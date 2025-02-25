https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/acun-ilicali-maymun-kelimesini-beyaz-bir-insana-kullandigimiz-zaman-bu-nasil-irkcilik-oluyor-1093952008.html

Acun Ilıcalı: 'Maymun' kelimesini beyaz bir insana kullandığımız zaman bu nasıl ırkçılık oluyor?

Acun Ilıcalı: 'Maymun' kelimesini beyaz bir insana kullandığımız zaman bu nasıl ırkçılık oluyor?

Sputnik Türkiye

GS-FB derbisinin ardından "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanan Jose Mourinho'nun ifadelerinin ırkçılık olarak... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T02:00+0300

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spor

fenerbahçe

galatasaray

acun ilıcalı

jose mourinho

maymun

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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 berabere sonlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından futbolcu Jose Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı yorumladı.'Gündem değiştirme çabasını hep beraber izliyoruz'Katıldığı TV100 canlı yayınında Ilıcalı, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın ırkçılık değerlendirmesine yönelik, "Öncelikle çok beklediğimiz bir hareket. Biz Fenerbahçe camiası olarak yıllar takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin bu akşam ki kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme çabasını hep beraber izliyoruz. Gerçekten bu işin içine girdiğimde şunu anladım, söylenildiği kadar varmış diyemeyeceğim bana hepsi anlatılmamış. Bir basit bir konu nasıl çarpıtılır da UEFA’ya başvuracakmış, Türk evlatlarına bunlar nasıl söylenirmiş? Bu ırkçılıkmış, gözlerimiz doldu Eray Yazgan’ı dinlerken. Tebrik ediyorum. Çok güzel konuştu. Çok duygusal bir konuşmaydı" dedi.'Maymun kelimesini siyahi bir insana karşı kullanırsan bu ırkçılıktır'Konuşmasının devamında Ilıcalı, Mourinho'nun 'maymun' kelimesini kullanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:'Hakaret bile değil, Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum'Konuşmasının devamında Ilıcalı, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Hocanın da orada zaten bahsettiği bir kulübenin aşırı tepkisini ‘maymun gibi zıplıyorlar’ demek istemiş. Hakaret bile değil. Maymun, eşek gibi değildir. Yani kaba değildir, sempatik bir hayvandır. Irkçılık nedir? Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum. Ya da senaryo yazmak istediler, o anlamda konuşuyor. Çok kırılmış... Türk hakemlerine 'hırsız' diye bildiri yayınlarken, Türk hakemlerini aşağılamadınız mı? Soruyorum Galatasaray'a! Bir ay önce 'hırsızlar' dediniz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/galatasaraydan-jose-mourinhoya-irkcilik-iddiasiyla-suc-duyurusu-1093951706.html

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