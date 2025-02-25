https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/istanbul-valisi-gulden-galatasaray---fenerbahce-maciyla-ilgili-aciklama-71-kisi-hakkinda-islem-1093949404.html
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 71 kişi hakkında işlem yapıldı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 71 kişi hakkında işlem yapıldı
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İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T00:04+0300
2025-02-25T00:04+0300
2025-02-25T00:15+0300
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Süper Lig'in 25. haftasında 0-0 berabere kalan Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşması sonrası tribünde yaşananlara ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül bir açıklama yaptı. Vali Gül konuyla ilgili şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/galatasaray-ile-fenerbahce-0-0-berabere-kaldi-1093948499.html
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son dakika, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, fenerbahçe, galatasaray
son dakika, galatasaray ile fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı, fenerbahçe, galatasaray
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde 71 kişi hakkında işlem yapıldı
00:04 25.02.2025 (güncellendi: 00:15 25.02.2025)
İstanbul Valisi Davut Gül, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.
Süper Lig'in 25. haftasında 0-0 berabere kalan Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşması sonrası tribünde yaşananlara ilişkin İstanbul Valisi Davut Gül bir açıklama yaptı. Vali Gül konuyla ilgili şunları ifade etti:
Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasında stadyum güvenliğini ve tribün düzenini bozan, meşale yakarak sahaya atan, stat içinde ve dışında taşkınlık yapan toplam 71 kişi hakkında işlem yapılmıştır.
Sporun centilmenlik, dostluk ve fair-play ruhuna uygun şekilde yaşanması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, stadyumlarda huzuru bozan her türlü davranışa karşı kararlılıkla mücadele edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum.