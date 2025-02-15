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MİT, Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın ile ilgili raporu paylaştı
MİT, Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın ile ilgili raporu paylaştı
Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Mustafa Kemal Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun... 15.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-15T18:25+0300
2025-02-15T18:25+0300
türkiye
mit
milli istihbarat teşkilatı
atatürk
ingiliz
gazeteci
mustafa kemal atatürk
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MİT'in resmi internet sitesinde, 'Özel Koleksiyon' sekmesi başlığı altında yer alan 'belgeler' kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.Bu belge, Atatürk'ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin araştırmanın neticesinin bildirilmesi ile ilgili İstanbul Büro Amirliğince hazırlanan istihbarat raporu oldu.Söz konusu 31 Mayıs 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/1935-tarihli-belge-yayimlandi-abdli-casusun-turk-liderlere-kod-ad-taktigi-ortaya-cikti-1092757435.html
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mit, milli istihbarat teşkilatı, atatürk, ingiliz, gazeteci, mustafa kemal atatürk

MİT, Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın ile ilgili raporu paylaştı

18:25 15.02.2025
© AA / MİT Başkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.
 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde, Özel Koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
© AA / MİT Başkanlığı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Mustafa Kemal Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı.
MİT'in resmi internet sitesinde, 'Özel Koleksiyon' sekmesi başlığı altında yer alan 'belgeler' kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.
Bu belge, Atatürk'ten gazeteci olduğunu belirterek mülakat talep eden İngiliz kadına ilişkin araştırmanın neticesinin bildirilmesi ile ilgili İstanbul Büro Amirliğince hazırlanan istihbarat raporu oldu.
Söz konusu 31 Mayıs 1935 tarihli raporda şu ifadeler yer aldı:

Emrinizden 4 saat sonra Bay Kılıç Ali ile görüşebildim. Aşağıdaki emri aldım. İngiliz gazetecisi olduğunu söyleyen ve Perapalas'ta katibi ile oturan bir kadın Atatürk'ten mülakat istedi. Atatürk, bunun bir casus olduğuna kanidirler. Kabul edip etmemek kararını vermeden evvel bu kadın hakkında etraflı tafsilat verilmesini, muhaberesinin gözden geçirilmesini, evrakının yoklanılmasını, sefaretle münasebetinin bulunup bulunmadığının tespitini istiyorlar. Polise de haber verilmediğini ilave ettiler. 3 saat sonra netice elde ettim fakat bu neticeyi ancak saat 22.00'de verebildim. Bay Kılıç Ali'nin cevabı şöyle oldu, 'Atatürk yazınızı okudu, enteresan buldu, çok memnun oldu, teşekkür ediyor. Muhabere ve evrakı hakkında görüştüğümüz gibi hareket edilmesini istiyorlar' dediler.

Bay Kılıç Ali'ye verdiğim ve bağlı olarak takdim eylediğim tafsilat, kadınların vaziyetlerini kafi derecede aydınlatmaktadır. Kadının ayrılmasına da 2 gün kalmıştır. Bununla beraber gelecek ve gidecek mektuplarını elde etmeyi temin ettim. Fırsat hasıl olursa odasına da girmeye çalışacağım. Kadınların birer fotoğraflarını sunuyorum, bilgi olarak arz eylerim.

© AA / MİT Başkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.
 Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde, Özel Koleksiyon sekmesi başlığı altında yer alan belgeler kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) , Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın hakkındaki araştırmanın sonucunun bildirildiği raporu paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "belgeler" kısmında yayımlanan istihbarat raporlarına yenisi eklendi.
© AA / MİT Başkanlığı
Faaliyetleri MAH tarafından kontrol altında tutulan Times Muhabiri Walter Collins’in irtibatlı olduğu muhabirin esasen MAH için çalıştığına dair Şubat 1935 tarihli belge - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
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MİT, 1935 tarihli belgeyi yayımlandı: ABD'li casusun Türk liderlere kod ad taktığı ortaya çıktı
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