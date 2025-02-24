https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/ibb-baskani-imamoglu-5-martta-savci-karsisina-cikacak-1093939206.html

İfade tarihi değişti: İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart'ta savcı karşısına çıkacak

İfade tarihi değişti: İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart'ta savcı karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade verecek. 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T15:16+0300

2025-02-24T15:16+0300

2025-02-24T15:22+0300

türki̇ye

ekrem i̇mamoğlu

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

yök

sahte diploma

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Sahte lisans diploması iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade tarihi değişti. Mazeret dilekçesi sunan İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ifade verecekİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi. Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Salı günü 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ifade verecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/chpden-imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-iddiasina-yanit-1093896148.html

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Sputnik Türkiye

ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yök, sahte diploma