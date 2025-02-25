https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/necla-teyzenin-olumunde-kundaklama-iddialari-curutuldu-itfaiye-raporu-yanginin-sobadan-1093953147.html

'Necla Teyze'nin ölümünde kundaklama iddiaları çürütüldü: İtfaiye raporu yangının sobadan kaynaklandığını açıkladı

'Necla Teyze'nin ölümünde kundaklama iddiaları çürütüldü: İtfaiye raporu yangının sobadan kaynaklandığını açıkladı

Sputnik Türkiye

Ankara Altındağ'da sokak hayvanlarını beslemesiyle tanınan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün, 'Bambam' adlı köpeğinin belediye ekiplerince alınmasının ardından... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T07:26+0300

2025-02-25T07:26+0300

2025-02-25T07:26+0300

yaşam

necla teyze

ankara

cumhuriyet başsavcılığı

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yangın alarmı

ülker güleryüz

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Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz'ün hayatını kaybettiği gecekondu yangınına ilişkin itfaiye raporu açıklandı. Raporda, yangının sobadan çıktığı belirtildi.Ne olmuştu?18 Şubat'ta, Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği belediye ekipleri tarafından toplanmış, bu duruma tepki gösteren Güleryüz'ün, görevlilere müdahale etmeye çalıştığı anlar kameraya yansımıştı. Aynı akşam, Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Güleryüz hayatını kaybetmişti.'Necla Teyze' olarak tanınan Ülker Güleryüz kimdir?Ankara'da yaşayan Ülker Güleryüz çevresindekiler tarafından 'Necla Teyze' diye tanınıyordu. Dün yalnız kaldığı evde yanarak ölen Güleryüz, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta yaşıyordu.Kundaklama i̇ddiaları ve i̇tfaiye raporuYangın sonrası, komşular ve hayvanseverler arasında kundaklama iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, yangının sobanın ısısı nedeniyle yakınındaki tekstil veya plastik ürünlerin tutuşması sonucu çıktığı ve tavana kadar uzanan giysi ve yorganlara sıçrayarak büyüdüğü belirtildi. Ayrıca, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı veya yakıcı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde de herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği ve yangının elektrik akımından kaynaklanmadığı belirtildi.

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necla teyze, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, ülker güleryüz