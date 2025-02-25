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Edip Akbayram’ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram’dan duygusal mesaj
Edip Akbayram’ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram’dan duygusal mesaj
Sputnik Türkiye
Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçı Edip Akbayram için kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Türkü Akbayram, "Seni... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T10:47+0300
2025-02-25T10:47+0300
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edip akbayram
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Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, geçtiğimiz haftalarda yataktan düşerek ciddi bir kaza geçirdi. İç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, 9 Ocak'ta tedavi altına alınmıştı.Sanatçı, 10 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde iki kez ameliyat geçirdi. O günden bu yana yoğun bakımda tutulan Akbayram’ın sağlık durumu hakkında eşi, geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak "Hâlâ yoğun bakımda, doktorları iyi gidiyor diyorlar. İyi olacak inşallah" ifadelerini kullanmıştı.Türkü Akbayram’dan Yürek Burkan MesajBabasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkü Akbayram, duygusal sözleriyle dikkat çekti. Babasının yokluğunun kendisini derinden etkilediğini belirten Türkü Akbayram, şu ifadeleri kullandı:"Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum."Edip Akbayram kimdir?1950 yılında Gaziantep'te doğan Edip Akbayram, müzik kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974 yılında Dostlar Orkestrası’nı kurarak Anadolu pop müziğinin en önemli temsilcilerinden biri haline geldi.1979 yılında Ayten Akbayram ile evlenen sanatçının Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor. Yıllar içinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi unutulmaz eserlere imza atan Akbayram, Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olarak kabul ediliyor.
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edip akbayram, hastane, sağlık durumu, türkü akbayram
edip akbayram, hastane, sağlık durumu, türkü akbayram

Edip Akbayram’ın sağlık durumu nasıl? Kızı Türkü Akbayram’dan duygusal mesaj

10:47 25.02.2025
© AAEdip Akbayram
Edip Akbayram - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçı Edip Akbayram için kızı Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj paylaştı. Türkü Akbayram, "Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Türk müziğinin efsane isimlerinden Edip Akbayram, geçtiğimiz haftalarda yataktan düşerek ciddi bir kaza geçirdi. İç kanama şüphesiyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanatçı, 9 Ocak'ta tedavi altına alınmıştı.
Sanatçı, 10 Ocak ve 13 Ocak tarihlerinde iki kez ameliyat geçirdi. O günden bu yana yoğun bakımda tutulan Akbayram’ın sağlık durumu hakkında eşi, geçtiğimiz ay bir açıklama yaparak "Hâlâ yoğun bakımda, doktorları iyi gidiyor diyorlar. İyi olacak inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Türkü Akbayram’dan Yürek Burkan Mesaj

Babasının sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkü Akbayram, duygusal sözleriyle dikkat çekti. Babasının yokluğunun kendisini derinden etkilediğini belirten Türkü Akbayram, şu ifadeleri kullandı:
"Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum."

Edip Akbayram kimdir?

1950 yılında Gaziantep'te doğan Edip Akbayram, müzik kariyerine 1970'li yıllarda başladı. 1974 yılında Dostlar Orkestrası’nı kurarak Anadolu pop müziğinin en önemli temsilcilerinden biri haline geldi.
1979 yılında Ayten Akbayram ile evlenen sanatçının Türkü Akbayram ve Ozan Akbayram adında iki çocuğu bulunuyor. Yıllar içinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Deniz Üstü Köpürür, Aldırma Gönül, Adiloş Bebe ve Kahpe Felek gibi unutulmaz eserlere imza atan Akbayram, Türkiye'nin en güçlü seslerinden biri olarak kabul ediliyor.
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