https://anlatilaninotesi.com.tr/20250225/bankta-oturan-kadina-14-yasindaki-cocugun-kullandigi-otomobil-carpti-kadin-aracin-altinda-kaldi-1093981598.html

Bankta oturan kadına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: Kadın aracın altında kaldı

Bankta oturan kadına 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil çarptı: Kadın aracın altında kaldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Tuzla'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin bankta oturan bir kadına çarptığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Aracın altında kalan kadının... 25.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-25T21:13+0300

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Tuzla'da 11 Şubat'ta yaşanan olayda 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil kontrolden çıkarak, iş yeri önünde bankta oturan kadına çarptı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Meral Bilgin Kaydan tedavi altına alındı. Gözaltına alınan 14 yaşındaki çocuksa işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.Hastanedeki tedavisi tamamlanan Kaydan'ın taburcu edildiği öğrenildi.Çevredeki binanın güvenlik kamerasına kaza anı yansıdı.

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