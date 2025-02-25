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AFAD: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem medyana geldi
AFAD: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem medyana geldi
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD'ın sosyal medya paylaşımına göre, saat 00.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin, 11.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/afad-ve-kandilli-rasathanesi-duyurdu-ege-denizinde-deprem-1093939320.html
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AFAD: Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem medyana geldi

01:04 25.02.2025 (güncellendi: 01:30 25.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın sosyal medya paylaşımına göre, saat 00.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 11.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege Denizi'nde deprem
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