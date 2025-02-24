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İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı
İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı
Sputnik Türkiye
Kars’ın Kağızman ilçesinde Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı. Karar, DEM Parti... 24.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-24T07:49+0300
2025-02-24T08:42+0300
mehmet alkan
içişleri bakanlığı
dem parti
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Kars’ın Kağızman ilçesinde belediyeye kayyum atanması kararı alındı. Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’ın aldığı hapis cezası sonrası yürütülen süreç sonucunda kayyum atanmasına karar verildi. Alkan’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, kayyum olarak getirildi.DEM Parti milletvekili Nejla Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.Okan Daştan kimdir?1987 Yılında Yozgat / Akdağmadeni'nde doğdu. İlköğrenimini ve lise öğrenimini Akdağmadeni'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2013 yılında yapılan Kaymakamlık sınavından sonra meslek hayatına başladı.Nejla Demir: Bu bir i̇rade gaspıdırDEM Parti milletvekili Nejla Demir, Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Demir, kayyum uygulamasını "halk iradesine darbe" olarak nitelendirdi.📌 Demir’in açıklaması:
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İçişleri Bakanlığı duyurdu: DEM Partili Kağızman Belediyesi’ne kayyum atandı

07:49 24.02.2025 (güncellendi: 08:42 24.02.2025)
© FotoğrafOkan Daştan
Okan Daştan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2025
© Fotoğraf
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Kars’ın Kağızman ilçesinde Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’ın 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından belediyeye kayyum atandı. Karar, DEM Parti milletvekili Nejla Demir tarafından tepkiyle karşılanırken, olay hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Kars’ın Kağızman ilçesinde belediyeye kayyum atanması kararı alındı. Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan’ın aldığı hapis cezası sonrası yürütülen süreç sonucunda kayyum atanmasına karar verildi. Alkan’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunuyor. Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, kayyum olarak getirildi.
DEM Parti milletvekili Nejla Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Okan Daştan kimdir?

1987 Yılında Yozgat / Akdağmadeni'nde doğdu. İlköğrenimini ve lise öğrenimini Akdağmadeni'nde tamamladıktan sonra lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 2013 yılında yapılan Kaymakamlık sınavından sonra meslek hayatına başladı.

Nejla Demir: Bu bir i̇rade gaspıdır

DEM Parti milletvekili Nejla Demir, Kağızman Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. Demir, kayyum uygulamasını "halk iradesine darbe" olarak nitelendirdi.
📌 Demir’in açıklaması:

"Yargı araçsallaştırılarak uygulanan kayyum politikası; irade gaspıdır, sömürge hukukudur, talandır! Halkın iradesini yok sayan bu hukuksuzluk, açıkça halk düşmanlığıdır. Gece yarısı saat 02:00’de yüzlerce polisle Kağızman Belediyemize kayyum atanması, irade gaspının ve halka ait olanın talanıdır."

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