https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/fatih-altayli-imamoglu-mu-yavas-mi-diye-sordu-acik-ara-one-cikan-isim-sonrasi-anketi-silince-gundem-1093917644.html

Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi silince gündem oldu

Fatih Altaylı, 'İmamoğlu mu, Yavaş mı?' diye sordu: Açık ara öne çıkan isim sonrası anketi silince gündem oldu

Sputnik Türkiye

CHP Cumhurbaşkanı adayını belirliyor! Fatih Altaylı'nın yaptığı ve ardından sildiği anket sosyal medyada gündem oldu. Mansur Yavaş önde giderken anket neden silindi? 23 Mart ön seçiminde kim öne çıkacak?

2025-02-24T08:50+0300

2025-02-24T08:50+0300

2025-02-24T08:50+0300

politika

fatih altaylı

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

chp

cumhurbaşkanlığı

twitter

anket

seçim anketi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/05/0e/1071097829_0:0:2918:1642_1920x0_80_0_0_61a8848155cf3d2e1132054cbe6d1663.jpg

CHP’de 2023 seçimlerinin ardından yaşanan değişim süreci, 2028 Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni bir yarışa dönüştü. Partinin adayı kim olacak sorusu her gün yeni tartışmalara yol açarken, gazeteci Fatih Altaylı’nın yaptığı anket ve ardından yaşananlar gündeme damga vurdu.Fatih Altaylı’nın anketinde Mansur Yavaş önde çıktıGazeteci Fatih Altaylı, kişisel sosyal medya hesabında bir anket başlatarak takipçilerine şu soruyu yöneltti:Cumhurbaşkanı adayı olabilmesi için hangisine imza verirsiniz?📌 Ankette Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’na karşı önde çıktı.📌 Yüzde 58 Mansur Yavaş, yüzde 42 Ekrem İmamoğlu yönünde oy kullandı.📌 Ankete 230 binden fazla kişi katıldı.Ancak, anket ilerleyen saatlerde Fatih Altaylı tarafından silindi.Anketin silinmesi sosyal medyada tartışma yarattı📌 Altaylı’nın anketi neden sildiği büyük merak konusu oldu.📌 Sosyal medyada, anketin silinmesinin Mansur Yavaş’ın önde çıkmasıyla ilgili olduğu öne sürüldü.📌 Fatih Altaylı, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.Anketin silinmesi, Twitter ve diğer sosyal medya platformlarında büyük yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, Altaylı’nın bilinçli olarak anketi kaldırdığını ve Mansur Yavaş’ın yüksek oy almasının rahatsızlık yarattığını iddia etti.CHP’nin adayı 23 Mart’ta belli olacak📌 CHP, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için 23 Mart’ta ön seçim yapacak.📌 Ekrem İmamoğlu adaylık başvurusunu yaptı.📌 Mansur Yavaş ise ön seçime katılmayacağını daha önce açıklamıştı.Ön seçim süreci yaklaşırken, CHP içindeki adaylık tartışmalarının daha da büyümesi bekleniyor. Parti yönetimi ve tabanı, kimin Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiği konusunda bölünmüş durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/icisleri-bakanligi-duyurdu-bir-belediyeye-daha-kayyum-atandi-1093916232.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp cumhurbaşkanı adayı 2028, ekrem imamoğlu cumhurbaşkanı adayı mı, mansur yavaş cumhurbaşkanı adayı olacak mı, chp ön seçim ne zaman, chp 23 mart ön seçim, chp cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyecek, fatih altaylı anket sonuçları, fatih altaylı mansur yavaş anketi, fatih altaylı anketi neden sildi, chp adaylık yarışı, chp cumhurbaşkanı adayı kim olacak, chp adaylık süreci, chp seçim anketi, mansur yavaş mı ekrem imamoğlu mu, imamoğlu mu yavaş mı, fatih altaylı sosyal medya anketi, chp aday anketi, fatih altaylı anketinde kim önde, mansur yavaş anket sonucu, ekrem imamoğlu anket sonucu