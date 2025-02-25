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Bankta oturan kadına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: Kadın aracın altında kaldı
Bankta oturan kadına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: Kadın aracın altında kaldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Tuzla'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin bankta oturan bir kadına çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Aracın altında kalan kadının... 25.02.2025, Sputnik Türkiye
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Tuzla'da 11 Şubat'ta yaşanan olayda 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, iş yeri önünde bankta oturan kadına çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Meral Bilgin Kaydan tedavi altına alındı. Gözaltına alınan 14 yaşındaki çocuksa işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Hastanedeki tedavisi tamamlanan Kaydan'ın taburcu edildiği öğrenildi.Çevredeki binanın güvenlik kamerasına kaza anı yansıdı.
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türkiye, kaza, çocuk
türkiye, kaza, çocuk

Bankta oturan kadına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: Kadın aracın altında kaldı

21:13 25.02.2025 (güncellendi: 21:16 25.02.2025)
© AA / video AA 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin bankta oturan kadına çarptı
 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin bankta oturan kadına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2025
© AA / video AA
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İstanbul Tuzla'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin bankta oturan bir kadına çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Aracın altında kalan kadının vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşurken, gözaltına alınan çocuk daha sonra serbest bırakıldı.
Tuzla'da 11 Şubat'ta yaşanan olayda 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, iş yeri önünde bankta oturan kadına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Meral Bilgin Kaydan tedavi altına alındı. Gözaltına alınan 14 yaşındaki çocuksa işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Kaydan'ın taburcu edildiği öğrenildi.
Çevredeki binanın güvenlik kamerasına kaza anı yansıdı.
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