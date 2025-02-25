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'Necla Teyze'nin ölümünde kundaklama iddiaları çürütüldü: İtfaiye raporu yangının sobadan kaynaklandığını açıkladı
'Necla Teyze'nin ölümünde kundaklama iddiaları çürütüldü: İtfaiye raporu yangının sobadan kaynaklandığını açıkladı
Sputnik Türkiye
Ankara Altındağ'da sokak hayvanlarını beslemesiyle tanınan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün, 'Bambam' adlı köpeğinin belediye ekiplerince alınmasının ardından... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T07:26+0300
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ankara
cumhuriyet başsavcılığı
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ülker güleryüz
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Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz'ün hayatını kaybettiği gecekondu yangınına ilişkin itfaiye raporu açıklandı. Raporda, yangının sobadan çıktığı belirtildi.Ne olmuştu?18 Şubat'ta, Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği belediye ekipleri tarafından toplanmış, bu duruma tepki gösteren Güleryüz'ün, görevlilere müdahale etmeye çalıştığı anlar kameraya yansımıştı. Aynı akşam, Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Güleryüz hayatını kaybetmişti.'Necla Teyze' olarak tanınan Ülker Güleryüz kimdir?Ankara'da yaşayan Ülker Güleryüz çevresindekiler tarafından 'Necla Teyze' diye tanınıyordu. Dün yalnız kaldığı evde yanarak ölen Güleryüz, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta yaşıyordu.Kundaklama i̇ddiaları ve i̇tfaiye raporuYangın sonrası, komşular ve hayvanseverler arasında kundaklama iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, yangının sobanın ısısı nedeniyle yakınındaki tekstil veya plastik ürünlerin tutuşması sonucu çıktığı ve tavana kadar uzanan giysi ve yorganlara sıçrayarak büyüdüğü belirtildi. Ayrıca, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı veya yakıcı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde de herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği ve yangının elektrik akımından kaynaklanmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/egitime-kar-engeli-okullarin-tatil-edildigi-sehirlerin-listesi-guncellendi-1093952883.html
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necla teyze, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, ülker güleryüz
necla teyze, ankara, cumhuriyet başsavcılığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, ülker güleryüz

'Necla Teyze'nin ölümünde kundaklama iddiaları çürütüldü: İtfaiye raporu yangının sobadan kaynaklandığını açıkladı

07:26 25.02.2025
© Buğrahan AyhanAnkara'da 81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde yanarak öldü: 'Hedef gösterildi, kundaklandı' iddiası
Ankara'da 81 yaşındaki Ülker Güleryüz evinde yanarak öldü: 'Hedef gösterildi, kundaklandı' iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© Buğrahan Ayhan
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Ankara Altındağ'da sokak hayvanlarını beslemesiyle tanınan 81 yaşındaki Ülker Güleryüz'ün, 'Bambam' adlı köpeğinin belediye ekiplerince alınmasının ardından evinde çıkan yangında hayatını kaybetmesi üzerine kundaklama iddiaları gündeme gelmişti. Ancak itfaiye raporu, yangının sobadan kaynaklandığını belirterek bu iddiaları çürüttü.
Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan ve çevresinde 'Necla Teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz'ün hayatını kaybettiği gecekondu yangınına ilişkin itfaiye raporu açıklandı. Raporda, yangının sobadan çıktığı belirtildi.

Ne olmuştu?

18 Şubat'ta, Güleryüz'ün 'Bambam' isimli köpeği belediye ekipleri tarafından toplanmış, bu duruma tepki gösteren Güleryüz'ün, görevlilere müdahale etmeye çalıştığı anlar kameraya yansımıştı. Aynı akşam, Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda yangın çıkmış ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen Güleryüz hayatını kaybetmişti.

'Necla Teyze' olarak tanınan Ülker Güleryüz kimdir?

Ankara'da yaşayan Ülker Güleryüz çevresindekiler tarafından 'Necla Teyze' diye tanınıyordu. Dün yalnız kaldığı evde yanarak ölen Güleryüz, Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta yaşıyordu.

Kundaklama i̇ddiaları ve i̇tfaiye raporu

Yangın sonrası, komşular ve hayvanseverler arasında kundaklama iddiaları gündeme gelmişti. Ancak Ankara İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı raporda, yangının sobanın ısısı nedeniyle yakınındaki tekstil veya plastik ürünlerin tutuşması sonucu çıktığı ve tavana kadar uzanan giysi ve yorganlara sıçrayarak büyüdüğü belirtildi. Ayrıca, olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı veya yakıcı maddeye rastlanmadığı kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün yaptığı incelemelerde de herhangi bir yanıcı veya yakıcı madde tespit edilmediği ve yangının elektrik akımından kaynaklanmadığı belirtildi.
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