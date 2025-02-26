https://anlatilaninotesi.com.tr/20250226/26-subat-kar-tatili-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-1093986775.html
26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?
26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?
Sputnik Türkiye
26 Şubat 2025’te okullar tatil mi? Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Sinop’ta eğitime ara verildi. Valiliklerden gelen son dakika açıklamaları ve kar tatili ilan edilen illerin tam listesi
2025-02-26T07:11+0300
2025-02-26T07:11+0300
2025-02-26T07:13+0300
türki̇ye
ordu
samsun
giresun
ordu valiliği
giresun valiliği
okullar
okullar tatil
son dakika okullar tatil
kar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar ve buzlanma uyarılarının ardından, birçok ilde okullar tatil edildi. Ordu, Giresun, Samsun, Rize, Trabzon, Artvin, Sinop ve Bartın’da valilikler tarafından eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.Öğrenciler ve veliler, “26 Şubat’ta okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, valiliklerden gelen resmi açıklamalar belli oldu.Ordu’da 14 i̇lçede okullar tatil edildiOrdu Valiliği, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçede eğitime tamamen, 5 ilçede ise kısmi olarak ara verildiğini duyurdu.📌 Tamamen tatil edilen ilçeler: Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey.📌 Kısmen tatil edilen ilçeler: Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe, Ünye.Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.Giresun’da kar tatili açıklandıGiresun Valiliği, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verildiğini duyurdu.Ayrıca, Giresun merkez, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde belde ve köy okullarında eğitim durduruldu.Samsun’da tüm okullar tatil edildiSamsun Valisi Orhan Tavlı, il genelinde tüm resmi ve özel okulların, kreşlerin ve kursların 26 Şubat’ta tatil edildiğini duyurdu. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.Rize’de 99 köy yolu kapandı, okullar tatil edildiYoğun kar yağışı nedeniyle Rize'de 99 köy yolu ulaşıma kapanırken, il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi.Valilik açıklamasında, çığ riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı bildirildi.Trabzon’da 14 i̇lçede kar tatiliTrabzon’da Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.Sinop ve Artvin’de eğitime ara verildi📌 Sinop’ta Ayancık, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde tüm okullar tatil edildi. Merkez, Durağan ve Gerze ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil ilan edildi.📌 Artvin’de buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.Van ve Iğdır’da kar engeli📌 Van’ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar tatil edildi.📌 Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde eğitime ara verildi.26 şubat hava durumu: Kar ve don devam edecekMeteoroloji’ye göre 26 Şubat’ta yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski devam edecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
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ordu
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26 Şubat kar tatili: Hangi illerde okullar tatil edildi?
07:11 26.02.2025 (güncellendi: 07:13 26.02.2025)
Meteoroloji’nin uyarılarının ardından 26 Şubat 2025 Çarşamba günü birçok ilde okullar tatil edildi. Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Artvin, Rize ve Sinop’ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildi. İşte kar tatili ilan edilen iller ve detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar ve buzlanma uyarılarının ardından, birçok ilde okullar tatil edildi. Ordu, Giresun, Samsun, Rize, Trabzon, Artvin, Sinop ve Bartın’da valilikler tarafından eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.
Öğrenciler ve veliler, “26 Şubat’ta okullar tatil mi?” sorusunun yanıtını araştırırken, valiliklerden gelen resmi açıklamalar belli oldu.
Ordu’da 14 i̇lçede okullar tatil edildi
Ordu Valiliği
, kar yağışı sonrası oluşan don ve buzlanma nedeniyle 14 ilçede eğitime tamamen, 5 ilçede ise kısmi olarak ara verildiğini duyurdu
.
📌 Tamamen tatil edilen ilçeler: Akku
ş, Aybast
ı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölkö
y, Gürgentep
e, İkizc
e, Kabadüz, Kabata
ş, Korgan, Kumru, Mesudiy
e, Ulubey.
📌 Kısmen tatil edilen ilçeler: Altınord
u, Fats
a, Gülyalı, Perşemb
e, Üny
e.
Hamile ve engelli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı belirtildi.
Giresun’da kar tatili açıklandı
Giresun Valiliği
, Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde tüm eğitim kademelerinde eğitime ara verildiğini
duyurdu.
Ayrıca, Giresun merkez, Bulancak, Doğankent, Espiye, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerinde
belde ve köy okullarında eğitim durduruldu.
Samsun’da tüm okullar tatil edildi
Samsun Valisi Orhan Tavlı, il genelinde tüm resmi ve özel okulların, kreşlerin ve kursların 26 Şubat’ta tatil edildiğini duyurdu. Hamile ve engelli kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.
Rize’de 99 köy yolu kapandı, okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle Rize'de 99 köy yolu ulaşıma kapanırken, il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi
.
Valilik açıklamasında, çığ riski ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı bildirildi.
Trabzon’da 14 i̇lçede kar tatili
Trabzon’da Köprübaşı ilçesinde tüm okullarda
, Akçaabat, Şalpazarı, Sürmene, Çarşıbaşı, Of, Düzköy, Ortahisar, Maçka, Hayrat, Beşikdüzü, Dernekpazarı, Vakfıkebir ve Tonya ilçelerinde taşımalı eğitime
ara verildi.
Sinop ve Artvin’de eğitime ara verildi
📌 Sinop’ta
Ayancık, Dikmen ve Türkel
i ilçelerinde tüm okullar tatil edildi
. Merke
z, Durağa
n ve Gerz
e ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitim gören öğrenciler için tatil ilan edildi
.
📌 Artvin’de buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle okullar 1 gün daha tatil edildi.
Van ve Iğdır’da kar engeli
📌 Van’ın Özalp ve Çaldıran ilçelerinde
kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle tüm okullar tatil edildi
.
📌 Iğdır’ın yüksek kesimlerindeki bazı köylerde eğitime ara verildi.
26 şubat hava durumu: Kar ve don devam edecek
Meteoroloji’ye
göre 26 Şubat’ta yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve çığ riski
devam edecek. Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor
.