https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/genc-dj-tuna-selimoglu-bursadaki-feci-kazada-hayatini-kaybetti-1093958808.html

Genç DJ Tuna Selimoğlu, Bursa'daki feci kazada hayatını kaybetti

Genç DJ Tuna Selimoğlu, Bursa'daki feci kazada hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bursa'da motosikletiyle devrilerek 200 metre sürüklenen ve ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 24... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T09:53+0300

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türkiye

bursa

kaza

dj

tuna selimoğlu

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Bursa’nın Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Acemler mevkiinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada Tuna Selimoğlu, motosikletinin kontrolünü kaybederek devrildi. Yaklaşık 200 metre sürüklenen genç, ağır yaralı halde yolda kaldı.Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen yardıma koşarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Selimoğlu’na ilk müdahaleyi yaparak onu hastaneye kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç kurtarılamadı.Kazada hayatını kaybeden Tuna Selimoğlu’nun, eğlence mekanlarında DJ Tuna Atlas adıyla çalıştığı öğrenildi. Mekan çıkışı motosikletine binen genç sürücünün yapılan kan testinde 2.54 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

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