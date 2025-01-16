https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bir-sarap-grubuna-zam-sigara-fiyatlarina-da-zam-kapida-1092731131.html

Bir şarap grubuna zam: Sigara fiyatlarına da zam kapıda

Bir şarap grubuna zam: Sigara fiyatlarına da zam kapıda

Sputnik Türkiye

Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının yüzde 7.56 artırılması sonrası alkol gruplarına zam geliyor. Bir şarap grubuna yeni zam geldi... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T05:52+0300

2025-01-16T05:52+0300

2025-01-16T05:52+0300

ekonomi

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şarap

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Alkollü içkiler ve sigara fiyatlarında yeni bir zam dalgası başlıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı yüzde 7.56 oranında artırıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi verilere göre, bu karar hem alkol hem de sigara fiyatlarına yansıyacak. Zamların ardından fiyatların yukarı taşınması bekleniyor.Alkol zammı 2025: Rakı ve şarap gruplarına zamTekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden Mey şarap grubuna zam geldiğini açıkladı. Zam sonrası fiyatlar şu şekilde güncellendi:Önceki günlerde bazı bira ve rakı gruplarına da zam yapılmıştı. Alkollü içkilerdeki artışların devam etmesi bekleniyor.Sigara fiyatlarına zam beklentisiÖTV artışının ardından sigara fiyatlarının da artacağı tahmin ediliyor. Henüz zamlı fiyatlar açıklanmamış olsa da, ilerleyen günlerde sigaraya 4-5 TL arasında bir zam gelebileceği öngörülüyor. Bu durum, özellikle "sigaraya zam geldi mi?" ve "zamlı sigara fiyatları" gibi aramaların artmasına neden oldu.Tüketiciler, yeni zamların ne zaman devreye gireceğini merakla bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/en-dusuk-emekli-maasinda-yeni-gelisme-zamli-maaslar-e-devlete-yuklendi-emeklilere-odeme-takvimi-1092730676.html

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