https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/reyhanli-saldirisinin-faili-yakalandi-1093959744.html
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Sputnik Türkiye
MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T10:00+0300
2025-02-25T10:00+0300
2025-02-25T10:03+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093959996_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_b36ef64dc50149a1801653ad6cd11622.jpg
türkiye
reyhanlı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093959996_81:0:1505:1068_1920x0_80_0_0_1eabbdf9508f1ff8c7bc9a4cc2e14311.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
reyhanlı, türkiye, mit
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
10:00 25.02.2025 (güncellendi: 10:03 25.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
MİT, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden Temir Dükancı'yı Suriye'den Lübnan'a kaçmak üzereyken yakaladı.