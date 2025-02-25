https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/afad-ege-denizinde-44-buyuklugunde-deprem-medyana-geldi-1093951290.html
AFAD: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem medyana geldi
AFAD: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem medyana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T01:04+0300
2025-02-25T01:04+0300
2025-02-25T01:30+0300
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deprem
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AFAD'ın sosyal medya paylaşımına göre, saat 00.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 11.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1093939320.html
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AFAD: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem medyana geldi
01:04 25.02.2025 (güncellendi: 01:30 25.02.2025)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya paylaşımına göre, saat 00.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 11.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.