https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/fifadan-sivasspora-uc-donem-transfer-yasagi-1093969439.html
FİFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı
FİFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı
Sputnik Türkiye
FİFA, Süper Lig ekiplerinde Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T14:44+0300
2025-02-25T14:44+0300
2025-02-25T14:44+0300
spor
süper lig
fifa
sivasspor
yasak
transfer yasağı
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FİFA'dan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a kötü haber geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi. Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/futbol-kulupleri-2024te-bonservisler-icin-859-milyar-dolar-harcadi-hangi-kulup-ne-kadar-odedi--1093245736.html
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süper lig, fifa, sivasspor, yasak, transfer yasağı
süper lig, fifa, sivasspor, yasak, transfer yasağı
FİFA'dan Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı
FİFA, Süper Lig ekiplerinde Sivasspor'a üç dönem transfer yasağı getirdi.
FİFA'dan Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’a kötü haber geldi. FIFA’nın internet sitesinden yayınlanan cezalara göre, kırmızı-beyazlılara 3 dönem transfer yasağı verildi.
Sivasspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 24 maçta topladığı 24 puan ile 15. sırada bulunuyor.