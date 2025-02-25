https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/kripto-parada-yeni-donem-15-bin-tlnin-uzerindeki-transfer-islemlerine-kimlik-bilgisi-zorunlulugu-1093982027.html

Kripto parada yeni dönem: 15 bin TL'nin üzerindeki transfer işlemlerine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi

Kripto parada yeni dönem: 15 bin TL'nin üzerindeki transfer işlemlerine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de 25 Aralık 2024'te yayımlanan kripto parayla ilgili düzenleme bugün itibarıyla resmen aktif hale geldi. Buna göre artık 15 bin liranın... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T22:19+0300

2025-02-25T22:19+0300

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25 Aralık 2024'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin uygulaması 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.Resmi gazete kararına göre 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile gelen değişikliklere uyum sağlanması amacıyla uygulamanın hayata geçirilmesi için 2 ay süre tanınmıştı.Buna göre artık 15 bin liranın üzerindeki kripto varlık transferlerinde kimlik bilgilerinin girilmesi zorunlu olacak. Gönderenin isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi bilgileri alınacak.Cüzdan adresi olmayan durumlarda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak. Bilgilerin doğruluğu ayrıca teyit edilecek.Binance: Kimliksiz hesaplar kapatılacakAyrıca kripto para borsası Binance 25 Nisan tarihine kadar kimliksiz hesapların kapatılacağını duyurdu.25 Şubat 2025 tarihinden itibaren Binance TR üzerinden gerçekleştirilecek tüm kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde, kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamaları gerekecek.Buna göre kimlik doğrulama sürecini tamamlamayan kullanıcıların pozisyonları kapatılacak. Kullanıcılar kimlik doğrulama sürecini tamamladıktan sonra hesaplarına erişebilecek.Binance TR, geçen günlerde yaptığı açıklamayla kullanıcılara yeni kripto para çekme ve yatırma düzenlemesi getirdiğini; 25 Şubat 2025'ten itibaren kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamasının zorunlu olacağını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kripto-para-transferine-kimlik-bilgisi-zorunlulugu-geldi-1093880767.html

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