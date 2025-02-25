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Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti
Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gazetecilik kariyeri boyunca ulusal ve... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T08:03+0300
2025-02-25T08:03+0300
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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun yıllar basın danışmanlığını yapan gazeteci ve yazar Ahmet Sever, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Siyasi danışmanlık ve gazetecilik kariyeri boyunca Avrupa Birliği, medya ilişkileri ve siyaset alanında önemli çalışmalar yapan Sever, ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu.Ahmet Sever kimdir?1960 yılında Konya’da doğan Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Kariyerine uluslararası basında başlayan Sever, uzun yıllar boyunca Türkiye ve Avrupa’daki medya kuruluşlarında görev yaptı.Gazetecilik kariyeri ve uluslararası medya deneyimiSever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabirliği ve temsilciliğini yürüttü. Bu süreçte BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında görev aldı, aynı zamanda Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde çalıştı.1998 yılında Türkiye’ye dönen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü pozisyonlarında görev yaptı. Özellikle Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaştı, CNN TÜRK ve TRT’de hazırladığı Avrupa Birliği ilişkileri temalı programlarla adından söz ettirdi.Çankaya Köşkü’ndeki görevleriAhmet Sever, siyasete Abdullah Gül’ün basın danışmanı olarak adım attı.Sever, bu dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın basın ilişkilerini yönetti ve uluslararası medya ile iletişim süreçlerini koordine etti.Aktroller davası ve hukuki süreç2016 yılında Cumhuriyet gazetesine verdiği bir röportajda, dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın "Aktrolleri yönettiğini" iddia eden Sever hakkında iftira ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/emeklilere-bayram-ikramiyesi-mujdesi-mi-geliyor-ikramiye-icin-yeni-rakamlar-belli-oldu-1093953454.html
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Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti

08:03 25.02.2025
© AAAhmet Sever
Ahmet Sever - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gazetecilik kariyeri boyunca ulusal ve uluslararası basında önemli görevler üstlenen Sever, Cumhurbaşkanlığı döneminde Gül’ün medya ve iletişim stratejilerini yönetmişti. İşte Ahmet Sever’in hayatı ve kariyeri…
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun yıllar basın danışmanlığını yapan gazeteci ve yazar Ahmet Sever, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Siyasi danışmanlık ve gazetecilik kariyeri boyunca Avrupa Birliği, medya ilişkileri ve siyaset alanında önemli çalışmalar yapan Sever, ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu.

Ahmet Sever kimdir?

1960 yılında Konya’da doğan Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Kariyerine uluslararası basında başlayan Sever, uzun yıllar boyunca Türkiye ve Avrupa’daki medya kuruluşlarında görev yaptı.

Gazetecilik kariyeri ve uluslararası medya deneyimi

Sever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabirliği ve temsilciliğini yürüttü. Bu süreçte BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında görev aldı, aynı zamanda Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde çalıştı.
1998 yılında Türkiye’ye dönen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü pozisyonlarında görev yaptı. Özellikle Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaştı, CNN TÜRK ve TRT’de hazırladığı Avrupa Birliği ilişkileri temalı programlarla adından söz ettirdi.

Çankaya Köşkü’ndeki görevleri

Ahmet Sever, siyasete Abdullah Gül’ün basın danışmanı olarak adım attı.
2003 yılında Gül’ün başbakanlığı döneminde basın ve iletişim başdanışmanlığı yaptı.
2004-2007 yılları arasında Avrupa Birliği İletişim Grubu Başkanlığı’nı üstlendi.
2007 yılında Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte Çankaya Köşkü’nde Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Başmüşaviri olarak görev yaptı.
Sever, bu dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın basın ilişkilerini yönetti ve uluslararası medya ile iletişim süreçlerini koordine etti.

Aktroller davası ve hukuki süreç

2016 yılında Cumhuriyet gazetesine verdiği bir röportajda, dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın "Aktrolleri yönettiğini" iddia eden Sever hakkında iftira ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı.
Mahkeme, Sever’e 10 bin 620 TL adli para cezası verdi.
2023 yılında Anayasa Mahkemesi (AYM), Sever’in ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine hükmetti.
Bu karar sonrası İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılama süreci başladı.
Savcılık, AYM kararına rağmen Sever’in cezalandırılmasını talep etti.
22 Kasım 2023’te yapılan duruşmada, mahkeme AYM kararına uyarak Sever’i beraat ettirdi.
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