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Türkiye'de 78 şubesi bulunan donut zinciri konkordato talep etti: İşçi maaşlarını ödeyemedi
Türkiye'de 78 şubesi bulunan donut zinciri konkordato talep etti: İşçi maaşlarını ödeyemedi
Sputnik Türkiye
İş Holding, Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü donut zinciri Krispy Kreme için konkordato talep etti. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T17:10+0300
2025-02-25T17:10+0300
ekonomi
krispy kreme
kfc
iş holding
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iflas
iflas erteleme
icra ve iflas kanunu
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KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye temsilcisi İş Holding, Krispy Kreme Gıda Şirketi için konkordato talep etti. Krispy Kreme Gıda şirketi için yapılan başvuru sonrası mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi. 78 restoranı olan Krispy Kreme için 3 kişilik komiser heyeti atandı. 31 milyon borcu olan şirketin, İş Gıda’nın borçlarına kefil olması nedeni ile zora düştüğü anlaşıldı.78 şubesi, 430 çalışanı varToplamda 7.7 milyar lira borcu olan İş Holding, gruba bağlı üç şirketi, İş Gıda Sanayi AŞ, İş Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ için konkordato talep etmişti. Halk TV''nin haberine göre 6 bine yakın çalışanı olan grup, Krispy Kreme Gıda için de benzer bir talepte bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesine geçen 17 Şubat günü başvuruda bulunuldu. Dava dosyasına göre, şirketin borcu 31 milyon TL seviyesinde. 78 şubesi bulunan şirketin 430 kadar çalışanı bulunuyor.İşçi maaşlarını ödeyemediŞirket adına mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, geçen 5 Şubat günü şirketin banka hesaplarına özel bir bankanın bloke koyduğu kaydedilerek “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ çapraz kefaletinden dolayı tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Bu nedenle ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir” denildi.Firmamız hızla iflasa doğru gitmektedirDava dilekçesinin devamında “Bankalar tarafından sadece kefalet ilişkisi dolayısı ile yapılan uygulamalar neticesinde şirketimizin tüm işleyişi durmuş maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez duruma gelmiştir. Faaliyetlerimizin devamlılığı için kritik önemde olan ticari araçları ve personelin bakım onarım için kullanmış olduğu araçlar bağlamalı olarak haczedildiği için firmamız hızla iflasa doğru gitmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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krispy kreme , kfc, iş holding, konkordato, iflas, iflas erteleme, icra ve iflas kanunu
krispy kreme , kfc, iş holding, konkordato, iflas, iflas erteleme, icra ve iflas kanunu

Türkiye'de 78 şubesi bulunan donut zinciri konkordato talep etti: İşçi maaşlarını ödeyemedi

17:10 25.02.2025
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYKrispy Kreme- Donut
Krispy Kreme- Donut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
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İş Holding, Türkiye'de faaliyet gösteren ünlü donut zinciri Krispy Kreme için konkordato talep etti.
KFC ve Pizza Hut'ın Türkiye temsilcisi İş Holding, Krispy Kreme Gıda Şirketi için konkordato talep etti. Krispy Kreme Gıda şirketi için yapılan başvuru sonrası mahkeme 3 aylık geçici mühlet verdi. 78 restoranı olan Krispy Kreme için 3 kişilik komiser heyeti atandı. 31 milyon borcu olan şirketin, İş Gıda’nın borçlarına kefil olması nedeni ile zora düştüğü anlaşıldı.

78 şubesi, 430 çalışanı var

Toplamda 7.7 milyar lira borcu olan İş Holding, gruba bağlı üç şirketi, İş Gıda Sanayi AŞ, İş Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ için konkordato talep etmişti. Halk TV''nin haberine göre 6 bine yakın çalışanı olan grup, Krispy Kreme Gıda için de benzer bir talepte bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesine geçen 17 Şubat günü başvuruda bulunuldu. Dava dosyasına göre, şirketin borcu 31 milyon TL seviyesinde. 78 şubesi bulunan şirketin 430 kadar çalışanı bulunuyor.

İşçi maaşlarını ödeyemedi

Şirket adına mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, geçen 5 Şubat günü şirketin banka hesaplarına özel bir bankanın bloke koyduğu kaydedilerek “Hiçbir borcumuz olmamasına rağmen İş Holding AŞ çapraz kefaletinden dolayı tüm banka hesaplarımız bloke edildi. İşçilerimizin maaşları bloke edildi. Maaşlar ödenemedi. Şirketimize ait araçlar hakkında bağlamalı haciz kararı aldırıldı. Bu nedenle ürün sevklerimiz durma noktasına gelmiştir” denildi.

Firmamız hızla iflasa doğru gitmektedir

Dava dilekçesinin devamında “Bankalar tarafından sadece kefalet ilişkisi dolayısı ile yapılan uygulamalar neticesinde şirketimizin tüm işleyişi durmuş maaş, çek, kredi, vergi ve SGK ödemeleri ödenemez duruma gelmiştir. Faaliyetlerimizin devamlılığı için kritik önemde olan ticari araçları ve personelin bakım onarım için kullanmış olduğu araçlar bağlamalı olarak haczedildiği için firmamız hızla iflasa doğru gitmektedir” ifadeleri kullanıldı.
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