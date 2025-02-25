https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/tarim-ve-orman-bakanligi-8-bin-500-personel-alacak-kadro-dagilimi-belli-oldu-basvuru-tarihi-1093968736.html

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alacak: Kadro dağılımı belli oldu, başvuru tarihi açıklandı mı?

Tarım ve Orman Bakanlığı 8 bin 500 personel alacak: Kadro dağılımı belli oldu, başvuru tarihi açıklandı mı?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 bin 500 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. 3.105 yangın işçisi, 3.477 destek personeli ve 150 mühendis... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T14:20+0300

2025-02-25T14:20+0300

2025-02-25T14:20+0300

türkiye

ibrahim yumaklı

personel alımı

tarım ve orman bakanlığı

başvuru

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Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde 8.500 yeni personel alımı yapılacak. Bakan İbrahim Yumaklı, Orman Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İklim Değişikliği Sürecinde Ormanlar" atölyesinde müjdeyi verdi.Bakan Yumaklı, "3 bin 105 yangın işçisi, 3 bin 477 destek personeli ve 150 mühendisin yer aldığı yeni ekibimizi ilerleyen aylarda kadromuza dahil edeceğiz" dedi. Açıklamanın ardından, Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri merak konusu oldu.Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımında kadro dağılımı belli olduBakan Yumaklı, 8.500 kişilik alımın kadro dağılımını şu şekilde açıkladı:Yeni kadronun özellikle orman yangınlarıyla mücadelede ve tarımsal destek hizmetlerinde önemli bir rol oynayacağı vurgulandı.Orman yangınlarıyla mücadele i̇çin kadroBakan Yumaklı, orman yangınlarının yüzde 85’inin insan kaynaklı olduğunu belirterek, yangın söndürme kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin 27 uçak ve 105 helikopter ile toplam 450 ton su atma kapasitesine sahip olduğunu açıklayan Yumaklı, alınacak personelin Yeşil Vatan’ı koruma misyonunda önemli bir rol üstleneceğini söyledi.Ayrıca Türkiye, 14 insansız hava aracıyla (İHA) orman yangınlarını izleyen Avrupa'da ilk, dünyada ise ikinci ülke konumunda.Tarım ve orman bakanlığı personel alımı ne zaman? Başvru şartları neler?Bakan Yumaklı’nın açıklamalarına rağmen, personel alımı başvuru tarihleri ve şartları henüz netleşmedi.

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