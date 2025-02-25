https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/istanbul-barosu-baskani-ve-yonetimi-icin-hazirlanan-iddianamenin-detaylari-belli-oldu-siyasi-yasak-1093967385.html

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimi için hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu: Siyasi yasak da talep edildi

İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimi için hazırlanan iddianamenin detayları belli oldu: Siyasi yasak da talep edildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Barosu Başkanı ve 10 yönetim kurulu üyesi için hazırlanan 'terör' iddianamesinin detayları belli oldu. 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T13:27+0300

2025-02-25T13:27+0300

2025-02-25T13:27+0300

türki̇ye

i̇stanbul barosu

i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

adalet bakanlığı

i̇brahim kaboğlu

terör soruşturması

iddianame

yargılama

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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile 10 yönetim kurulu üyesi hakkında “Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamenin detayları belli oldu. İddianamede sanıklar hakkında siyasi yasak da talep edilirken, Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın “son soruşturma izni” talebini değerlendirmeden önce, soruşturmanın genişletilebileceğini belirterek baro yönetiminin savunmasını ve delillerini istedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması açtıHabertürk'ün haberine göre, İstanbul Barosu, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in Suriye’de güvenlik güçlerince öldürülmesine ilişkin 21 Aralık 2024'te baronun resmi X hesabından "Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın" başlıklı bir açıklama yayınladı. Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “Silahlı terör örgütü üyeliği” suçundan haklarında açılan soruşturmalara atıf yaparak öldürülen kişilerin gazeteci değil, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terör örgütü üyeleri olduğunu kaydetti ve İstanbul Barosu’na terör soruşturması başlatıldı. Baro yönetiminin değişmesi ve yeniden seçilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de davaname açtı. Öte yandan Avukatlık Kanunu gereğince İstanbul Barosu Başkanı Kaboğlu ve 10 üyesi hakkında Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alan savcılık, baro yönetim kurulunun “şüpheli” sıfatıyla ifadelerini aldı. Soruşturmasını tamamlayan savcılık fezleke hazırladı. Bu fezleke kovuşturma izninin en yakın ağır ceza mahkemesince verilmesi gerektiğinden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık fezlekeyi inceledi ve iddianame düzenledi.Kamu barışını bozmaya elverişli vurgusu yapıldıİddianamede şüphelilerin, yayınlanan basın açıklaması ile terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i gazeteci olarak tanıtıp, güvenlik güçlerini terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirdikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin açıklamalarında kullandıkları ifadelerle ülkenin iç ve dış güvenliği ve kamu düzeni ile ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı ileri sürülen iddianamede, paylaşım içerikleri ve paylaşımların sosyal medyada görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.Soruşturma derinleştirilebilirBaro Başkanı Kaboğlu ve üyeleri hakkında 12 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianamede Adalet Bakanlığı’nın kovuşturma izni verdiği belirtilerek son soruşturmanın açılması talep edildi.İddianameyi inceleyen Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Özden Kaboğlu ve 10 baro üyesine iddianame tebliğ edilmesine karar verdi. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Barosu yönetiminin savunmasını, delilleri varsa sunmalarını, gerek görülürse soruşturmanın derinleştirileceğini belirterek dosya üzerinden yargılama izni kararının verileceğini kaydetti. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama izni verirse, dosya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilecek. Yargılama İstanbul Adliyesi’nde yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/istanbul-barosu-yonetimine-teror-fezlekesi-12-yila-kadar-hapis-talebi-1093888713.html

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i̇stanbul barosu, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, adalet bakanlığı, i̇brahim kaboğlu, terör soruşturması, iddianame, yargılama