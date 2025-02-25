https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/kanserle-mucadele-eden-mustafa-keser-beni-olgun-simsek-oynasin-1093961177.html

Kanserle mücadele eden Mustafa Keser: 'Beni Olgun Şimşek oynasın'

Kanserle mücadele eden Mustafa Keser: 'Beni Olgun Şimşek oynasın'

Sputnik Türkiye

Usta sanatçı Mustafa Keser geçtiğimiz haftalarda hastalığını açıkladı. 79 yaşındaki şarkıcı kansere yakalandığını duyurdu. Sağlık durumu hakkında açıklama... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T11:01+0300

2025-02-25T11:01+0300

2025-02-25T11:01+0300

yaşam

olgun şimşek

mustafa keser

film

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1a/1067510634_4:0:633:354_1920x0_80_0_0_87feb0c3b56d25974d1f00af87ff4a1e.jpg

Öksürük şikayeti nedeniyle hastaneye giden halk müziğin ünlü ismi Mustafa Keser yapılan tetkiklerin ardından kötü haberi öğrendi. Kansere yakalandığını açıklayan 79 yaşındaki ünlü sanatçı "Eşim de kanser tedavisi görüyor ona bakmak durumundayım. Sağlık durumum gayet iyi. Hastalığımı hiç düşünmüyorum. Bilakis eşimi daha çok önemsiyorum" ifadelerini kullanmıştı.'Her şey yolunda'Kıbrıs'ta konser veren sanatçı sağlık durumu hakkında konuştu.Snob Magazin'in haberine göre, Keser sağlık durumu hakkında "Bu durumun duyulmasını istemedim ben öyle anlatacak kimse değilim. Herkes arıyor. Ama korkulacak bir şey yok. Prostat kanseri teşhisi konuldu. Şu anda her şey yolunda. Ayrıca eşimin de tedavisi devam ediyor" dedi.'Hayatımız tek filme sığmaz'Sanatçı, "Mustafa Keser’in hayatının filmi olmasını ister misiniz?" sorusuna "Öyle bir durumlar var. Bizim hayatımız tek bir filme sığmaz. Bakalım ne olacak. Benim hayatımdan 10 tane film çıkar" yanıtını verdi.'Olgun Şimşek oynasın'Filmde kendisini canlandırmasını istediği kişiyi açıklayan Keser "Aklımdaki kişi Olgun Şimşek, o da beni kırmaz zaten eli saz tutar okur eder. Olgun’un oynamasını isterim tam biçilmiş kaftan. Beni her zaman dinlemeye gelir sahneye de çıkmışlığı vardır" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/bulent-ersoyun-hayat-film-oluyor-1093594360.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

olgun şimşek, mustafa keser, film