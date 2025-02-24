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İfade tarihi değişti: İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart'ta savcı karşısına çıkacak
İfade tarihi değişti: İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart'ta savcı karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade verecek. 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T15:16+0300
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ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
yök
sahte diploma
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Sahte lisans diploması iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade tarihi değişti. Mazeret dilekçesi sunan İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ifade verecekİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi. Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Salı günü 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ifade verecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/chpden-imamoglunun-diplomasi-iptal-edildi-iddiasina-yanit-1093896148.html
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ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), yök, sahte diploma
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İfade tarihi değişti: İBB Başkanı İmamoğlu, 5 Mart'ta savcı karşısına çıkacak

15:16 24.02.2025 (güncellendi: 15:22 24.02.2025)
İmamoğlu
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahte diploma iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında 5 Mart'ta ifade verecek.
Sahte lisans diploması iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında ifade verecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ifade tarihi değişti. Mazeret dilekçesi sunan İmamoğlu, 5 Mart Çarşamba günü ifade verecek.

Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ifade verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, lisans diplomasının sahte olduğu yönündeki ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun ifade vermesi gereken 26 Şubat 2025 tarihi kamu görevi nedeniyle ifade veremeyeceğini belirtmesi ve mazeret dilekçesi sunması üzerine değiştirildi. Ekrem İmamoğlu, 5 Mart Salı günü 'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ifade verecek.
İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2025
TÜRKİYE
CHP'den, 'İmamoğlu'nun diploması iptal edildi' iddiasına yanıt
22 Şubat, 21:45
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