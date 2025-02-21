https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/kripto-para-transferine-kimlik-bilgisi-zorunlulugu-geldi-1093880767.html

Kripto para transferine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi

Kripto para transferine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi

Sputnik Türkiye

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, Türkiye’deki kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişikliği duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 25 Şubat 2025... 21.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-21T23:23+0300

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Binance TR, kullanıcılara yeni kripto para çekme ve yatırma düzenlemesi getirdiğini duyurdu.Kripto işlem merkezi Binance TR, 25 Şubat 2025'ten itibaren kripto para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanıcıların alıcı veya gönderici hakkında ek bilgi sağlamasının zorunlu olacağını duyurdu. Bu değişikliğin, 25 Aralık 2024’te Resmî Gazete’de yayımlanan 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' kapsamında yapıldığı belirtildi. Yeni düzenleme, yalnızca kripto varlık işlemlerini kapsayacak olup, itibari para çekim işlemlerini etkilemeyecek. Kullanıcılar, Binance TR aracılığıyla herhangi bir miktarda kripto varlık çekme veya yatırma işlemi gerçekleştirirken, alıcı veya gönderici bilgilerini paylaşmaları için bir bilgilendirme mesajı alacaklar. Binance, sürecin kullanıcılar için en sorunsuz şekilde ilerlemesi adına çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/en-buyuk-kripto-para-borsalarindan-birine-saldiri-15-milyar-dolar-degerinde-kayip-1093879831.html

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