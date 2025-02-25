https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/imamoglu-hakkindaki-sahte-diploma-sorusturmasinda-yok-raporu-ne-diyor-1093973640.html

İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' soruşturmasında YÖK raporu ne diyor?

İmamoğlu hakkındaki 'sahte diploma' soruşturmasında YÖK raporu ne diyor?

Sputnik Türkiye

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T16:28+0300

2025-02-25T16:28+0300

2025-02-25T16:28+0300

poli̇ti̇ka

ekrem i̇mamoğlu

yök

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

kuzey kıbrıs

amerikan üniversitesi

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türkiye cumhuriyeti

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan raporda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK kurulunca tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği bilgisi anlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında YÖK tarafından hazırlanarak savcılığa gönderilen raporda, araştırma konusunda bilgi almak amacıyla YÖK'ten İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ile Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'ne konuyla ilgili bilgi almak amacıyla yazı yazıldığı aktarıldı.Söz konusu yazıda, İmamoğlu'nun 1990'da Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaparak işletme fakültesinden mezun olarak aldığı diplomanın, o tarihte ilgili mevzuata aykırı şekilde usulsüz işlemler sonucu alınmış sahte bir diploma olduğu iddia edildiği kaydedildi.Bu iddiaların yazılı ve görsel basında haberleştirilerek kamuoyunda tartışıldığı ifade edilen yazıda, üniversite kurulunca konuyla ilgili gerekli araştırmanın yapılması ve İmamoğlu'nun yatay geçiş sürecindeki iş ve işlemlerde ilgili mevzuat kapsamında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanıp rastlanmadığının savcılığa bildirilmesinin istendiği belirtildi.Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü'nden YÖK'e cevap olarak gönderilen yazıya yer verilen raporda, söz konusu dönemde University College of Northern Cyprus (UCNC) unvanını kullanan ve YÖK'ün denklik verdiği ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin afiliye kampüsü olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.1988'de işletmeye kayıt yaptırdıİmamoğlu'nun üniversitenin arşiv kayıtlarına göre, 5 Eylül 1988'de İngilizce İşletme Yönetimi bölümüne kayıt yaptırdığı, kayıt sırasında üniversiteye sunduğu lise diploması, askerlik belgesi, adli sicil raporunun YÖK'e sunulduğu ifade edilen yazıda, İmamoğlu'nun güz 1988, yaz 1990 dönemleri arasında İngilizce İşletme Yönetimi bölümünde eğitim aldığı, yaz 1990 döneminde notunun 2,50 olduğuna ilişkin evrakların sunulduğu aktarıldı.Yazıda, Ekrem İmamoğlu 29 Eylül 1990'da UCNC İşletme Yönetimi (İngilizce) programından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) programına yatay geçiş yapmak üzere başvuru yaptığı anlatılarak, İmamoğlu'nun 1 Ekim 1990'da üniversitedeki kaydını İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapacağını belirterek kendi isteğiyle sildirdiği bilgisine yer verildi.Söz konusu belgelerin YÖK tarafından değerlendirildiği aktarılan raporda, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 18 Kasım 1991'de alınan kararına vurgu yapıldı.'YÖK tarafından tanınması mümkün değil'Bu kararda, ABD'deki Southeastern Üniversitesi'nin kurul tarafından tanındığı ancak bu üniversitenin Girne Kampüsü'ndeki UNC-Girne Amerikan Üniversitesi'nin veya dünyanın herhangi bir yerinde bulunan diğer kampüslerindeki yükseköğretim kurumlarının YÖK tarafından tanınmasının mümkün olmadığına karar verildiği aktarıldı.Raporda, Yükseköğretim Kurulunun bir kararında Girne Amerikan Üniversitesi'nin 1993-1994 ders yılından itibaren Öğrenci Seçme Sınavı ve Öğrenci Yerleştirme Sınavlarını kazanmamış Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin Girne Amerikan Üniversitesi'nden alacakları mezuniyet diplomalarının eşdeğerliliğinin kabul edilmemesine ilişkin hükmünün bulunduğuna dikkati çekildi.YÖK'ün sırasıyla İstanbul Teknik, Trakya ve Marmara üniversitelerine 1988, 1991, 1992 yıllarında gönderdiği cevabi yazılarda, Kuzey Kıbrıs'ta faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin resmen tanınan bir yükseköğretim kurumu olduğu kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ibb-baskani-imamoglu-5-martta-savci-karsisina-cikacak-1093939206.html

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ekrem i̇mamoğlu, yök, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), kuzey kıbrıs, amerikan üniversitesi, i̇stanbul, türkiye cumhuriyeti