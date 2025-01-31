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Futbol kulüpleri 2024'te bonservisler için 8,59 milyar dolar harcadı: Hangi kulüp ne kadar ödedi?
Futbol kulüpleri 2024'te bonservisler için 8,59 milyar dolar harcadı: Hangi kulüp ne kadar ödedi?
Sputnik Türkiye
FİFA Küresel Transfer Raporu'na göre, futbol kulüpleri 2024 yılında uluslararası transferlere 8.59 milyar dolar ödedi. İngiliz kulüpleri listede birinci sırada... 31.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-31T16:22+0300
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spor
manchester city
paris saint-germain (psg)
fifa
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julian alvarez
fifa küresel transfer raporu
fransa
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Dünyaca ünlü futbol kulüplerinin 2024 yılında uluslararası transferlere ne kadar ödediği ortaya çıktı. FİFA Küresel Transfer Raporu'na göre, kulüpler 2024'te uluslararası transferlere 8,59 milyar dolar harcadı. İngiltere, kulüpleri transferlerde en fazla bonservis ödeyen (1,88 milyar dolar) ve en çok gelir elde eden (1,34 milyar dolar) ülke oldu. Bonservisi en yüksek futbolcu ise Manchester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e imza atan Julian Alvarez oldu. Peki Türk futbol kulüpleri transferler için ne kadar ödedi?En yüksek ikinci bonservis harcaması olarak kayıtlara geçtiFIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2024 yılında profesyonel erkek futbolundaki 22 bin 779 futbolcu için harcanan 8,59 milyar dolar, uluslararası transferde en yüksek ikinci bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.Uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması rekoru ise 2023 yılındaki 9,66 milyar dolar olarak geçerliliğini sürdürdü. Ayrıca geçen yıl, profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olan 78 bin 742 uluslararası transfer yapıldı.Bonservisi en yüksek futbolcular kim?Rapora göre en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, Manchester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e imza atan Julian Alvarez oldu.Benfica'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) giden Gonçalo Ramos ve Lille'den Manchester United'a transfer olan Leny Yoro, listede ilk 3'te yer aldı.PSG'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Neves ve Barcelona'nın Leipzig'den transfer ettiği Dani Olmo ise söz konusu üç futbolcunun ardından sıralandı.En fazla bonservis bedeli harcayan takımlar hangileri?En çok en fazla bonservis bedeli harcayan PSG oldu. Fransa temsilcisi PSG, geçen senen Avrupa'da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar listesinde zirveye yerleşti.Listede İngiltere'den Manchester United ikinci, Fransa'dan Olimpik Lyon ise üçüncü sırayı aldı.Almanya'nın Bayern Münih takımı ve İngiltere ekibi Brighton da sıralamada ilk 5'e girdi.Futbolcuların ve kulüplerin bonservis ücretleri ise raporda yer almadı.En fazla hangi ülke futbolcuları için bonservis ödendi?Brezilyalılar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu. Kulüpler, Brezilyalı oyuncuların bonservisleri için 1,19 milyar dolar ödedi.Bu alanda 926,9 milyon dolar ödenen Fransız futbolcular ikinci, 620,5 milyon dolar ödenen Portekizli oyuncular üçüncü sırada yer aldı.İngilizler hem harcadı hem kazandıİngiltere, kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla harcamayı yapan ve en çok kazancı elde eden ülke oldu. Uluslararası transferlerin bonservislerine 1,88 milyar dolar harcayan İngiltere kulüpleri, 1,34 milyar dolar da kazanç sağladı.Takımları en çok bonservis ödeyen ülkeler arasında Fransa (994,9 milyon dolar) ve İtalya (937,9 milyon dolar) ilk 3'e girdi.Fransa 868,4 milyon dolar ve Portekiz 671,8 milyon dolarla kulüpleri en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler listesinde İngiltere'nin ardından sıralandı.Transfer harcamaları listesinde Türkiye kaçıncı sırada?Türkiye, 2024 yılında ödediği 198 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı.Uluslararası futbolcu transferinde 2024'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 164 milyon dolar ile 12. sıraya yerleşti. Yurt dışından transfer ettiği 402 futbolcuyla bu alanda 9. sırada bulunan Türkiye, yurt dışına en çok oyuncu gönderen ülkeler sıralamasında da 319 futbolcuyla 15. basamakta yer aldı.Dünya bonservis harcaması yapan ülkeler listesi
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fransa
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fifa küresel transfer raporu, futbol kulüpleri bonservis ücreti 2024, bonservis ücreti listesi, bonservisi en yüksek futbolcu kim, julian alvarezin bonservis ücreti ne kadar, bonservis ücreti ödeyen ülkeler, en çok bonservis ücreti ödeyen takım, en çok bonservis ücreti alan ülkeler, bonservis ücreti alan futbolcular, türkiye bonservis ücreti,

Futbol kulüpleri 2024'te bonservisler için 8,59 milyar dolar harcadı: Hangi kulüp ne kadar ödedi?

16:22 31.01.2025
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FİFA Küresel Transfer Raporu'na göre, futbol kulüpleri 2024 yılında uluslararası transferlere 8.59 milyar dolar ödedi. İngiliz kulüpleri listede birinci sırada olurken, bonservisi en yüksek futbolcu da belli oldu.
Dünyaca ünlü futbol kulüplerinin 2024 yılında uluslararası transferlere ne kadar ödediği ortaya çıktı. FİFA Küresel Transfer Raporu'na göre, kulüpler 2024'te uluslararası transferlere 8,59 milyar dolar harcadı. İngiltere, kulüpleri transferlerde en fazla bonservis ödeyen (1,88 milyar dolar) ve en çok gelir elde eden (1,34 milyar dolar) ülke oldu. Bonservisi en yüksek futbolcu ise Manchester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e imza atan Julian Alvarez oldu. Peki Türk futbol kulüpleri transferler için ne kadar ödedi?

En yüksek ikinci bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti

FIFA'nın Küresel Transfer Raporu'na göre 2024 yılında profesyonel erkek futbolundaki 22 bin 779 futbolcu için harcanan 8,59 milyar dolar, uluslararası transferde en yüksek ikinci bonservis harcaması olarak kayıtlara geçti.
Uluslararası transferde en yüksek bonservis harcaması rekoru ise 2023 yılındaki 9,66 milyar dolar olarak geçerliliğini sürdürdü. Ayrıca geçen yıl, profesyonel ve amatör erkek-kadın futbolunda tüm zamanların rekoru olan 78 bin 742 uluslararası transfer yapıldı.

Bonservisi en yüksek futbolcular kim?

Rapora göre en yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen futbolcu, Manchester City'den ayrılarak Atletico Madrid'e imza atan Julian Alvarez oldu.
Benfica'dan Paris Saint-Germain'e (PSG) giden Gonçalo Ramos ve Lille'den Manchester United'a transfer olan Leny Yoro, listede ilk 3'te yer aldı.
PSG'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı Joao Neves ve Barcelona'nın Leipzig'den transfer ettiği Dani Olmo ise söz konusu üç futbolcunun ardından sıralandı.

En fazla bonservis bedeli harcayan takımlar hangileri?

En çok en fazla bonservis bedeli harcayan PSG oldu. Fransa temsilcisi PSG, geçen senen Avrupa'da en fazla bonservis bedeli harcayan takımlar listesinde zirveye yerleşti.
Listede İngiltere'den Manchester United ikinci, Fransa'dan Olimpik Lyon ise üçüncü sırayı aldı.
Almanya'nın Bayern Münih takımı ve İngiltere ekibi Brighton da sıralamada ilk 5'e girdi.
Futbolcuların ve kulüplerin bonservis ücretleri ise raporda yer almadı.

En fazla hangi ülke futbolcuları için bonservis ödendi?

Brezilyalılar, en fazla uluslararası transfer bedeli ödenen futbolcular oldu. Kulüpler, Brezilyalı oyuncuların bonservisleri için 1,19 milyar dolar ödedi.
Bu alanda 926,9 milyon dolar ödenen Fransız futbolcular ikinci, 620,5 milyon dolar ödenen Portekizli oyuncular üçüncü sırada yer aldı.

İngilizler hem harcadı hem kazandı

İngiltere, kulüpleri uluslararası transferlerde en fazla harcamayı yapan ve en çok kazancı elde eden ülke oldu. Uluslararası transferlerin bonservislerine 1,88 milyar dolar harcayan İngiltere kulüpleri, 1,34 milyar dolar da kazanç sağladı.
Takımları en çok bonservis ödeyen ülkeler arasında Fransa (994,9 milyon dolar) ve İtalya (937,9 milyon dolar) ilk 3'e girdi.
Fransa 868,4 milyon dolar ve Portekiz 671,8 milyon dolarla kulüpleri en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler listesinde İngiltere'nin ardından sıralandı.

Transfer harcamaları listesinde Türkiye kaçıncı sırada?

Türkiye, 2024 yılında ödediği 198 milyon dolarla yurt dışından yapılan transferler için en fazla bonservis harcayan ülkeler listesinde 10. sırada yer aldı.
Uluslararası futbolcu transferinde 2024'te en fazla bonservis geliri elde eden ülkeler arasında ise Türkiye, 164 milyon dolar ile 12. sıraya yerleşti. Yurt dışından transfer ettiği 402 futbolcuyla bu alanda 9. sırada bulunan Türkiye, yurt dışına en çok oyuncu gönderen ülkeler sıralamasında da 319 futbolcuyla 15. basamakta yer aldı.

Dünya bonservis harcaması yapan ülkeler listesi

İngiltere 1,88 milyar
Fransa 995 milyon
İtalya 938 milyon
İspanya 762 milyon
Almanya 725 milyon
Suudi Arabistan 465 milyon
Brezilya 353 milyon
Portekiz 310 milyon
ABD 237 milyon
Türkiye 198 milyon
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