https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kripto-para-transferine-kimlik-bilgisi-zorunlulugu-geldi-1093880767.html
Kripto para transferine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi
Kripto para transferine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-21T23:23+0300
2025-02-21T23:23+0300
2025-02-21T23:23+0300
türkiye
binance
kripto
kripto para
para
dijital para
uluslararası para fonu
uluslararası para fonu (imf)
kripto para madenciliği
bitcoin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079457316_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_adb5c611a63f47592e3f93125570be5e.jpg
Binance TR, kullanıcılara yeni kripto para çekme ve yatırma düzenlemesi getirdiğini duyurdu.Kripto işlem merkezi Binance TR, 25 Şubat 2025'ten itibaren kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamasının zorunlu olacağını duyurdu. Bu değişikliğin, 25 Aralık 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında yapıldığı belirtildi. Yeni düzenleme, yalnızca kripto varlık işlemlerini kapsayacak olup, itibari para çekim işlemlerini etkilemeyecek. Kullanıcılar, Binance TR aracılığıyla herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi gerçekleştirirken, alıcı veya gönderici bilgilerini paylaşmaları için bir bilgilendirme mesajı alacaklar. Binance, sürecin kullanıcılar için en sorunsuz şekilde ilerlemesi adına çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/en-buyuk-kripto-para-borsalarindan-birine-saldiri-15-milyar-dolar-degerinde-kayip-1093879831.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079457316_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_b12d29c27b1b8bbc826108560b73ba67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
binance, kripto, kripto para, para, dijital para, uluslararası para fonu, uluslararası para fonu (imf), kripto para madenciliği, bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), bitcoin-bank, bitcoins4me
binance, kripto, kripto para, para, dijital para, uluslararası para fonu, uluslararası para fonu (imf), kripto para madenciliği, bitcoin, bitcoin madenciliği, bitcoin classic (btc), bitcoin cash (bcc), bitcoin-bank, bitcoins4me
Kripto para transferine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren Binance TR üzerinden gerçekleştirilecek tüm kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde, kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamaları gerekecek.
Binance TR, kullanıcılara yeni kripto para çekme ve yatırma düzenlemesi getirdiğini duyurdu.
Kripto işlem merkezi Binance TR, 25 Şubat 2025'ten itibaren kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamasının zorunlu olacağını duyurdu. Bu değişikliğin, 25 Aralık 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında yapıldığı belirtildi.
Yeni düzenleme, yalnızca kripto varlık işlemlerini kapsayacak olup, itibari para çekim işlemlerini etkilemeyecek. Kullanıcılar, Binance TR aracılığıyla herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi gerçekleştirirken, alıcı veya gönderici bilgilerini paylaşmaları için bir bilgilendirme mesajı alacaklar. Binance, sürecin kullanıcılar için en sorunsuz şekilde ilerlemesi adına çalışmalarına devam ettiğini belirtti.