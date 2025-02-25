RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert yanıt: 'Sen git sahiplerin gelsin'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2000 model ve daha eski araçları kapsayan "hurda teşviki yasa" teklifi piyasada karaborsa oluşturdu
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Denetimli serbestlik kuralları değişiyor mu?
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Genç işçi ölümleri ve çocuk istismarı: Türkiye'nin yüzleşmesi gereken acı gerçekler
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek oyunlar.
13:31
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı uyardı: ‘Fanatizm, şiddet odaklı duygu ve düşünceleri yaygınlaştırabiliyor’
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR HABERLERİ
Son Gelişmeler
15:30
4 dk
SESLİ HABER
Elektronik sigara tehlikesi: Evali'ye yakalanabilirsiniz
15:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
FUTBOL SAATİ DERBİ ÖZEL
Galatasaray - Fenerbahçe rekabetinde 402. randevu
17:36
101 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Maydonoz Döner'e FETÖ soruşturması
19:17
72 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrencilere "yakınlaşma" ve "hijyen" uyarısı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Bir FETÖ operasyonunun anatomisi
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
‘Kısmı Af’ hazırlığının asıl sebebi ne?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Hem evlenen hem boşanan çiftlerin sayısı arttı
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Sizi çocukluğunuza götürecek sokak oyunları.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray-Fenerbahçe derbisi
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
AK Parti Kongresi'nin detayları
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
Bayram ikramiyesi alacak emekliler için tek tek hesapladı
17:45
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Cezaevlerinde yatacak yer yok: 100 bin kişiyi buldu
18:25
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/rtuk-baskani-ebubekir-sahinden-fatih-altayliya-sert-yanit-sen-git-sahiplerin-gelsin-1093971216.html
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert yanıt: 'Sen git sahiplerin gelsin'
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert yanıt: 'Sen git sahiplerin gelsin'
Sputnik Türkiye
Fatih Altaylı, bu sabahki yayınında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti kongresini sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki göstererek 'Göze sokacak ki... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T15:45+0300
2025-02-25T15:45+0300
türki̇ye
ebubekir şahin
fatih altaylı
tazminat
tazminat davası
rtük
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084111863_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_231e83a5bf411c557343a177c18752f0.jpg
7 senedir RTÜK Başkanı olarak görev yapan Ebubekir Şahin ile Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalında yayınlar yapan Fatih Altaylı arasında polemik yaşandı.Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin için şu ifadeleri kullanmıştı: Şahin: Jetonlu iftira aygıtıEbubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Altaylı'yı parayla yayın yapmakla suçladı. Gazeteciliğin onurunu ayaklar altına almakla itham ettiği Altaylı hakkında sert ifadeler kullanan Şahin; "Sen git sahiplerin gelsin" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/fatih-altayli-imamoglu-mu-yavas-mi-diye-sordu-acik-ara-one-cikan-isim-sonrasi-anketi-silince-gundem-1093917644.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/16/1084111863_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8de886845cfa32b858b6a9b82c612dc6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ebubekir şahin, fatih altaylı, tazminat, tazminat davası, rtük
ebubekir şahin, fatih altaylı, tazminat, tazminat davası, rtük

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Fatih Altaylı'ya sert yanıt: 'Sen git sahiplerin gelsin'

15:45 25.02.2025
© AA / Uğur SubaşıRTÜK Başkanı Ebubekir Şahin
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA / Uğur Subaşı
Abone ol
Fatih Altaylı, bu sabahki yayınında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in AK Parti kongresini sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki göstererek 'Göze sokacak ki göze girsin' ifadelerini kullanmıştı. Şahin, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış. Sen git sahiplerin gelsin" dedi.
7 senedir RTÜK Başkanı olarak görev yapan Ebubekir Şahin ile Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi Youtube kanalında yayınlar yapan Fatih Altaylı arasında polemik yaşandı.
Fatih Altaylı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin için şu ifadeleri kullanmıştı:
"Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti'yi kutlayınca mı tarafsızlığına helal mı geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin."

Şahin: Jetonlu iftira aygıtı

Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Fatih Altaylı'yı parayla yayın yapmakla suçladı. Gazeteciliğin onurunu ayaklar altına almakla itham ettiği Altaylı hakkında sert ifadeler kullanan Şahin; "Sen git sahiplerin gelsin" dedi.
"Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum. Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın! Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
POLİTİKA
Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi silince gündem oldu
Dün, 08:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала