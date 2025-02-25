https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaraydan-jose-mourinhoya-irkcilik-iddiasiyla-suc-duyurusu-1093951706.html
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'ırkçılık' iddiasıyla suç duyurusu
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'ırkçılık' iddiasıyla suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ayrıca UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T01:32+0300
2025-02-25T01:32+0300
2025-02-25T01:32+0300
spor
maymun
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savcılık
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Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'ırkçılık' yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak ve UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacak.Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Jose Mourinho, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.
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maymun, jose mourinho, savcılık, suç duyurusu, galatasaray sk, galatasaray, fenerbahçe
maymun, jose mourinho, savcılık, suç duyurusu, galatasaray sk, galatasaray, fenerbahçe
Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'ırkçılık' iddiasıyla suç duyurusu
Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ayrıca UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacaklarını bildirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun 'ırkçılık' yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacak ve UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacak.
Galatasaray Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında 'Ahlak timsali' rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz."
Jose Mourinho, Galatasaray ile oynadıkları derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanmıştı.