Satış: 3532 TL
📌 Alış: 3494 TL
📌 Satış: 3532 TL
Altın fiyatları, Kapalıçarşı’da serbest piyasada işlem görmeye devam ederken, yatırımcılar dalgalı seyir nedeniyle temkinli hareket ediyor.
Altında geri çekilmenin nedeni ne?
Altındaki sert yükselişlerin ardından, büyük yatırımcıların kar satışlarına yönelmesi fiyatları baskıladı.
📌 Altın rekor seviyelere ulaştıkça yatırımcılar, ellerindeki varlıkları satarak kar realizasyonu yapmaya başladı.
📌 ABD’de ekonomik verilerdeki bozulmalar ve jeopolitik riskler altının güçlü kalmasını sağlarken, ticaret savaşları ve merkez bankalarının altın alımları fiyatları yukarı çekiyor.
📌 Donald Trump'ın açıklamaları ve piyasalara olan etkileri de altının yönünü belirlemede önemli rol oynuyor.
📌 ABD’de ekonomik verilerdeki bozulmalar ve jeopolitik riskler altının güçlü kalmasını sağlarken, ticaret savaşları ve merkez bankalarının altın alımları fiyatları yukarı çekiyor.
📌 Donald Trump'ın açıklamaları ve piyasalara olan etkileri de altının yönünü belirlemede önemli rol oynuyor.
Altın fiyatlarında yükseliş devam edecek mi?
Piyasa analistleri, altındaki düzeltme hareketinin geçici olabileceğini ve önümüzdeki süreçte tekrar yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor.
📌 Ons altında 3 bin dolar, gram altında 4 bin lira hedefi hâlâ masada.
📌 Piyasalardaki belirsizlik ve küresel ekonomik gelişmeler, altının güvenli liman özelliğini korumasını sağlıyor.
📌 Yatırımcılar, küçük çaplı geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirip yeniden alım yapmaya başladı.
📌 Piyasalardaki belirsizlik ve küresel ekonomik gelişmeler, altının güvenli liman özelliğini korumasını sağlıyor.
📌 Yatırımcılar, küçük çaplı geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirip yeniden alım yapmaya başladı.