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Bitcoin düşüşe geçti: BTC kaç dolar? Bitcoin neden düşüyor?
Bitcoin düşüşe geçti: BTC kaç dolar? Bitcoin neden düşüyor?
Sputnik Türkiye
Bitcoin, son günlerdeki düşüş trendini sürdürerek 90 bin dolar seviyelerine geriledi. Bybit’te yaşanan 1.4 milyar dolarlık hack olayı, piyasada ani satış... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T23:47+0300
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Kripto para birimi Bitcoin, 90 bin doların altına inerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. DZ Bank analisti Marcel Heinrichsmeier, düşüşün ana nedeninin makroekonomik gelişmeler olduğunu belirtirken, Bybit’te yaşanan 1.4 milyar dolarlık hack olayı ve küresel ticaret vergilerine dair endişeler de piyasadaki satış dalgasını tetikledi. Altcoin’ler daha büyük kayıplar yaşarken, Ether yüzde 8.46 düşüşle 2 bin 414 dolara geriledi. Enigma Securities’ten Joseph Edwards, Bitcoin’deki düşüşün Bybit saldırısına gecikmeli bir tepki olabileceğini söyledi. ABD’nin kripto politikalarına yönelik beklentilerin karşılanmaması ve Bitcoin ETF’lerinden 644 milyon dolarlık çıkış, piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.Kripto paraların güncel fiyatları ve piyasa değerleri:
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Bitcoin düşüşe geçti: BTC kaç dolar? Bitcoin neden düşüyor?

23:47 25.02.2025
© AA / Mustafa Çiftçibitcoin
bitcoin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA / Mustafa Çiftçi
Abone ol
Bitcoin, son günlerdeki düşüş trendini sürdürerek 90 bin dolar seviyelerine geriledi. Bybit’te yaşanan 1.4 milyar dolarlık hack olayı, piyasada ani satış dalgasına neden olurken, altcoinler de çift haneli kayıplar yaşadı. CoinGlass verilerine göre, 950 milyon dolarlık likidasyon long pozisyonlardan geldi.
Kripto para birimi Bitcoin, 90 bin doların altına inerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü.
DZ Bank analisti Marcel Heinrichsmeier, düşüşün ana nedeninin makroekonomik gelişmeler olduğunu belirtirken, Bybit’te yaşanan 1.4 milyar dolarlık hack olayı ve küresel ticaret vergilerine dair endişeler de piyasadaki satış dalgasını tetikledi.
Altcoin’ler daha büyük kayıplar yaşarken, Ether yüzde 8.46 düşüşle 2 bin 414 dolara geriledi. Enigma Securities’ten Joseph Edwards, Bitcoin’deki düşüşün Bybit saldırısına gecikmeli bir tepki olabileceğini söyledi. ABD’nin kripto politikalarına yönelik beklentilerin karşılanmaması ve Bitcoin ETF’lerinden 644 milyon dolarlık çıkış, piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.

Kripto paraların güncel fiyatları ve piyasa değerleri:

Bitcoin (BTC): 88 bin 162 dolar, piyasa değeri 1.75 trilyon dolar.
Ethereum (ETH): 2 bin 380 dolar, piyasa değeri 287.05 milyar dolar.
XRP: 2 bin 294 dolar, piyasa değeri 132.8 milyar dolar.
Ethereum Classic (ETC): 18 bin 965 dolar, piyasa değeri 2.86 milyar dolar.
Bitcoin - Litecoin -Ethereum - kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
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Kripto parada yeni dönem: 15 bin TL'nin üzerindeki transfer işlemlerine kimlik bilgisi zorunluluğu geldi
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