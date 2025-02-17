'1500 yıllık sarnıç masaj salonu oldu' iddialarına Bakanlık'tan açıklama: Aykırılıklar ilgili belediyeye iletildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
HAVA DURUMU
Soğuk ve yağışlı hava yeni haftada da etkili olacak.
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
1500 yıllık sarnıçta ruhsatsız SPA merkezi: Kültürel miras nasıl gözden kaçtı?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Teğmenlerden ilk itiraz davası
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
7 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Futbolun Tarihçesi ve Futbol Nedir?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/1500-yillik-sarnic-masaj-salonu-oldu-iddialarina-bakanliktan-aciklama-aykiriliklar-ilgili-1093730316.html
'1500 yıllık sarnıç masaj salonu oldu' iddialarına Bakanlık'tan açıklama: Aykırılıklar ilgili belediyeye iletildi
'1500 yıllık sarnıç masaj salonu oldu' iddialarına Bakanlık'tan açıklama: Aykırılıklar ilgili belediyeye iletildi
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı basına '1500 yıllık sarnıç masaj salonu' haberlere yanıt verdi. Bakanlık, 2022'den itibaren yapılan işleri sıralayarak "Taşınmazdaki... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T13:18+0300
2025-02-17T13:18+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
spa
masaj salonu
sarnıç
tarihi sarnıç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093731564_0:200:960:740_1920x0_80_0_0_ef8097adcfb107764703520e728badfb.png
İstanbul Sultanahmet'te Ayasofya'nın yanında bulunan 1500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrildiği iddiaları basına yansımış, sarnıcın izinsiz bir şekilde SPA merkezine dönüştürüldüğü ve tarihi yapının otelin taşınmazlarına eklendiği öne sürülmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı bugün sosyal medyadan açıklama yaparak "taşınmaz kültür varlığına" ilişkin 2022'de "kaldırma kararı" verildiğini ve 2023'te suç duyurusunda bululduğunu ifade etti. Bakanlık geçen sürede yapılan işlemleri ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/misirda-akdenizden-cikartilan-yuzlerce-tarihi-eser-yakalandi-1091970387.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/11/1093731564_0:20:960:740_1920x0_80_0_0_5fd0625bb74e8ff575c15d49e1af656d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kültür ve turizm bakanlığı, spa, masaj salonu, sarnıç, tarihi sarnıç
kültür ve turizm bakanlığı, spa, masaj salonu, sarnıç, tarihi sarnıç

'1500 yıllık sarnıç masaj salonu oldu' iddialarına Bakanlık'tan açıklama: Aykırılıklar ilgili belediyeye iletildi

13:18 17.02.2025
© Fotoğraf : İşletme web sitesi1500 yıllık sarnıç masaj salonu iddialarına Bakanlık yanıt verdi: Aykırılıklar ilgili Belediyesine iletildi
1500 yıllık sarnıç masaj salonu iddialarına Bakanlık yanıt verdi: Aykırılıklar ilgili Belediyesine iletildi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.02.2025
© Fotoğraf : İşletme web sitesi
Abone ol
Kültür ve Turizm Bakanlığı basına '1500 yıllık sarnıç masaj salonu' haberlere yanıt verdi. Bakanlık, 2022'den itibaren yapılan işleri sıralayarak "Taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili Belediyesine iletilmiştir" dedi.
İstanbul Sultanahmet'te Ayasofya'nın yanında bulunan 1500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrildiği iddiaları basına yansımış, sarnıcın izinsiz bir şekilde SPA merkezine dönüştürüldüğü ve tarihi yapının otelin taşınmazlarına eklendiği öne sürülmüştü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bugün sosyal medyadan açıklama yaparak "taşınmaz kültür varlığına" ilişkin 2022'de "kaldırma kararı" verildiğini ve 2023'te suç duyurusunda bululduğunu ifade etti. Bakanlık geçen sürede yapılan işlemleri ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
"Taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili Belediyesine iletilmiştir"
Mısır İçişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
DÜNYA
Mısır'da Akdeniz'den çıkartılan yüzlerce tarihi eser yakalandı
24 Aralık 2024, 13:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала