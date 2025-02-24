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Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi silince gündem oldu
Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi silince gündem oldu
Sputnik Türkiye
CHP Cumhurbaşkanı adayını belirliyor! Fatih Altaylı'nın yaptığı ve ardından sildiği anket sosyal medyada gündem oldu. Mansur Yavaş önde giderken anket neden silindi? 23 Mart ön seçiminde kim öne çıkacak?
2025-02-24T08:50+0300
2025-02-24T08:50+0300
politika
fatih altaylı
mansur yavaş
ekrem imamoğlu
chp
cumhurbaşkanlığı
twitter
anket
seçim anketi
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CHP’de 2023 seçimlerinin ardından yaşanan değişim süreci, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni bir yarışa dönüştü. Partinin adayı kim olacak sorusu her gün yeni tartışmalara yol açarken, gazeteci Fatih Altaylı’nın yaptığı anket ve ardından yaşananlar gündeme damga vurdu.Fatih Altaylı’nın anketinde Mansur Yavaş önde çıktıGazeteci Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabında bir anket başlatarak takipçilerine şu soruyu yöneltti:Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?📌 Ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na karşı önde çıktı.📌 Yüzde 58 Mansur Yavaş, yüzde 42 Ekrem İmamoğlu yönünde oy kullandı.📌 Ankete 230 binden fazla kişi katıldı.Ancak, anket ilerleyen saatlerde Fatih Altaylı tarafından silindi.Anketin silinmesi sosyal medyada tartışma yarattı📌 Altaylı’nın anketi neden sildiği büyük merak konusu oldu.📌 Sosyal medyada, anketin silinmesinin Mansur Yavaş’ın önde çıkmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.📌 Fatih Altaylı, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Anketin silinmesi, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, Altaylı’nın bilinçli olarak anketi kaldırdığını ve Mansur Yavaş’ın yüksek oy almasının rahatsızlık yarattığını iddia etti.CHP’nin adayı 23 Mart’ta belli olacak📌 CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta ön seçim yapacak.📌 Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusunu yaptı.📌 Mansur Yavaş ise ön seçime katılmayacağını daha önce açıklamıştı.Ön seçim süreci yaklaşırken, CHP içindeki adaylık tartışmalarının daha da büyümesi bekleniyor. Parti yönetimi ve tabanı, kimin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği konusunda bölünmüş durumda.
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chp cumhurbaşkanı adayı 2028, ekrem imamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı, mansur yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı, chp ön seçim ne zaman, chp 23 mart ön seçim, chp cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyecek, fatih altaylı anket sonuçları, fatih altaylı mansur yavaş anketi, fatih altaylı anketi neden sildi, chp adaylık yarışı, chp cumhurbaşkanı adayı kim olacak, chp adaylık süreci, chp seçim anketi, mansur yavaş mı ekrem imamoğlu mu, imamoğlu mu yavaş mı, fatih altaylı sosyal medya anketi, chp aday anketi, fatih altaylı anketinde kim önde, mansur yavaş anket sonucu, ekrem imamoğlu anket sonucu

Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi silince gündem oldu

08:50 24.02.2025
© AA İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© AA
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Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, CHP’nin adayı kim olacak sorusu gündemin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabında yaptığı anketle kamuoyunun nabzını ölçmek istedi. Ancak anket, 230 binden fazla oy kullanıldıktan sonra aniden silindi.
CHP’de 2023 seçimlerinin ardından yaşanan değişim süreci, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni bir yarışa dönüştü. Partinin adayı kim olacak sorusu her gün yeni tartışmalara yol açarken, gazeteci Fatih Altaylı’nın yaptığı anket ve ardından yaşananlar gündeme damga vurdu.

Fatih Altaylı’nın anketinde Mansur Yavaş önde çıktı

Gazeteci Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabında bir anket başlatarak takipçilerine şu soruyu yöneltti:

Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?

📌 Ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na karşı önde çıktı.
📌 Yüzde 58 Mansur Yavaş, yüzde 42 Ekrem İmamoğlu yönünde oy kullandı.
📌 Ankete 230 binden fazla kişi katıldı.
Ancak, anket ilerleyen saatlerde Fatih Altaylı tarafından silindi.

Anketin silinmesi sosyal medyada tartışma yarattı

📌 Altaylı’nın anketi neden sildiği büyük merak konusu oldu.
📌 Sosyal medyada, anketin silinmesinin Mansur Yavaş’ın önde çıkmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.
📌 Fatih Altaylı, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.
Anketin silinmesi, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, Altaylı’nın bilinçli olarak anketi kaldırdığını ve Mansur Yavaş’ın yüksek oy almasının rahatsızlık yarattığını iddia etti.

CHP’nin adayı 23 Mart’ta belli olacak

📌 CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta ön seçim yapacak.
📌 Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusunu yaptı.
📌 Mansur Yavaş ise ön seçime katılmayacağını daha önce açıklamıştı.
Ön seçim süreci yaklaşırken, CHP içindeki adaylık tartışmalarının daha da büyümesi bekleniyor. Parti yönetimi ve tabanı, kimin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği konusunda bölünmüş durumda.
Okan Daştan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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