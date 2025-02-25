Gizli bir doğa harikası: Dünyadaki tek traverten set gölü Otlukbeli'nde bulunuyor

Dünyada bilinen tek örneğinin Erzincan'da olduğu Otlukbeli traverten set gölü, kar yağışlarıyla beyaza büründü. Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile doğal sit alanı ilan edilen bu eşsiz göl, 'doğal anıt' olarak nitelendiriliyor.
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Otlukbeli Gölü, dünyadaki tek ''traverten set gölü'' olma özelliğini taşıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte oluşmuş olan Otlukbeli Gölü'nde bol miktarda maden suları bulunuyor.
Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde bulunan Otlukbeli Gölü, dünyadaki tek ''traverten set gölü'' olma özelliğini taşıyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin 800 metre yükseklikte oluşmuş olan Otlukbeli Gölü'nde bol miktarda maden suları bulunuyor.
Travertenlerin bir vadinin önünü kapatmasıyla oluşan ve dünyada bilinen başka örneği bulunmayan set gölü, 6500 metrekare alan üzerinde 150-160 metre uzunluğa, 30–50 metre genişliğe ve 15-18 metre derinliğe sahip.
Travertenlerin bir vadinin önünü kapatmasıyla oluşan ve dünyada bilinen başka örneği bulunmayan set gölü, 6500 metrekare alan üzerinde 150-160 metre uzunluğa, 30–50 metre genişliğe ve 15-18 metre derinliğe sahip.
Faydan çıkan bol miktardaki demir ve kükürt sayesinde kırmızı tortulu bir görüntü oluşuyor. Bilim insanlarına göre, dünyada tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bir 'doğal anıt' özelliği taşıyor.
Faydan çıkan bol miktardaki demir ve kükürt sayesinde kırmızı tortulu bir görüntü oluşuyor. Bilim insanlarına göre, dünyada tek traverten set gölü olan Otlukbeli Gölü, bir 'doğal anıt' özelliği taşıyor.