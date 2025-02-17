Merve Taşkın gözaltı sürecini anlattı: 'Bana şaka yaptınız değil mi?'

"İfademin ardından soğuk, havasız ve hijyenik görünmeyen nezarethanede bir gece kaldım. (Üşüdüm.) Sabah saat 05:00 civarında, pavyondan toplanan İranlı kızlar da benim yanıma getirildiler. Ertesi gün Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm. Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü, nazik biriydi. Ancak beklenmedik bir şekilde sol gösterip sağdan vurdu ve tutuklanmamı istedi. Hakim karşısına çıkarak duruşmaya katıldım ve ev hapsi cezası kararı verildi. Cezanın ne kadar süreceği henüz belli değil. Biri bana, "Sana eşek şakası yaptık, hiçbir şey gerçek değil."