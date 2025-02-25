https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/yasadisi-bahse-tesvik-davasinda-karar-serdar-ortaca-hapis-cezasi-1093961320.html
Yasadışı bahse teşvik davasında karar: Serdar Ortaç'a hapis cezası
Yasadışı bahse teşvik davasında karar: Serdar Ortaç'a hapis cezası
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T10:53+0300
2025-02-25T10:53+0300
2025-02-25T11:10+0300
türkiye
serdar ortaç
yasadışı
yasadışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/12/1060064040_0:0:707:398_1920x0_80_0_0_16ed37971259fbd0894acf8a0fbe7562.jpg
İstanbul'da görülen davada, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü sanatçı Serdar Ortaç hakkında karar verildi. Mahkeme, Ortaç’ı "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.Dava sürecinde daha önce ev hapsi kararıyla adli kontrol tedbiri uygulanan Serdar Ortaç’ın avukatı, bu karara itirazda bulunmuş ve mahkeme, ev hapsi kararını kaldırmıştı.Aylık gelirini açıklamıştıDaha önceki duruşmalarda mahkemeye savunma yapan Serdar Ortaç, aylık 500 bin lira gelirinin olduğunu belirterek, Malta’da katıldığı organizasyon nedeniyle pişman olduğunu söylemişti.Ortaç, savunmasında şunları dile getirmişti:"Malta’da röportaja başladılar, yayın açtılar. Başta fark etmedim ancak sonra anladım ki Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar."Ev hapsi kararı kaldırılmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahise teşvik iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.Sanatçının avukatı, bu kararın kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuş, mahkeme heyeti ise ev hapsi tedbirini kaldırma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/edip-akbayramin-saglik-durumu-nasil-kizi-turku-akbayramdan-duygusal-mesaj-1093961003.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/12/1060064040_37:0:612:431_1920x0_80_0_0_bc27581e6f5a8156edcd8e14899a16b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
serdar ortaç, yasadışı, yasadışı bahis
serdar ortaç, yasadışı, yasadışı bahis
Yasadışı bahse teşvik davasında karar: Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:53 25.02.2025 (güncellendi: 11:10 25.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
İstanbul'da görülen davada, yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve insanları teşvik ettiği iddiasıyla yargılanan ünlü sanatçı Serdar Ortaç hakkında karar verildi. Mahkeme, Ortaç’ı "yasa dışı bahis reklamı ve teşvik" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Ardından mahkeme, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.
Dava sürecinde daha önce ev hapsi kararıyla adli kontrol tedbiri uygulanan Serdar Ortaç’ın avukatı, bu karara itirazda bulunmuş ve mahkeme, ev hapsi kararını kaldırmıştı.
Aylık gelirini açıklamıştı
Daha önceki duruşmalarda mahkemeye savunma yapan Serdar Ortaç, aylık 500 bin lira gelirinin olduğunu belirterek, Malta’da katıldığı organizasyon nedeniyle pişman olduğunu söylemişti.
Ortaç, savunmasında şunları dile getirmişti:
"Malta’da röportaja başladılar, yayın açtılar. Başta fark etmedim ancak sonra anladım ki Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış. Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar."
Ev hapsi kararı kaldırılmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahise teşvik iddiasıyla tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilmişti.
Sanatçının avukatı, bu kararın kaldırılması için İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunmuş, mahkeme heyeti ise ev hapsi tedbirini kaldırma kararı almıştı.