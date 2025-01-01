https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/2024-seyahat-verileri-aciklandi-turkiyenin-en-pahali-otobus-bileti-sasirtti-1092255489.html

2024 seyahat verileri açıklandı: Türkiye'nin en pahalı otobüs bileti şaşırttı

2024 seyahat verileri açıklandı: Türkiye'nin en pahalı otobüs bileti şaşırttı

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile popüler bir bilet platformu 2024 yılına ait seyahat verilerini paylaştı. Açıklanan verilere göre otobüsle seyahat eden kişi... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T18:57+0300

2025-01-01T18:57+0300

2025-01-01T18:57+0300

türkiye

otobüs

otobüs bileti

muğla

van

bilet

bilet satışı

online bilet

bilet iptali

e-bilet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1f/1084379341_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_d261c4b1633cbf2f0504a7ecd9e79f03.jpg

2024 yılına ait seyahat verilerine göre en pahalı otobüs yolculuğu Van-Muğla rotası olarak açıklandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile popüler bir bilet platformu Türkiye'de 2024 yılında yapılan seyahat verilerini paylaştı. 2024 yılında otobüs bileti fiyatları 560 lira olurken, en pahalı bilet fiyatı Van-Muğla arasında 2 bin 700 liraya satıldı. Otobüs yolculuklarında en fazla bilet alınan tarih, Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 14 Nisan 2024 Pazar oldu.Uçak yolculuğunda en pahalı bilet iç hatlarda bin 537 lira olurken, dış hatlarda 5 bin 227 liraya yükseldi. Uçak biletleri açısından en yoğun gün, Kurban Bayramı arifesi ve okulların kapanışının ertesi günü olan 15 Haziran 2024 Cumartesi olarak kaydedildi.Otel rezervasyonlarında yılın en yoğun tarihi, yılbaşı kutlamalarının etkisiyle 31 Aralık 2024 oldu. En pahalı otel rezervasyonu ise 5 Ağustos 2024’te Antalya’da gerçekleşti. 5 yıldızlı bir otelde yapılan 12 günlük rezervasyon için toplam 502 bin 907 TL ödendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/bulgaristan-ve-romanya-abnin-vizesiz-seyahat-bolgesine-fiilen-dahil-oldu-1092235057.html

türkiye

muğla

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

obilet, otobüs bileti fiyatları, uçak bileti fiyatları