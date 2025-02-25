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FİFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı
FİFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı
Sputnik Türkiye
FİFA, Süper Lig ekiplerinde Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T14:44+0300
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süper lig
fifa
sivasspor
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FİFA'dan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a kötü haber geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi. Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.
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süper lig, fifa, sivasspor, yasak, transfer yasağı
süper lig, fifa, sivasspor, yasak, transfer yasağı

FİFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı

14:44 25.02.2025
© AASpor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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FİFA, Süper Lig ekiplerinde Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi.
FİFA'dan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a kötü haber geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.
Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.
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