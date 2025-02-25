CHP Genel Başkanı Özel: Kara ve Deniz Kuvvet Komutanları beddua aldı
© AA / Harun ÖzalpCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel
© AA / Harun Özalp
Abone ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, ekonomik kriz, yönetimdeki aksaklıklar ve demokrasi konularında eleştirilerini dile getirerek, hükümetin politikalarını sert bir dille eleştirdi. Ayrıca, kara ve deniz kuvvet komutanlarına seslenerek beddua aldıklarını belirtti.
TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan CHP lideri Özgür Özel'in kuvvet komutanları çıkışı gündem yarattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaşanan ihraç skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye ant içen 5 teğmenin ihraç edilmesine Korgeneral Tevfik Algan'ın şerh koyduğunu, ancak Algan'ın bu tutumu nedeniyle sürgün tehdidiyle karşılaştığını ve istifa etmek zorunda kaldığını belirtti. Özel, süreçte Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun baskı yaptığını iddia ederek, "Ne yaptığınızı biliyorum, bedduasını almış adamlarsınız" dedi.
'Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum'
Meclis'teki Grup Toplantısı'nda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye ant içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız. Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.
16 Şubat, 16:38