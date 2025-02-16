https://anlatilaninotesi.com.tr/20250216/omer-celik-ozgur-ozel-siyasetsizlik-tarihine-gececek-1093710955.html

Ömer Çelik: Özgür Özel 'siyasetsizlik tarihine' geçecek

Ömer Çelik: Özgür Özel 'siyasetsizlik tarihine' geçecek

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'siyasetsizlik tarihine' geçecek bir... 16.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-16T16:38+0300

2025-02-16T16:38+0300

2025-02-16T16:38+0300

politika

özgür özel

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ak parti

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kenan evren

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel yine 'siyasetsizlik tarihine' geçecek bir açıklama yapmış. Özgür Özel’in, siyasi hayatında bulunduğu her yere demokratik irade ile gelmiş Cumhurbaşkanımızla darbeci Kenan Evren’i yan yana anması, demokrasinin alfabesinden bile haberdar olmadığını göstermektedir" ifadelerini kullandı. CHP’nin siyasal çalışmalarını “Yassıada zihniyeti” diye nitelendiren Çelik "Darbeci Kenan Evren’in açıklamaları ve zalim uygulamaları “Yassıada zihniyeti”nin kopyasıdır. Dolayısıyla Özgür Özel, demokrasiye darbe yapanları destekleyen siyasi gelenekle ilgili bilgi arıyorsa, kendi partisinin siyasi tarihine bakmalıdır. Cumhurbaşkanımız ise bu darbeci siyasi geleneğe defalarca tarihi demokrasi dersleri vermiştir. Özgür Özel darbeci siyasi gelenekle nasıl mücadele edildiğini öğrenmek istiyorsa, Cumhurbaşkanımızın siyasi mücadelesini daha iyi anlamaya odaklanmalıdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/chpden-ihrac-edilmisti-lutfu-savas-chp-kurultayinin-iptali-icin-dava-acti-1093700576.html

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özgür özel, ömer çelik, ak parti, chp, kenan evren