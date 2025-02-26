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26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?
26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?
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26 Şubat 2025’te okullar tatil mi? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Sinop’ta eğitime ara verildi. Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ve kar tatili ilan edilen illerin tam listesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar ve buzlanma uyarılarının ardından, birçok ilde okullar tatil edildi. Ordu, Giresun, Samsun, Rize, Trabzon, Artvin, Sinop ve Bartın’da valilikler tarafından eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.Öğrenciler ve veliler, “26 Şubat’ta okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, valiliklerden gelen resmi açıklamalar belli oldu.Ordu’da 14 i̇lçede okullar tatil edildiOrdu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçede eğitime tamamen, 5 ilçede ise kısmi olarak ara verildiğini duyurdu.📌 Tamamen tatil edilen ilçeler: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey.📌 Kısmen tatil edilen ilçeler: Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye.Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.Giresun’da kar tatili açıklandıGiresun Valiliği, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.Ayrıca, Giresun merkez, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde belde ve köy okullarında eğitim durduruldu.Samsun’da tüm okullar tatil edildiSamsun Valisi Orhan Tavlı, il genelinde tüm resmi ve özel okulların, kreşlerin ve kursların 26 Şubat’ta tatil edildiğini duyurdu. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.Rize’de 99 köy yolu kapandı, okullar tatil edildiYoğun kar yağışı nedeniyle Rize'de 99 köy yolu ulaşıma kapanırken, il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.Valilik açıklamasında, çığ riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı bildirildi.Trabzon’da 14 i̇lçede kar tatiliTrabzon’da Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.Sinop ve Artvin’de eğitime ara verildi📌 Sinop’ta Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Merkez, Durağan ve Gerze ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil ilan edildi.📌 Artvin’de buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.Van ve Iğdır’da kar engeli📌 Van’ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar tatil edildi.📌 Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde eğitime ara verildi.26 şubat hava durumu: Kar ve don devam edecekMeteoroloji’ye göre 26 Şubat’ta yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski devam edecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
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bugün okullar tatil mi, 26 şubat 2025 okullar tatil mi, hangi illerde okullar tatil, 26 şubat kar tatili olan iller, meteoroloji kar yağışı uyarısı, valilik kar tatili açıklaması, samsun okullar tatil mi, ordu okullar tatil mi, rize okullar tatil mi, trabzon okullar tatil mi, sinop okullar tatil mi, artvin okullar tatil mi, giresun okullar tatil mi, kar tatili olan iller listesi, valilikten son dakika açıklaması, hangi şehirlerde eğitime ara verildi, kar nedeniyle okullar tatil, okullar neden tatil edildi, buzlanma ve don uyarısı, meteoroloji hava durumu raporu, çığ tehlikesi olan bölgeler, hangi şehirlerde kar yağışı etkili, okullar ne zaman açılacak, kar tatili kaç gün sürecek, son dakika hava durumu, kar yağışı nedeniyle yollar kapandı mı, 26 şubat hava durumu tahmini, kar tatili olan ilçeler, taşımalı eğitime ara verildi mi, kamu çalışanları idari izinli mi

26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?

07:11 26.02.2025 (güncellendi: 07:13 26.02.2025)
© AAKar tatili son dakika
Kar tatili son dakika - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
© AA
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Meteoroloji’nin uyarılarının ardından 26 Şubat 2025 Çarşamba günü birçok ilde okullar tatil edildi. Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize ve Sinop’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. İşte kar tatili ilan edilen iller ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar ve buzlanma uyarılarının ardından, birçok ilde okullar tatil edildi. Ordu, Giresun, Samsun, Rize, Trabzon, Artvin, Sinop ve Bartın’da valilikler tarafından eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Öğrenciler ve veliler, “26 Şubat’ta okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, valiliklerden gelen resmi açıklamalar belli oldu.

Ordu’da 14 i̇lçede okullar tatil edildi

Ordu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçede eğitime tamamen, 5 ilçede ise kısmi olarak ara verildiğini duyurdu.
📌 Tamamen tatil edilen ilçeler: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey.
📌 Kısmen tatil edilen ilçeler: Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.

Giresun’da kar tatili açıklandı

Giresun Valiliği, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.
Ayrıca, Giresun merkez, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde belde ve köy okullarında eğitim durduruldu.

Samsun’da tüm okullar tatil edildi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, il genelinde tüm resmi ve özel okulların, kreşlerin ve kursların 26 Şubat’ta tatil edildiğini duyurdu. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Rize’de 99 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle Rize'de 99 köy yolu ulaşıma kapanırken, il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Valilik açıklamasında, çığ riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı bildirildi.

Trabzon’da 14 i̇lçede kar tatili

Trabzon’da Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

Sinop ve Artvin’de eğitime ara verildi

📌 Sinop’ta Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Merkez, Durağan ve Gerze ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil ilan edildi.
📌 Artvin’de buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.

Van ve Iğdır’da kar engeli

📌 Van’ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar tatil edildi.
📌 Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde eğitime ara verildi.

26 şubat hava durumu: Kar ve don devam edecek

Meteoroloji’ye göre 26 Şubat’ta yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski devam edecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2025
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Meteoroloji'den Türkiye’nin dört bir yanında son dakika hava durumu alarmı: Göz gözü görmeyecek
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