https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/turkiyede-uretilen-dubai-cikolatalari-icin-almanyada-toplatma-karari-alindi-urunleri-geri-getirin-1093962690.html
Türkiye'de üretilen Dubai çikolataları için Almanya'da toplatma kararı alındı: Ürünleri geri getirin çağrısı
Türkiye'de üretilen Dubai çikolataları için Almanya'da toplatma kararı alındı: Ürünleri geri getirin çağrısı
Sputnik Türkiye
Türkiye'de üretilip Almanya'da satışa sunulan Dubai çikolataları için toplatma kararı alındı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T11:16+0300
2025-02-25T11:16+0300
2025-02-25T11:16+0300
sağlik
dubai çikolatası
almanya
toplatma
iade
sağlığa zararlı
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Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Ofisi, Türkiye'de üretilip Almanya'da satışa sunulan Miskets marka Dubai çikolataları için toplatma kararı aldı. Ürünlerde etiketlerinde yer almayan susam olduğu ve bunun da ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtildi. Alerji riski taşıyorAlman hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, 100 gram paketlerde satılan bu çikolataların etiketlerinde yer almayan susam içermesi ve bu durumun alerji riski taşıması nedeniyle piyasadan geri çağırma kararı alındı.Gıda Bülteni'nin aktardığına göre, açıklamada, susamın potansiyel olarak ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği, bu reaksiyonların ciltte kızarıklık, kurdeşen ve nefes darlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Susam alerjisi olan bireylerin ürünü tüketmemeleri ve sağlık kontrolü için doktora başvurmaları önerildi.Alman yetkililer, tüketicilere çikolataları, satın aldıkları mağazalara fatura ibraz etmeksizin iade edebilecekleri bilgisini verdi. İade işlemi sonrasında tüketicilerin ödedikleri ücretin tamamının geri ödeneceği duyuruldu. Geri çağırma kararının detayları, hem fiziksel satış noktalarında hem de "candy2go" adlı e-ticaret platformunda yayınlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/turkiyede-aflatoksin-golgesinde-bir-garip-antep-fistigi-furyasi-kahve-zincirleri-neden-bu-urune-1092460253.html
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dubai çikolatası, almanya, toplatma, iade, sağlığa zararlı
dubai çikolatası, almanya, toplatma, iade, sağlığa zararlı
Türkiye'de üretilen Dubai çikolataları için Almanya'da toplatma kararı alındı: Ürünleri geri getirin çağrısı
Türkiye'de üretilip Almanya'da satışa sunulan Dubai çikolataları için toplatma kararı alındı.
Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Ofisi, Türkiye'de üretilip Almanya'da satışa sunulan Miskets marka Dubai çikolataları için toplatma kararı aldı. Ürünlerde etiketlerinde yer almayan susam olduğu ve bunun da ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtildi.
Alman hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre, 100 gram paketlerde satılan bu çikolataların etiketlerinde yer almayan susam içermesi ve bu durumun alerji riski taşıması nedeniyle piyasadan geri çağırma kararı alındı.
Gıda Bülteni'nin aktardığına göre, açıklamada, susamın potansiyel olarak ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabileceği, bu reaksiyonların ciltte kızarıklık, kurdeşen ve nefes darlığı gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği belirtildi. Susam alerjisi olan bireylerin ürünü tüketmemeleri ve sağlık kontrolü için doktora başvurmaları önerildi.
Alman yetkililer, tüketicilere çikolataları, satın aldıkları mağazalara fatura ibraz etmeksizin iade edebilecekleri bilgisini verdi. İade işlemi sonrasında tüketicilerin ödedikleri ücretin tamamının geri ödeneceği duyuruldu. Geri çağırma kararının detayları, hem fiziksel satış noktalarında hem de "candy2go" adlı e-ticaret platformunda yayınlandı.