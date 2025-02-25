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Acun Ilıcalı: 'Maymun' kelimesini beyaz bir insana kullandığımız zaman bu nasıl ırkçılık oluyor?
Acun Ilıcalı: 'Maymun' kelimesini beyaz bir insana kullandığımız zaman bu nasıl ırkçılık oluyor?
Sputnik Türkiye
GS-FB derbisinin ardından "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanan Jose Mourinho'nun ifadelerinin ırkçılık olarak... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T02:00+0300
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spor
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acun ilıcalı
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maymun
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Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 berabere sonlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından futbolcu Jose Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı yorumladı.'Gündem değiştirme çabasını hep beraber izliyoruz'Katıldığı TV100 canlı yayınında Ilıcalı, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın ırkçılık değerlendirmesine yönelik, "Öncelikle çok beklediğimiz bir hareket. Biz Fenerbahçe camiası olarak yıllar takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin bu akşam ki kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme çabasını hep beraber izliyoruz. Gerçekten bu işin içine girdiğimde şunu anladım, söylenildiği kadar varmış diyemeyeceğim bana hepsi anlatılmamış. Bir basit bir konu nasıl çarpıtılır da UEFA’ya başvuracakmış, Türk evlatlarına bunlar nasıl söylenirmiş? Bu ırkçılıkmış, gözlerimiz doldu Eray Yazgan’ı dinlerken. Tebrik ediyorum. Çok güzel konuştu. Çok duygusal bir konuşmaydı" dedi.'Maymun kelimesini siyahi bir insana karşı kullanırsan bu ırkçılıktır'Konuşmasının devamında Ilıcalı, Mourinho'nun 'maymun' kelimesini kullanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:'Hakaret bile değil, Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum'Konuşmasının devamında Ilıcalı, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Hocanın da orada zaten bahsettiği bir kulübenin aşırı tepkisini ‘maymun gibi zıplıyorlar’ demek istemiş. Hakaret bile değil. Maymun, eşek gibi değildir. Yani kaba değildir, sempatik bir hayvandır. Irkçılık nedir? Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum. Ya da senaryo yazmak istediler, o anlamda konuşuyor. Çok kırılmış... Türk hakemlerine 'hırsız' diye bildiri yayınlarken, Türk hakemlerini aşağılamadınız mı? Soruyorum Galatasaray'a! Bir ay önce 'hırsızlar' dediniz" ifadelerini kullandı.
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Acun Ilıcalı: 'Maymun' kelimesini beyaz bir insana kullandığımız zaman bu nasıl ırkçılık oluyor?

02:00 25.02.2025
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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GS-FB derbisinin ardından "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullanan Jose Mourinho'nun ifadelerinin ırkçılık olarak değerlendirilmesine ilişkin konuşan Acun Ikıcalı, "Maymun kelimesini siyahi bir insana karşı kullanırsan bu ırkçılıktır" dedi.
Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 0-0 berabere sonlanan Galatasaray - Fenerbahçe maçının ardından futbolcu Jose Mourinho'nun, "Diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı yorumladı.

'Gündem değiştirme çabasını hep beraber izliyoruz'

Katıldığı TV100 canlı yayınında Ilıcalı, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'ın ırkçılık değerlendirmesine yönelik, "Öncelikle çok beklediğimiz bir hareket. Biz Fenerbahçe camiası olarak yıllar takip ettiğimiz Galatasaray yönetiminin bu akşam ki kriz toplantısından çıkan gündem değiştirme çabasını hep beraber izliyoruz. Gerçekten bu işin içine girdiğimde şunu anladım, söylenildiği kadar varmış diyemeyeceğim bana hepsi anlatılmamış. Bir basit bir konu nasıl çarpıtılır da UEFA’ya başvuracakmış, Türk evlatlarına bunlar nasıl söylenirmiş? Bu ırkçılıkmış, gözlerimiz doldu Eray Yazgan’ı dinlerken. Tebrik ediyorum. Çok güzel konuştu. Çok duygusal bir konuşmaydı" dedi.

'Maymun kelimesini siyahi bir insana karşı kullanırsan bu ırkçılıktır'

Konuşmasının devamında Ilıcalı, Mourinho'nun 'maymun' kelimesini kullanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
"Maymun kelimesini siyahi bir insana karşı kullanırsan bu ırkçılıktır. Bunu beyazlara kullandığın zaman bu nasıl bir ırkçılık oluyor? 'Sincap gibi zıplama, maymun gibi zıplama' dediğimde, bu nasıl ırkçılık. Jose Mourinho’nun orada kastettiği şey insanların fazla zıplaması, fazla tepki göstermesi. Yani o kulübenin rengiyle ilgili bir konu değil bu. O kulübedeki fiziksel olarak maymuna benzetmiyor. Çok basit bir konu. Diyor ki, ‘maymunlar ormanlarda zıplar ya sarı kart için maymun gibi zıplıyorlar.’ Bende bunu söyleyebilirim bu ırkçılık mı oluyor? Böyle bir komedi olabilir mi? Nereden ırkçılığı çıkardınız? Kötü oynadınız anladık, hakeme laf uzattınız anladık. Gündemi ne ara ırkçılığa taşıdınız?"

'Hakaret bile değil, Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum'

Konuşmasının devamında Ilıcalı, "Irkçıların Allah belasını versin. Zaten biz ırkçı bir ülkede değiliz. Hocanın da orada zaten bahsettiği bir kulübenin aşırı tepkisini ‘maymun gibi zıplıyorlar’ demek istemiş. Hakaret bile değil. Maymun, eşek gibi değildir. Yani kaba değildir, sempatik bir hayvandır. Irkçılık nedir? Eray Bey'in bilgi eksikliğine veriyorum. Ya da senaryo yazmak istediler, o anlamda konuşuyor. Çok kırılmış... Türk hakemlerine 'hırsız' diye bildiri yayınlarken, Türk hakemlerini aşağılamadınız mı? Soruyorum Galatasaray'a! Bir ay önce 'hırsızlar' dediniz" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
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Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya 'ırkçılık' iddiasıyla suç duyurusu
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