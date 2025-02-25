https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/beykoz-belediyesinde-konser-gozaltisi-1093957052.html
Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı
Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkanlığının 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-25T09:18+0300
2025-02-25T09:18+0300
2025-02-25T10:06+0300
türkiye
beykoz
belediye
istanbul
konser
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7cdf9003c39067f0b7572445f57d1eda.jpg
Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.Konserde usulsüzlük: Manuş Baba ve Baba Zula konserleriBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/icisleri-bakanligi-duyurdu-bir-belediyeye-daha-kayyum-atandi-1093916232.html
türkiye
beykoz
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088903033_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0e69ffac9a4347174d989b123474cb1b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
beykoz belediyesi'nde 'konser' gözaltısı, beykoz belediyesi, beykoz belediyesi gözaltı
beykoz belediyesi'nde 'konser' gözaltısı, beykoz belediyesi, beykoz belediyesi gözaltı
Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı
09:18 25.02.2025 (güncellendi: 10:06 25.02.2025)
Beykoz Belediye Başkanlığının 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri nedeniyle gözaltına alındı.
Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Konserde usulsüzlük: Manuş Baba ve Baba Zula konserleri
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.
Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.