https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/hatay-valiligi-afadin-yataklari-masaj-salonunda-kullanildi-haberine-yanit-verdi-1093976889.html

Hatay Valiliği, 'AFAD'ın yatakları masaj salonunda kullanıldı' haberine yanıt verdi

Hatay Valiliği, 'AFAD'ın yatakları masaj salonunda kullanıldı' haberine yanıt verdi

Sputnik Türkiye

Bazı basın yayın organlarında yer alan 'AFAD'ın Depremzedeler İçin Gönderdiği Yatakları Masaj Salonu'nda Kullandılar' iddialarına ilişkin Valilikten açıklama... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T17:16+0300

2025-02-25T17:16+0300

2025-02-25T17:16+0300

türkiye

afad

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Hatay'da AFAD malzemelerinin masaj salonunda kullanıldığı iddialarına valilikten yazılı açıklama yapıldı.Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, haberlere konu olan masaj salonunda gerçekleştirilen idari denetim ve adli arama sonucunda AFAD'a ait herhangi bir malzemeye rastlanmadığı bildirildi. Açıklamada, "Haberlerde yer alan iddialar asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.AFAD malzemeleri ele geçirildiÖte yandan, iddiaların odağında yer alan ve hakkında zimmet suçundan tahkikat başlatılan kamu görevlisi A.Z.'nin, kendisine ait iş yeri, ikametgahı, deposu ve konteynerinde arama yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Valilik, bu aramalarda bazı AFAD malzemelerinin ele geçirildiğini ve ilgili malzemelerin AFAD İl Müdürlüğüne teslim edildiğini duyurdu.Valilik açıklamasında, söz konusu kamu görevlisinin görevinden açığa alındığı ve hakkında hem idari hem de adli soruşturmaların devam ettiği ifade edildi. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan duyuruda, sürecin titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/1500-yillik-sarnic-masaj-salonu-oldu-iddialarina-bakanliktan-aciklama-aykiriliklar-ilgili-1093730316.html

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