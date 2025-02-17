https://anlatilaninotesi.com.tr/20250217/1500-yillik-sarnic-masaj-salonu-oldu-iddialarina-bakanliktan-aciklama-aykiriliklar-ilgili-1093730316.html
'1500 yıllık sarnıç masaj salonu oldu' iddialarına Bakanlık'tan açıklama: Aykırılıklar ilgili belediyeye iletildi
'1500 yıllık sarnıç masaj salonu oldu' iddialarına Bakanlık'tan açıklama: Aykırılıklar ilgili belediyeye iletildi
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı basına '1500 yıllık sarnıç masaj salonu' haberlere yanıt verdi. Bakanlık, 2022'den itibaren yapılan işleri sıralayarak "Taşınmazdaki... 17.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-17T13:18+0300
2025-02-17T13:18+0300
2025-02-17T13:18+0300
türkiye
kültür ve turizm bakanlığı
spa
masaj salonu
sarnıç
tarihi sarnıç
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İstanbul Sultanahmet'te Ayasofya'nın yanında bulunan 1500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrildiği iddiaları basına yansımış, sarnıcın izinsiz bir şekilde SPA merkezine dönüştürüldüğü ve tarihi yapının otelin taşınmazlarına eklendiği öne sürülmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı bugün sosyal medyadan açıklama yaparak "taşınmaz kültür varlığına" ilişkin 2022'de "kaldırma kararı" verildiğini ve 2023'te suç duyurusunda bululduğunu ifade etti. Bakanlık geçen sürede yapılan işlemleri ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/misirda-akdenizden-cikartilan-yuzlerce-tarihi-eser-yakalandi-1091970387.html
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kültür ve turizm bakanlığı, spa, masaj salonu, sarnıç, tarihi sarnıç
kültür ve turizm bakanlığı, spa, masaj salonu, sarnıç, tarihi sarnıç
'1500 yıllık sarnıç masaj salonu oldu' iddialarına Bakanlık'tan açıklama: Aykırılıklar ilgili belediyeye iletildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı basına '1500 yıllık sarnıç masaj salonu' haberlere yanıt verdi. Bakanlık, 2022'den itibaren yapılan işleri sıralayarak "Taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili Belediyesine iletilmiştir" dedi.
İstanbul Sultanahmet'te Ayasofya'nın yanında bulunan 1500 yıllık tarihi sarnıcın 5 yıldızlı bir otel tarafından masaj salonuna çevrildiği iddiaları basına yansımış, sarnıcın izinsiz bir şekilde SPA merkezine dönüştürüldüğü ve tarihi yapının otelin taşınmazlarına eklendiği öne sürülmüştü.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bugün sosyal medyadan açıklama yaparak "taşınmaz kültür varlığına" ilişkin 2022'de "kaldırma kararı" verildiğini ve 2023'te suç duyurusunda bululduğunu ifade etti. Bakanlık geçen sürede yapılan işlemleri ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
"Taşınmazdaki aykırılıklar ayrıntılı şekilde ifade edilerek onaylı projeleriyle birlikte izinsiz uygulamaların ivedilikle kaldırılması için ilgili Belediyesine iletilmiştir"