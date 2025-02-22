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İstanbul Barosu yönetimine 'terör' fezlekesi: 12 yıla kadar hapis talebi
İstanbul Barosu yönetimine 'terör' fezlekesi: 12 yıla kadar hapis talebi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak"... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T12:15+0300
2025-02-22T12:22+0300
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i̇brahim kaboğlu
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul barosu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlarından Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle fezleke hazırlandı. İstanbul Barosu’nun Suriye’de öldürülen iki kişinin gazeteci olduğunu öne süren paylaşımının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık bu kişilerin terör örgütü mensubu olduğunu belirterek baro yönetiminin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savundu. Fezleke, kavuşturma izni talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.Habertürk'ün aktardığına göre, İstanbul Barosu, 21 Aralık 2024’te resmi X hesabından “Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın” başlıklı bir paylaşım yaptı. Açıklamada, Suriye’de güvenlik güçleri tarafından öldürülen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in gazeteci olduğu öne sürüldü.Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin gazeteci değil, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terör örgütü mensupları olduğunu belirterek Baro hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, İstanbul Barosu’nun yaptığı açıklamanın, terör örgütü propagandası niteliğinde olduğunu ve kamu düzenini bozma amacı taşıdığını savundu.Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma i̇zni alındıAvukatlık Kanunu gereğince, İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma açılabilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyordu. Başsavcılık, ilgili izni aldıktan sonra baro yöneticilerini “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırdı.Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından savcılık, fezlekeyi hazırlayarak dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti.Fezlekede yer alan suçlamalarSavcılığın hazırladığı fezlekede, İstanbul Barosu yönetiminin:Fezlekede ayrıca, şüphelilerin açıklamalarının sosyal medyada geniş kitlelere ulaştığı ve kamu düzenini olumsuz etkileyerek devlet kurumlarına duyulan güveni sarsmayı amaçladığı öne sürüldü.'Paylaşımlar kamu barışını bozmaya elverişli'Fezlekede, İstanbul Barosu’nun yaptığı paylaşımın halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya yönelik olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:“Paylaşımda kullanılan ifadeler, devletin iç ve dış güvenliğini tehdit edecek nitelikte olup, kamu düzenini bozma ve toplumu yanlış bilgilendirme amacı taşımaktadır.”Bu gerekçelerle, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında “Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/resmi-gazetede-yayimlandi-liselerde-yeni-donem-dikkat-ceken-devamsizlik-karari-1093885132.html
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i̇brahim kaboğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul barosu
i̇brahim kaboğlu, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul barosu

İstanbul Barosu yönetimine 'terör' fezlekesi: 12 yıla kadar hapis talebi

12:15 22.02.2025 (güncellendi: 12:22 22.02.2025)
© AA / Bünyamin Çelikİstanbul Barosu
İstanbul Barosu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
© AA / Bünyamin Çelik
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Ayrıntılar geliyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında "Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak" ve "Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak" suçlamalarıyla 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle fezleke hazırladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Terör örgütü propagandası yapmak” ve “Basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” suçlarından Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle fezleke hazırlandı.
İstanbul Barosu’nun Suriye’de öldürülen iki kişinin gazeteci olduğunu öne süren paylaşımının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, savcılık bu kişilerin terör örgütü mensubu olduğunu belirterek baro yönetiminin kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını savundu. Fezleke, kavuşturma izni talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Habertürk'ün aktardığına göre, İstanbul Barosu, 21 Aralık 2024’te resmi X hesabından “Uluslararası İnsancıl Hukuk Uygulansın” başlıklı bir paylaşım yaptı. Açıklamada, Suriye’de güvenlik güçleri tarafından öldürülen Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in gazeteci olduğu öne sürüldü.
Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu kişilerin gazeteci değil, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren terör örgütü mensupları olduğunu belirterek Baro hakkında soruşturma başlattı. Savcılık, İstanbul Barosu’nun yaptığı açıklamanın, terör örgütü propagandası niteliğinde olduğunu ve kamu düzenini bozma amacı taşıdığını savundu.

Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma i̇zni alındı

Avukatlık Kanunu gereğince, İstanbul Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma açılabilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin alınması gerekiyordu. Başsavcılık, ilgili izni aldıktan sonra baro yöneticilerini “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırdı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından savcılık, fezlekeyi hazırlayarak dosyayı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk etti.

Fezlekede yer alan suçlamalar

Savcılığın hazırladığı fezlekede, İstanbul Barosu yönetiminin:
Terör örgütü üyelerini gazeteci olarak tanıtarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığı,
Güvenlik güçlerinin operasyonlarını savaş suçu gibi göstererek devlete karşı algı oluşturduğu,
Terör örgütünün bölücü faaliyetlerini meşrulaştırmaya çalıştığı,
Örgüt üyeliğini özendirici ifadeler kullandığı,
Kamu barışını bozma amacı güttüğü iddia edildi.
Fezlekede ayrıca, şüphelilerin açıklamalarının sosyal medyada geniş kitlelere ulaştığı ve kamu düzenini olumsuz etkileyerek devlet kurumlarına duyulan güveni sarsmayı amaçladığı öne sürüldü.

'Paylaşımlar kamu barışını bozmaya elverişli'

Fezlekede, İstanbul Barosu’nun yaptığı paylaşımın halk arasında endişe, korku ve panik yaratmaya yönelik olduğu belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
“Paylaşımda kullanılan ifadeler, devletin iç ve dış güvenliğini tehdit edecek nitelikte olup, kamu düzenini bozma ve toplumu yanlış bilgilendirme amacı taşımaktadır.”
Bu gerekçelerle, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve 10 yönetim kurulu üyesi hakkında “Basın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” ve “Basın Yoluyla Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak” suçlarından 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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