https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/beykoz-belediyesinde-konser-gozaltisi-1093957052.html

Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı

Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı

Sputnik Türkiye

Beykoz Belediye Başkanlığının 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T09:18+0300

2025-02-25T09:18+0300

2025-02-25T10:06+0300

türkiye

beykoz

belediye

istanbul

konser

gözaltı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg

Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.Konserde usulsüzlük: Manuş Baba ve Baba Zula konserleriBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/icisleri-bakanligi-duyurdu-bir-belediyeye-daha-kayyum-atandi-1093916232.html

türkiye

beykoz

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beykoz belediyesi'nde 'konser' gözaltısı, beykoz belediyesi, beykoz belediyesi gözaltı