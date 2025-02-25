https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/feto-sorusturmasi-sonrasi-maydonoz-donerden-ilk-aciklama-1093969661.html

FETÖ soruşturması sonrası Maydonoz Döner'den ilk açıklama

FETÖ soruşturması sonrası Maydonoz Döner'den ilk açıklama

Sputnik Türkiye

FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda Maydonoz Döner isimli restoran zincirine yönelik soruşturma genişliyor. 32 ilde 372 kişi... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T14:48+0300

2025-02-25T14:48+0300

2025-02-25T14:48+0300

türkiye

maydonoz döner

fetö

operasyon

fetö soruşturması

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FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Maydonoz Döner restoran zincirine yönelik operasyonun kapsamı genişledi. 32 ilde düzenlenen operasyonlarda 372 kişi gözaltına alınırken, 126 kişi tutuklandı.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Hakim karşısına çıkan isimlerden 4'ü kamu çalışanı olmak üzere toplam 126 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kişi sayısı 156 olurken, 90 şüpheli ise savcılık ve emniyet sorgularının ardından serbest bırakıldı.Şüpheliler arasında kamu görevlileri ve hakimler de varOperasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, Maydonoz Döner yönetim kurulu başkanı Ö.Ş. ve 6 yönetim kurulu üyesinin de olduğu öğrenildi.Şüpheliler arasında ayrıca, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle KHK ile ihraç edilen hakimler ve bazı kamu görevlileri de bulunuyor.Maydonoz Döner’den açıklama: Ticari faaliyetler devam ediyorOperasyon sonrası Maydonoz Döner yazılı bir açıklama yaparak, tüm şubelerinde ve online sipariş hizmetlerinde kesintisiz faaliyet gösterdiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"TMSF’nin kayyım olarak görevlendirildiği Maydonoz Döner, online internet siparişleri başta olmak üzere, tüm şubelerinde kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam ederken, Maydonoz Döner’in de aralarında bulunduğu 22 şirkette, mahkeme kararıyla TMSF kayyım olarak görevlendirilmiştir. Yeni yönetim kurulumuz, 416 şubemizde ticari faaliyetlerin kesintiye uğramaması için gerekli adımları atmıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/ali-yerlikaya-unlu-doner-restorani-zincirine-feto-operasyonunu-duyurdu-cok-sayida-gozalti-1093864668.html

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maydonoz döner, fetö, operasyon, fetö soruşturması