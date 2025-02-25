https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/genc-dj-tuna-selimoglu-bursadaki-feci-kazada-hayatini-kaybetti-1093958808.html
Genç DJ Tuna Selimoğlu, Bursa'daki feci kazada hayatını kaybetti
Genç DJ Tuna Selimoğlu, Bursa'daki feci kazada hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Bursa'da motosikletiyle devrilerek 200 metre sürüklenen ve ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 24... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T09:53+0300
2025-02-25T09:53+0300
2025-02-25T09:53+0300
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kaza
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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Acemler mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada Tuna Selimoğlu, motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen genç, ağır yaralı halde yolda kaldı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Selimoğlu’na ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı.Kazada hayatını kaybeden Tuna Selimoğlu’nun, eğlence mekanlarında DJ Tuna Atlas adıyla çalıştığı öğrenildi. Mekan çıkışı motosikletine binen genç sürücünün yapılan kan testinde 2.54 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/sigaraya-yeni-zam-geliyor-sigara-fiyatlari-ne-zaman-ve-ne-kadar-artacak-erol-dundar-duyurdu-1093957011.html
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bursa, kaza, dj, tuna selimoğlu
bursa, kaza, dj, tuna selimoğlu
Genç DJ Tuna Selimoğlu, Bursa'daki feci kazada hayatını kaybetti
Bursa'da motosikletiyle devrilerek 200 metre sürüklenen ve ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 24 yaşındaki gencin, mekan çıkışı yaptığı kazada 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Acemler mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada Tuna Selimoğlu, motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen genç, ağır yaralı halde yolda kaldı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Selimoğlu’na ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı.
Kazada hayatını kaybeden Tuna Selimoğlu’nun, eğlence mekanlarında DJ Tuna Atlas adıyla çalıştığı öğrenildi. Mekan çıkışı motosikletine binen genç sürücünün yapılan kan testinde 2.54 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.