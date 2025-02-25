https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/gazeteci-ahmet-sever-hayatini-kaybetti-1093954780.html

Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Sever hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski basın danışmanı Ahmet Sever, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Gazetecilik kariyeri boyunca ulusal ve... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T08:03+0300

2025-02-25T08:03+0300

2025-02-25T08:03+0300

yaşam

konya

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brüksel

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Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün uzun yıllar basın danışmanlığını yapan gazeteci ve yazar Ahmet Sever, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Siyasi danışmanlık ve gazetecilik kariyeri boyunca Avrupa Birliği, medya ilişkileri ve siyaset alanında önemli çalışmalar yapan Sever, ölüm haberiyle sevenlerini yasa boğdu.Ahmet Sever kimdir?1960 yılında Konya’da doğan Ahmet Sever, eğitimini Brüksel Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde tamamladı. Kariyerine uluslararası basında başlayan Sever, uzun yıllar boyunca Türkiye ve Avrupa’daki medya kuruluşlarında görev yaptı.Gazetecilik kariyeri ve uluslararası medya deneyimiSever, 1983-1998 yılları arasında Milliyet gazetesinin Brüksel muhabirliği ve temsilciliğini yürüttü. Bu süreçte BBC Köln ve Almanya’nın Sesi radyolarında görev aldı, aynı zamanda Mehmet Ali Birand’ın 32. Gün ekibinde çalıştı.1998 yılında Türkiye’ye dönen Sever, Milliyet gazetesi ve CNN TÜRK’te haber müdürlüğü pozisyonlarında görev yaptı. Özellikle Avrupa Birliği ve uluslararası ilişkiler konusunda uzmanlaştı, CNN TÜRK ve TRT’de hazırladığı Avrupa Birliği ilişkileri temalı programlarla adından söz ettirdi.Çankaya Köşkü’ndeki görevleriAhmet Sever, siyasete Abdullah Gül’ün basın danışmanı olarak adım attı.Sever, bu dönemde Cumhurbaşkanlığı’nın basın ilişkilerini yönetti ve uluslararası medya ile iletişim süreçlerini koordine etti.Aktroller davası ve hukuki süreç2016 yılında Cumhuriyet gazetesine verdiği bir röportajda, dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın "Aktrolleri yönettiğini" iddia eden Sever hakkında iftira ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı.

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