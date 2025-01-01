https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/2024-seyahat-verileri-aciklandi-turkiyenin-en-pahali-otobus-bileti-sasirtti-1092255489.html
2024 seyahat verileri açıklandı: Türkiye'nin en pahalı otobüs bileti şaşırttı
2024 seyahat verileri açıklandı: Türkiye'nin en pahalı otobüs bileti şaşırttı
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile popüler bir bilet platformu 2024 yılına ait seyahat verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre otobüsle seyahat eden kişi... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T18:57+0300
2025-01-01T18:57+0300
2025-01-01T18:57+0300
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muğla
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2024 yılına ait seyahat verilerine göre en pahalı otobüs yolculuğu Van-Muğla rotası olarak açıklandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile popüler bir bilet platformu Türkiye'de 2024 yılında yapılan seyahat verilerini paylaştı. 2024 yılında otobüs bileti fiyatları 560 lira olurken, en pahalı bilet fiyatı Van-Muğla arasında 2 bin 700 liraya satıldı. Otobüs yolculuklarında en fazla bilet alınan tarih, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 14 Nisan 2024 Pazar oldu.Uçak yolculuğunda en pahalı bilet iç hatlarda bin 537 lira olurken, dış hatlarda 5 bin 227 liraya yükseldi. Uçak biletleri açısından en yoğun gün, Kurban Bayramı arifesi ve okulların kapanışının ertesi günü olan 15 Haziran 2024 Cumartesi olarak kaydedildi.Otel rezervasyonlarında yılın en yoğun tarihi, yılbaşı kutlamalarının etkisiyle 31 Aralık 2024 oldu. En pahalı otel rezervasyonu ise 5 Ağustos 2024’te Antalya’da gerçekleşti. 5 yıldızlı bir otelde yapılan 12 günlük rezervasyon için toplam 502 bin 907 TL ödendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bulgaristan-ve-romanya-abnin-vizesiz-seyahat-bolgesine-fiilen-dahil-oldu-1092235057.html
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obilet, otobüs bileti fiyatları, uçak bileti fiyatları
obilet, otobüs bileti fiyatları, uçak bileti fiyatları
2024 seyahat verileri açıklandı: Türkiye'nin en pahalı otobüs bileti şaşırttı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile popüler bir bilet platformu 2024 yılına ait seyahat verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre otobüsle seyahat eden kişi sayısı yüzde 5.2 artışla 141.8 milyona yükseldi. En pahalı yolcu bileti ise 29 Ağustos 2024 tarihinde Van-Muğla rotasında 2 bin 700 liraya satıldı.
2024 yılına ait seyahat verilerine göre en pahalı otobüs yolculuğu Van-Muğla rotası olarak açıklandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile popüler bir bilet platformu Türkiye'de 2024 yılında yapılan seyahat verilerini paylaştı. 2024 yılında otobüs bileti fiyatları 560 lira olurken, en pahalı bilet fiyatı Van-Muğla arasında 2 bin 700 liraya satıldı. Otobüs yolculuklarında en fazla bilet alınan tarih, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 14 Nisan 2024 Pazar oldu.
Uçak yolculuğunda en pahalı bilet iç hatlarda bin 537 lira olurken, dış hatlarda 5 bin 227 liraya yükseldi. Uçak biletleri açısından en yoğun gün, Kurban Bayramı arifesi ve okulların kapanışının ertesi günü olan 15 Haziran 2024 Cumartesi olarak kaydedildi.
Otel rezervasyonlarında yılın en yoğun tarihi, yılbaşı kutlamalarının etkisiyle 31 Aralık 2024 oldu. En pahalı otel rezervasyonu ise 5 Ağustos 2024’te Antalya’da gerçekleşti. 5 yıldızlı bir otelde yapılan 12 günlük rezervasyon için toplam 502 bin 907 TL ödendi.