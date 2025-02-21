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Kripto para transferine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi
Kripto para transferine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi
Sputnik Türkiye
Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025... 21.02.2025, Sputnik Türkiye
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Binance TR, kullanıcılara yeni kripto para çekme ve yatırma düzenlemesi getirdiğini duyurdu.Kripto işlem merkezi Binance TR, 25 Şubat 2025'ten itibaren kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamasının zorunlu olacağını duyurdu. Bu değişikliğin, 25 Aralık 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında yapıldığı belirtildi. Yeni düzenleme, yalnızca kripto varlık işlemlerini kapsayacak olup, itibari para çekim işlemlerini etkilemeyecek. Kullanıcılar, Binance TR aracılığıyla herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi gerçekleştirirken, alıcı veya gönderici bilgilerini paylaşmaları için bir bilgilendirme mesajı alacaklar. Binance, sürecin kullanıcılar için en sorunsuz şekilde ilerlemesi adına çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/en-buyuk-kripto-para-borsalarindan-birine-saldiri-15-milyar-dolar-degerinde-kayip-1093879831.html
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Kripto para transferine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi

23:23 21.02.2025
© AA / Ömer Taha ÇetinBitcoin
Bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
© AA / Ömer Taha Çetin
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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren Binance TR üzerinden gerçekleştirilecek tüm kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde, kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamaları gerekecek.
Binance TR, kullanıcılara yeni kripto para çekme ve yatırma düzenlemesi getirdiğini duyurdu.
Kripto işlem merkezi Binance TR, 25 Şubat 2025'ten itibaren kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamasının zorunlu olacağını duyurdu. Bu değişikliğin, 25 Aralık 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında yapıldığı belirtildi.
Yeni düzenleme, yalnızca kripto varlık işlemlerini kapsayacak olup, itibari para çekim işlemlerini etkilemeyecek. Kullanıcılar, Binance TR aracılığıyla herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi gerçekleştirirken, alıcı veya gönderici bilgilerini paylaşmaları için bir bilgilendirme mesajı alacaklar. Binance, sürecin kullanıcılar için en sorunsuz şekilde ilerlemesi adına çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
Hack - Siber saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2025
EKONOMİ
En büyük kripto para borsalarından birine saldırı: 1.5 milyar dolar değerinde kayıp
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