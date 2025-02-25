https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaraydan-jose-mourinhoya-irkcilik-iddiasiyla-suc-duyurusu-1093951706.html

Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'ırkçılık' iddiasıyla suç duyurusu

Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'ırkçılık' iddiasıyla suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ayrıca UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T01:32+0300

2025-02-25T01:32+0300

2025-02-25T01:32+0300

spor

maymun

jose mourinho

savcılık

suç duyurusu

galatasaray sk

galatasaray

fenerbahçe

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/19/1093951549_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_02ed85dbcee15ccd44ad10d77929b224.jpg

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'ırkçılık' yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak ve UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacak.Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Jose Mourinho, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/istanbul-valisi-gulden-galatasaray---fenerbahce-maciyla-ilgili-aciklama-71-kisi-hakkinda-islem-1093949404.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

maymun, jose mourinho, savcılık, suç duyurusu, galatasaray sk, galatasaray, fenerbahçe