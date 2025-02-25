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Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı
Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı
Sputnik Türkiye
Beykoz Belediye Başkanlığının 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.Konserde usulsüzlük: Manuş Baba ve Baba Zula konserleriBeykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.
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beykoz belediyesi'nde 'konser' gözaltısı, beykoz belediyesi, beykoz belediyesi gözaltı
beykoz belediyesi'nde 'konser' gözaltısı, beykoz belediyesi, beykoz belediyesi gözaltı

Beykoz Belediyesi'nde konser gözaltısı

09:18 25.02.2025 (güncellendi: 10:06 25.02.2025)
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA
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Beykoz Belediye Başkanlığının 15 Ocak tarihi öncesindeki Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D, belediyenin konser etkinliklerindeki hukuka aykırı işlemleri nedeniyle gözaltına alındı.
Beykoz Belediyesince düzenlenen 3 konserle ilgili ihale sürecinde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Konserde usulsüzlük: Manuş Baba ve Baba Zula konserleri

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, geçen yıl 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında yapılan Manuş Baba'nın iki konseri ile iptal edilen Baba Zula konser organizasyonlarına ilişkin ihale sürecinde usulsüzlük yapıldığı belirlendi.
Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında belediyenin eski Kültür ve Sosyal İşler Müdürü E.D. gözaltına alındı.
Okan Daştan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
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