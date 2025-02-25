Gizli bir doğa harikası: Dünyadaki tek traverten set gölü Otlukbeli'nde bulunuyor

Dünyada bilinen tek örneğinin Erzincan'da olduğu Otlukbeli traverten set gölü, kar yağışlarıyla beyaza büründü. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilen bu eşsiz göl, 'doğal anıt' olarak nitelendiriliyor.