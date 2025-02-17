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Merve Taşkın gözaltı sürecini anlattı: 'Bana şaka yaptınız değil mi?'
Merve Taşkın gözaltı sürecini anlattı: 'Bana şaka yaptınız değil mi?'
Sputnik Türkiye
Akşam yemeği için 400 bin lira istemesinin ardından önce tutuklanıp sonra da ev hapsi alan Merve Taşkın gözaltı sürecini anlattı. Kendisini "Fenomen" olarak... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
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Müstehcenlik suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bu süreçte yaşadıklarını paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın, hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.Daha önce de müstehcenlik suçlamıyla gözaltına alınan Taşkın, nezarette geçirdiği bir günü anlattı.'Polisler çok nazik davrandı'"Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. (Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum buradan) diyen fenomen şunları yazdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/400-bin-lira-karsiliginda-yemek-yiyebilecegini-duyuran-fenomen-merve-taskina-ev-hapsi-1093696783.html
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merve taşkın, müstehcen görüntü, müstehcen video, müstehcenlik, müstehcenlik
merve taşkın, müstehcen görüntü, müstehcen video, müstehcenlik, müstehcenlik

Merve Taşkın gözaltı sürecini anlattı: 'Bana şaka yaptınız değil mi?'

12:10 17.02.2025
© İHA / SEMA DEMİR-AW802266Merve Taşkın
Merve Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© İHA / SEMA DEMİR-AW802266
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Akşam yemeği için 400 bin lira istemesinin ardından önce tutuklanıp sonra da ev hapsi alan Merve Taşkın gözaltı sürecini anlattı. Kendisini "Fenomen" olarak tanıtan Taşkın, gözaltı ve yargı sürecini de paylaşarak, hesabına takipçi katmaya çalışırken, birisinin kendisine şaka yapıldığını söylemesini istedi.
Müstehcenlik suçundan gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, bu süreçte yaşadıklarını paylaştı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgililer gününü yalnız geçirmek istemeyenlerle 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceği paylaşımı yapan Merve Taşkın, hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Daha önce de müstehcenlik suçlamıyla gözaltına alınan Taşkın, nezarette geçirdiği bir günü anlattı.

'Polisler çok nazik davrandı'

"Evden alındım, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüm ve ifadem alındı. (Polisler çok nazik davrandılar, hepsine teşekkür ediyorum buradan) diyen fenomen şunları yazdı:

"İfademin ardından soğuk, havasız ve hijyenik görünmeyen nezarethanede bir gece kaldım. (Üşüdüm.) Sabah saat 05:00 civarında, pavyondan toplanan İranlı kızlar da benim yanıma getirildiler. Ertesi gün Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüm. Orada ifade verdiğim savcı da güler yüzlü, nazik biriydi. Ancak beklenmedik bir şekilde sol gösterip sağdan vurdu ve tutuklanmamı istedi. Hakim karşısına çıkarak duruşmaya katıldım ve ev hapsi cezası kararı verildi. Cezanın ne kadar süreceği henüz belli değil. Biri bana, "Sana eşek şakası yaptık, hiçbir şey gerçek değil."

Merve Taşkın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
YAŞAM
400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini duyuran fenomen Merve Taşkın'a ev hapsi
15 Şubat, 17:04
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