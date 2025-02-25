https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/bitcoin-dususe-gecti-btc-kac-dolar-bitcoin-neden-dusuyor-1093983087.html

Bitcoin düşüşe geçti: BTC kaç dolar? Bitcoin neden düşüyor?

Bitcoin düşüşe geçti: BTC kaç dolar? Bitcoin neden düşüyor?

Sputnik Türkiye

Bitcoin, son günlerdeki düşüş trendini sürdürerek 90 bin dolar seviyelerine geriledi. Bybit’te yaşanan 1.4 milyar dolarlık hack olayı, piyasada ani satış... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T23:47+0300

2025-02-25T23:47+0300

2025-02-25T23:47+0300

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Kripto para birimi Bitcoin, 90 bin doların altına inerek son üç ayın en düşük seviyesini gördü. DZ Bank analisti Marcel Heinrichsmeier, düşüşün ana nedeninin makroekonomik gelişmeler olduğunu belirtirken, Bybit’te yaşanan 1.4 milyar dolarlık hack olayı ve küresel ticaret vergilerine dair endişeler de piyasadaki satış dalgasını tetikledi. Altcoin’ler daha büyük kayıplar yaşarken, Ether yüzde 8.46 düşüşle 2 bin 414 dolara geriledi. Enigma Securities’ten Joseph Edwards, Bitcoin’deki düşüşün Bybit saldırısına gecikmeli bir tepki olabileceğini söyledi. ABD’nin kripto politikalarına yönelik beklentilerin karşılanmaması ve Bitcoin ETF’lerinden 644 milyon dolarlık çıkış, piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi.Kripto paraların güncel fiyatları ve piyasa değerleri:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/kripto-parada-yeni-donem-15-bin-tlnin-uzerindeki-transfer-islemlerine-kimlik-bilgisi-zorunlulugu-1093982027.html

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