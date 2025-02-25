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Gizli bir doğa harikası: Dünyadaki tek traverten set gölü Otlukbeli'nde bulunuyor
Gizli bir doğa harikası: Dünyadaki tek traverten set gölü Otlukbeli'nde bulunuyor
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Dünyada bilinen tek örneğinin Erzincan'da olduğu Otlukbeli traverten set gölü, kar yağışlarıyla beyaza büründü. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, erzincan, otlukbeli, traverten set gölü
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, erzincan, otlukbeli, traverten set gölü

Gizli bir doğa harikası: Dünyadaki tek traverten set gölü Otlukbeli'nde bulunuyor

13:16 25.02.2025
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Dünyada bilinen tek örneğinin Erzincan'da olduğu Otlukbeli traverten set gölü, kar yağışlarıyla beyaza büründü. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilen bu eşsiz göl, 'doğal anıt' olarak nitelendiriliyor.
© AA / Ekrem Şahin

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Otlukbeli Gölü, dünyadaki tek ''traverten set gölü'' olma özelliğini taşıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte oluşmuş olan Otlukbeli Gölü'nde bol miktarda maden suları bulunuyor.

Erzincan&#x27;ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Otlukbeli Gölü, dünyadaki tek &#x27;&#x27;traverten set gölü&#x27;&#x27; olma özelliğini taşıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte oluşmuş olan Otlukbeli Gölü&#x27;nde bol miktarda maden suları bulunuyor. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Ekrem Şahin

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Otlukbeli Gölü, dünyadaki tek ''traverten set gölü'' olma özelliğini taşıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte oluşmuş olan Otlukbeli Gölü'nde bol miktarda maden suları bulunuyor.

© AA / Ekrem Şahin

Travertenlerin bir vadinin önünü kapatmasıyla oluşan ve dünyada bilinen başka örneği bulunmayan set gölü, 6500 metrekare alan üzerinde 150-160 metre uzunluğa, 30–50 metre genişliğe ve 15-18 metre derinliğe sahip.

Travertenlerin bir vadinin önünü kapatmasıyla oluşan ve dünyada bilinen başka örneği bulunmayan set gölü, 6500 metrekare alan üzerinde 150-160 metre uzunluğa, 30–50 metre genişliğe ve 15-18 metre derinliğe sahip. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Ekrem Şahin

Travertenlerin bir vadinin önünü kapatmasıyla oluşan ve dünyada bilinen başka örneği bulunmayan set gölü, 6500 metrekare alan üzerinde 150-160 metre uzunluğa, 30–50 metre genişliğe ve 15-18 metre derinliğe sahip.

© AA / Ekrem Şahin

Dünyada bilinen başka bir örneğinin bulunmamasıyla eşsiz olan bu göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Dünyada bilinen başka bir örneğinin bulunmamasıyla eşsiz olan bu göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Ekrem Şahin

Dünyada bilinen başka bir örneğinin bulunmamasıyla eşsiz olan bu göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

© AA / Ekrem Şahin

Derin yarılmış bir vadide yer alan gölün güneyi, faylardan çıkan sıcak suların oluşturduğu travertenlerle kaplı.

Derin yarılmış bir vadide yer alan gölün güneyi, faylardan çıkan sıcak suların oluşturduğu travertenlerle kaplı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Ekrem Şahin

Derin yarılmış bir vadide yer alan gölün güneyi, faylardan çıkan sıcak suların oluşturduğu travertenlerle kaplı.

© AA / Ekrem Şahin

Faydan çıkan bol miktardaki demir ve kükürt sayesinde kırmızı tortulu bir görüntü oluşuyor. Bilim insanlarına göre, dünyada tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bir 'doğal anıt' özelliği taşıyor.

Faydan çıkan bol miktardaki demir ve kükürt sayesinde kırmızı tortulu bir görüntü oluşuyor. Bilim insanlarına göre, dünyada tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bir &#x27;doğal anıt&#x27; özelliği taşıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Ekrem Şahin

Faydan çıkan bol miktardaki demir ve kükürt sayesinde kırmızı tortulu bir görüntü oluşuyor. Bilim insanlarına göre, dünyada tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bir 'doğal anıt' özelliği taşıyor.

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