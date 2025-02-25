https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/emeklilere-bayram-ikramiyesi-mujdesi-mi-geliyor-ikramiye-icin-yeni-rakamlar-belli-oldu-1093953454.html

Emeklilere bayram müjdesi mi geliyor? İkramiye için yeni rakamlar belli oldu

Emeklilere bayram müjdesi mi geliyor? İkramiye için yeni rakamlar belli oldu

Sputnik Türkiye

Emekliler, 2024 bayram ikramiyesi için zam olup olmayacağını merak ediyor. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’ın açıklamaları umut verirken, kulislerde 3.500 - 4.500 TL aralığında rakamlar konuşuluyor.

2025-02-25T07:34+0300

2025-02-25T07:34+0300

2025-02-25T07:35+0300

ekonomi

hazine

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

cevdet yılmaz

ak parti

emekli

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

bayram ikramiyesi

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Ramazan Bayramı'nın 30 Mart’ta kutlanacak olmasıyla birlikte, bayram ikramiyeleri hakkında kulislerde hareketlilik başladı. Yılda iki kez ödenen ikramiyelere artış yapılacağı yönündeki beklentiler güçlenirken, hükümet yetkililerinin açıklamaları dikkatle takip ediliyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada, "Nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa değerlendirmeleri yapacağız" ifadelerini kullanarak, zam ihtimalini tamamen dışlamadı. Ancak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şu an için böyle bir çalışmanın gündemlerinde olmadığını belirtti.Ekonomi yönetiminden karar bekleniyorHazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bütçe dengelerini göz önünde bulundurarak karar verecek. Türkiye’de 16 milyon 600 bin emekli bulunuyor ve yapılacak bir artışın bütçeye etkisi dikkatle hesaplanıyor.21 Şubat’ta toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) bayram ikramiyelerinin görüşüleceği beklentisi vardı. Ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ikramiye konusunun EKK gündeminde olmadığını açıkladı. Bu durum, zam beklentilerinde belirsizliğe neden oldu.Bayram i̇kramiyeleri ne kadar artabilir?Ekonomi uzmanları, enflasyon oranlarını baz alarak farklı senaryolar üzerinden 2024 emekli ikramiyesi tahminlerini yapıyor:Özellikle hükümetin, “Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceğiz” söylemi dikkate alındığında, en olası rakamın 3.500 - 4.000 TL arasında olabileceği öngörülüyor.İkramiye zammı ne zaman açıklanır?Eğer bir artış yapılacaksa, bunun Mart ayı başında TBMM gündemine alınması gerekiyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi Şubat ayının son haftası veya Mart ayının ilk haftasında hükümetten resmi bir açıklama bekleniyor.Bayram ikramiyesi ödemeleri, genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara yatıyor. Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

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