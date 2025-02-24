https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/icisleri-bakanligi-duyurdu-bir-belediyeye-daha-kayyum-atandi-1093916232.html

İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı

Sputnik Türkiye

Kars’ın Kağızman ilçesinde Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı. Karar, DEM Parti... 24.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-24T07:49+0300

2025-02-24T07:49+0300

2025-02-24T08:42+0300

mehmet alkan

içişleri bakanlığı

dem parti

politika

kayyum

kayyum

belediye

kars

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Kars’ın Kağızman ilçesinde belediyeye kayyum atanması kararı alındı. Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’ın aldığı hapis cezası sonrası yürütülen süreç sonucunda kayyum atanmasına karar verildi. Alkan’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, kayyum olarak getirildi.DEM Parti milletvekili Nejla Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.Okan Daştan kimdir?1987 Yılında Yozgat / Akdağmadeni'nde doğdu. İlköğrenimini ve lise öğrenimini Akdağmadeni'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2013 yılında yapılan Kaymakamlık sınavından sonra meslek hayatına başladı.Nejla Demir: Bu bir i̇rade gaspıdırDEM Parti milletvekili Nejla Demir, Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Demir, kayyum uygulamasını "halk iradesine darbe" olarak nitelendirdi.📌 Demir’in açıklaması:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250224/su-faturasinda-yeni-donem-basliyor-yeni-fiyatlandirma-sistemi-nasil-isleyecek-kim-ne-kadar-odeyecek-1093915839.html

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